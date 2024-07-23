Intel, 13. ve 14. Nesil işlemcilerdeki sorunu bulduğunu açıkladı

Intel sorunun kaynağını buldu
Intel, yaptığı açıklamada Core 13. ve 14. Nesil üst seviye işlemcileri etkileyen yaygın kararsızlık sorunlarının “yüksek çalışma voltajı” probleminden kaynaklandığını söyledi: “Yüksek çalışma voltajının bazı 13./14. Nesil masaüstü işlemcilerde kararsızlık sorunlarına neden olduğunu belirledik.”
Firma, iade edilen işlemciler üzerinde yapılan incelemelerin ardından sorunun, yüksek çalışma voltajının işlemciye yanlış voltaj talepleri gönderen bir mikrokod algoritmasından kaynaklandığını doğruladı. Firma halihazırda analizlere devam ediyor ancak anakart üreticileri için Ağustos ayının ortasına kadar bir mikrokod yaması yayınlayacaklarını söylüyor. Ayrıca Intel, sorunu yaşayan tüm kullanıcıların firmanın destek birimiyle iletişime geçmesi gerektiğine değiniyor.
Intel ilk olarak Nisan ayında Intel Core i9-13900K ve i9-14900K sahiplerinin sık sık çökme sorunları yaşadığına dair çok sayıda raporlar aldıktan sonra sorunu araştırdığını söylemişti. Bu süre zarfında yapılan BIOS güncellemeleri kararsızlık sorunlarını çözememişti. Bununla birlikte sorunun ölçeği kesinlikle küçük değil, sorunu binlerce kullanıcı yaşıyor. Gamers Nexus gibi bazı yayınlar ise sorunlar nedeniyle şu anda Intel işlemcileri tavsiye edemeyeceklerini söylüyor. Bu arada Intel, aynı sorunu yaşadığı iddia edilen mobil işlemciler için herhangi bir açıklama yapmadı.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/7/22/24203959/intel-core-13th-14th-gen-cpu-crash-update-patch https://community.intel.com/t5/Processors/July-2024-Update-on-Instability-Reports-on-Intel-Core-13th-and/m-p/1617113#M74792 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.