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    Anlık Bildirim

    Intel, 13. ve 14. Nesil işlemcilerdeki sorunu bulduğunu açıkladı

    Intel’in 13. ve 14. Nesil işlemcilerinde yaşanan kararsızlık sorunlarının kaynağı bulundu. Intel, nihayet yaptığı açıklamada sorunun yüksek voltaj olduğunu ifade etti.
    Intel, 13. ve 14. Nesil işlemcilerdeki sorunu bulduğunu açıkladı Tam Boyutta Gör
    Oyun geliştiricilerinden sistem entegratörlerine, sunucu sağlayıcılarından oyuncu ve teknoloji tutkunlarına kadar herkes Intel’in 13. ve 14. Nesil işlemcilerinde yaşanan kararsızlık sorunlarının çözülmesini ve firmadan bir açıklama yapmasını bekliyordu Intel nihayet kısa bir süre önce bir açıklama yaparak 13. ve 14. Nesil işlemcilerdeki sorunu bulduğunu duyurdu.

    Intel sorunun kaynağını buldu

    Intel, yaptığı açıklamada Core 13. ve 14. Nesil üst seviye işlemcileri etkileyen yaygın kararsızlık sorunlarının “yüksek çalışma voltajı” probleminden kaynaklandığını söyledi: “Yüksek çalışma voltajının bazı 13./14. Nesil masaüstü işlemcilerde kararsızlık sorunlarına neden olduğunu belirledik.”

    Firma, iade edilen işlemciler üzerinde yapılan incelemelerin ardından sorunun, yüksek çalışma voltajının işlemciye yanlış voltaj talepleri gönderen bir mikrokod algoritmasından kaynaklandığını doğruladı. Firma halihazırda analizlere devam ediyor ancak anakart üreticileri için Ağustos ayının ortasına kadar bir mikrokod yaması yayınlayacaklarını söylüyor. Ayrıca Intel, sorunu yaşayan tüm kullanıcıların firmanın destek birimiyle iletişime geçmesi gerektiğine değiniyor.

    Intel ilk olarak Nisan ayında Intel Core i9-13900K ve i9-14900K sahiplerinin sık sık çökme sorunları yaşadığına dair çok sayıda raporlar aldıktan sonra sorunu araştırdığını söylemişti. Bu süre zarfında yapılan BIOS güncellemeleri kararsızlık sorunlarını çözememişti. Bununla birlikte sorunun ölçeği kesinlikle küçük değil, sorunu binlerce kullanıcı yaşıyor. Gamers Nexus gibi bazı yayınlar ise sorunlar nedeniyle şu anda Intel işlemcileri tavsiye edemeyeceklerini söylüyor. Bu arada Intel, aynı sorunu yaşadığı iddia edilen mobil işlemciler için herhangi bir açıklama yapmadı.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/7/22/24203959/intel-core-13th-14th-gen-cpu-crash-update-patch https://community.intel.com/t5/Processors/July-2024-Update-on-Instability-Reports-on-Intel-Core-13th-and/m-p/1617113#M74792
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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