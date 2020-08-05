Mi Band 4 ve Mi Band 5, Mi Fit 4.4 güncellemesiyle yeni özelliklere kavuştu

Xiaomi'nin akıllı saat ve bilekliklerinin akıllı telefonlarla olan bağlantısını sağlayan Mi Fit uygulaması 4.4 sürüm güncellemesini aldı. Güncellemeyle birlikte Mi Band 4 ve Mi Band 5'e de yeni özellikler eklendi.
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Mi Band 4 albüm kadranına pil yüzdesi kısmı eklendi
Güncellenmiş Mi Fit uygulamasıyla birlikte, Mi Band 4'ün albüm kadranına pil yüzdesi kısmı eklendi. Böylelikle bilekliğin şarj yüzdesini kontrol etmek çok daha kolay hale geldi.
Mi Band 5'e otomatik hareket algılama özelliği geldi
Mi Band 5 de güncellemeden nasibini alarak, otomatik hareket algılama özelliğine kavuştu. Aynı zamanda arama anahtarını ayarlamak için eklenen yeni bir seçenek de bilekliğe eklenen yeni özellikler arasında yer alıyor.
Şu an için yalnızca Android için yayınlanan Mi Fit 4.4 güncellemesinin ilerleyen günlerde iOS için de yayınlanması bekleniyor. Mi Fit 4.4 güncellemesi, yeni özelliklerle birlikte çeşitli hata düzeltmelerini de beraberinde getiriyor.
Android için Mi Fit || iOS için Mi Fit
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