Intel, 13. ve 14. Nesil işlemcilerdeki sorunu bulduğunu açıkladı

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Tam Boyutta Gör Oyun geliştiricilerinden sistem entegratörlerine, sunucu sağlayıcılarından oyuncu ve teknoloji tutkunlarına kadar herkes Intel’in 13. ve 14. Nesil işlemcilerinde yaşanan kararsızlık sorunlarının çözülmesini ve firmadan bir açıklama yapmasını bekliyordu Intel nihayet kısa bir süre önce bir açıklama yaparak 13. ve 14. Nesil işlemcilerdeki sorunu bulduğunu duyurdu.

Intel sorunun kaynağını buldu

Intel, yaptığı açıklamada Core 13. ve 14. Nesil üst seviye işlemcileri etkileyen yaygın kararsızlık sorunlarının “yüksek çalışma voltajı” probleminden kaynaklandığını söyledi: “Yüksek çalışma voltajının bazı 13./14. Nesil masaüstü işlemcilerde kararsızlık sorunlarına neden olduğunu belirledik.”

Firma, iade edilen işlemciler üzerinde yapılan incelemelerin ardından sorunun, yüksek çalışma voltajının işlemciye yanlış voltaj talepleri gönderen bir mikrokod algoritmasından kaynaklandığını doğruladı. Firma halihazırda analizlere devam ediyor ancak anakart üreticileri için Ağustos ayının ortasına kadar bir mikrokod yaması yayınlayacaklarını söylüyor. Ayrıca Intel, sorunu yaşayan tüm kullanıcıların firmanın destek birimiyle iletişime geçmesi gerektiğine değiniyor.

Intel mobil işlemcilerde küçük çaplı sorunlar 2 gün önce eklendi

Intel ilk olarak Nisan ayında Intel Core i9-13900K ve i9-14900K sahiplerinin sık sık çökme sorunları yaşadığına dair çok sayıda raporlar aldıktan sonra sorunu araştırdığını söylemişti. Bu süre zarfında yapılan BIOS güncellemeleri kararsızlık sorunlarını çözememişti. Bununla birlikte sorunun ölçeği kesinlikle küçük değil, sorunu binlerce kullanıcı yaşıyor. Gamers Nexus gibi bazı yayınlar ise sorunlar nedeniyle şu anda Intel işlemcileri tavsiye edemeyeceklerini söylüyor. Bu arada Intel, aynı sorunu yaşadığı iddia edilen mobil işlemciler için herhangi bir açıklama yapmadı.

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İşlemci Haberleri

Intel, 13. ve 14. Nesil işlemcilerdeki sorunu bulduğunu açıkladı