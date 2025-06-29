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    Xiaomi Open Headphones Pro: İlk beş sürücülü açık tasarımlı kulaklık

    Xiaomi Open Headphones Pro tanıtıldı. Bu kulaklık, en üst düzey ses kalitesini sağlamak için Harman Golden Ear ile birlikte tasarlanan açık arka, beş sürücülü tasarımıyla küresel bir ilke imza atıyor.

    Xiaomi Open Earphones Pro tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, ilk açık tasarımlı kulaklığını tanıttı. Xiaomi Open Headphones Pro olarak adlandırılan open-ear kulaklık, kulağa bastırmadan rahat uyum sağlayan üç nokta desteği sunan harika bir tasarıma sahip ve sektörün ilk beş sürücülü açık kulaklık modeli.

    Xiaomi Open Earphones Pro özellikleri ile neler sunuyor?

    Xiaomi Open Earphones Pro arkası açık kulak kulaklık özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Open Earphones Pro'nun sektörün ilk beş sürücülü açık kulaklık olduğunu söylüyor. Buna bas için özel 1813 büyük dinamik woofer, çift dinamik tweeter modülü ve frekans aralığını tamamlamak için piezoelektrik seramik sürücü dahil. Ses ayarı Harman'ın Golden Ear ekibiyle iş birliği içinde yapılmış ve yerleşik birden fazla EQ ön ayarı mevcut. Kulaklık, daha sürükleyici dinleme deneyimi için uzamsal ses ve 360 ​​derece baş takibini destekliyor.

    Konfor, Open Earphones Pro'nun bir diğer odak noktası. Tasarım, 5000'den fazla bükülmeye dayanıklı 0.6 mm esnek titanyum hafızalı tel kulak kancaları, cilt dostu sıvı silikon kabuk ve üç noktalı ergonomik uyum sistemiyle eşleştirilmiş. Açık tip kulaklık olduğundan, geleneksel kulak içi modeller gibi kulak kanalını kapatmıyor. Bu tasarım daha rahat hissettirse de dışarıya daha fazla ses gidiyor. Xiaomi, bu sorunu çözmek için ters fazlı ses dalgaları yayan bağımsız sızıntı önleyici ses sistemi kullandığını söylüyor. Şirket, bunun Çin Halk Cumhuriyeti Metroloji Enstitüsü (NIM) tarafından onaylandığını söylüyor.

    Diğer özellikler arasında, kulaklığın doğrudan (şarj kutusu kapalıyken bile) sesi kaydetmesini sağlayan "Headphone Independent Recording 2.0" ve Çince-İngilizce gerçek zamanlı çeviri yer alıyor. Hareket kontrolleri, IP54 sertifikası ve çoklu cihaz ses akışı desteği var. Xiaomi, Open Earphones Pro'nun tek şarjla 8.5 saat, kona deri kaplı şarj kutusuyla birlikte 45 saate kadar çalışma süresi sunduğunu iddia ediyor.

    Xiaomi Open Earphones Pro açık kulaklık fiyatı ne kadar?

    Xiaomi Open Earphones Pro, Çin'de 999 yuan (140 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

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