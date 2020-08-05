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    Mi Band 4 ve Mi Band 5, Mi Fit 4.4 güncellemesiyle yeni özelliklere kavuştu

    4.4 sürümüne güncellenen Mi Fit uygulaması, Xiaomi Mi Band 4 ve Mi Band 5'e yeni özellikler getirdi. İşte güncellemeyle gelen o özellikler:
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Cep Tel...
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Mi Band 4 ve Mi Band 5, Mi Fit 4.4 güncellemesiyle yeni özelliklere kavuştu

    Xiaomi'nin akıllı saat ve bilekliklerinin akıllı telefonlarla olan bağlantısını sağlayan Mi Fit uygulaması 4.4 sürüm güncellemesini aldı. Güncellemeyle birlikte Mi Band 4 ve Mi Band 5'e de yeni özellikler eklendi. 

    Ayrıca Bkz. "Google'ın AirDrop benzeri Nearby Share özelliği kullanıma sunuldu"

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    Mi Band 4 albüm kadranına pil yüzdesi kısmı eklendi

    Güncellenmiş Mi Fit uygulamasıyla birlikte, Mi Band 4'ün albüm kadranına pil yüzdesi kısmı eklendi. Böylelikle bilekliğin şarj yüzdesini kontrol etmek çok daha kolay hale geldi. 

    Mi Band 4 ve Mi Band 5, Mi Fit 4.4 güncellemesiyle yeni özelliklere kavuştu
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    Mi Band 5'e otomatik hareket algılama özelliği geldi

    Mi Band 5 de güncellemeden nasibini alarak, otomatik hareket algılama özelliğine kavuştu. Aynı zamanda arama anahtarını ayarlamak için eklenen yeni bir seçenek de bilekliğe eklenen yeni özellikler arasında yer alıyor.

    Şu an için yalnızca Android için yayınlanan Mi Fit 4.4 güncellemesinin ilerleyen günlerde iOS için de yayınlanması bekleniyor. Mi Fit 4.4 güncellemesi, yeni özelliklerle birlikte çeşitli hata düzeltmelerini de beraberinde getiriyor.

    Android için Mi Fit || iOS için Mi Fit 



    https://news.mydrivers.com/1/704/704417.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    JorgeSalcedo 2 hf. en beğenilen
    Yenilik falan yok. koskoca dh clickbait yapıyor resmen
    Yanıtla +32
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    blood.army (Kurtuluş Bilgin) 2 hf.
    benim kafam karıstı pil yüzdesi mi band 4 ü aldığımda da vardı? yaklaşık 1 sene önceydi?
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    kemal_ansen (kemal ........) 2 hf.
    Gözünü sevdiğimin yazıyı yazanı elinizde mi band 4 yok. Yok kadrana pil yüzdesi gelmis mis mi band 4 ilk çıktığından beri böyleydi. Her önüne gelen Blogger olursa böyle olur artı resmi sürüm 4.3.1 daha Türkiyeden erişim yapılan resmi markette 4.4 yok
    Gözünü sevdiğimin yazıyı yazanı elinizde mi band 4 yok. Yok kadrana pil yüzdesi gelmis mis mi band 4 ilk çıktığından beri böyleydi. Her önüne gelen Blogger olur...
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    Yanıtla +10
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 3 gün
    Öncelikle şunu söyleyeyim bu zaten mi ban 4 te vardı. Ben yinede google play'den son sürümünü indirdim. Malesef indirdiğimden beri şarzım çok hızlı gitmeye başladı.
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    GwynBleidd48 2 hf.
    Asparagas haber
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    frt-_-ctn (Fırat Çetin) 2 hf.
    Ondan sonra mesut bey diyor ki adblock kullaniyorsunuz para kazanamiyoruz. Bu haber bir zahmet para kazanmasin yahu.
    Yanıtla +1
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    Sirchade 2 hf.
    Her önünüze geleni haber yapmayın Mi Band 4 çıktı çıkalı var şarj yüzdesi gösterimi.
    Yanıtla +3
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 2 hf.
    Yoo hiçbir yenilik yok?
    Yanıtla +3
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    kemal_ansen (kemal ........) 2 hf.
    Gözünü sevdiğimin yazıyı yazanı elinizde mi band 4 yok. Yok kadrana pil yüzdesi gelmis mis mi band 4 ilk çıktığından beri böyleydi. Her önüne gelen Blogger olursa böyle olur artı resmi sürüm 4.3.1 daha Türkiyeden erişim yapılan resmi markette 4.4 yok
    Yanıtla +10
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    JorgeSalcedo 2 hf. en beğenilen
    Yenilik falan yok. koskoca dh clickbait yapıyor resmen
    Yanıtla +32
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    mrtcrc (Murat ) 2 hf. yeni yorumcu
    Aman ne büyük güncelleme. Pil yüzdesini zaten görüyorduk
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    bytunga050 (Halis ÖZ) 2 hf.
    Band 4 de zaten pil yüzdesi vardı ki 😂
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    Nf 2 hf.
    Google Play de 4.4 sürümü benim gibi göremeyenler için

    https://www.apkmirror.com/apk/anhui-huami-information-technology-co-ltd/mi-fit/mi-fit-4-4-0-release/mi-fit-4-4-0-2-android-apk-download/
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    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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