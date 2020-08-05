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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google'ın AirDrop benzeri Nearby Share özelliği kullanıma sunuldu

    Kablosuz veri aktarım aracı Nearby Share kullanıma sunuldu. Tüm Android telefonlara otomatik eklenecek olan Nearby Share'ı kullanabilmek için telefonunuzun şu Android sürümlerini çalıştırması gerek:
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Google'ın bir süredir üzerinde çalıştığı AirDrop benzeri kablosuz veri aktarım aracı Nearby Share kullanıma sunuldu. Türkçe'ye "yakın paylaşım" olarak çevrilen Nearby Share özelliği, kullanıcıların yakınlarındaki cihazlarla hızlı ve pratik bir şekilde veri alışverişinde bulunmasını sağlıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Android'in AirDrop benzeri "yakın paylaşım" özelliği, Windows ve diğer işletim sistemlerinde de çalışabilir

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    Apple'ın AirDrop özelliğiyle benzer matıkta çalışan Nearby Share; Bluetooth, WebRTC ve Wi-Fi protokolleri üzerinden menzilindeki cihazlarla dosya, resim, bağlantı vb. dosya transferi yapabiliyor. Bunun için karşı tarafa iletmek istediğiniz içeriğin paylaşım menüsünden Nearby Share'ı seçip, yakınınızdaki kişiyle bağlantı kurarak verilerinizi kolaylıkla karşı tarafa aktarabilirsiniz. Bu noktada alıcının da gönderilen verileri almayı kabul etmesi gerekiyor. 

    Anonim olarak paylaşım yapılabiliyor

    Nearby Share'ı tasarlarken gizliliğe öncelik verdiklerini dile getiren Google ekibi, tıpkı AirDrop'ta olduğu gibi hangi cihazlarla dosya transferinde bulunulacağına dair üç seçenek sunuyor. Bunlar; herkes, bazı kişiler ve gizli. Diledikleri vakit telefonlarının hızlı ayarlar bölümünden kullanım tercihlerini değiştirebilen kullanıcılar, gizli modda verilerini anonim olarak gönderip alabiliyor.

    Google'ın AirDrop benzeri Nearby Share özelliği kullanıma sunuldu
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    Android 6 ve üzeri sürümlerde kullanılabilecek

    Marka model fark etmeksizin tüm Android telefonlara eklenecek olan Nearby Share özelliğini kullanabilmek için telefonunuzun Android 6 ve daha yeni bir Android sürümünü çalıştırması yeterli.

    Bugünden itibaren bazı Google Pixel ve Samsung markalı akıllı telefonlarda kulanıma sunulan Nearby Share özelliği, ilerleyen haftalarda kullanıcıların hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan, bir Google Play hizmetleri güncellemesiyle diğer Android telefonlara da eklenecek.



    https://blog.google/products/android/nearby-share/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    danlabilic (Danla Bilic) 2 hf.
    galaxy note 8'e gelmiş bugün
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    yorumculuklar 2 hf.
    Herkese geliyorsa AirDrop gibi bir şey değil bu.... AirDrop'da iPhone Xs ve 11 arasında 5000'den fazla fotoğraf + videoluk arşivi aktarmak 1 dakikadan kısa sürüyor.
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    denile 2 hf.
    Herkese gelmesi iyi oldu
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    ___Lawyer___ (Lawyer ) 2 hf.
    Samsung bir süredir Quick Share kullanıyordu geciksede Google sonunda getirdi fakat cihazım Note 9 da halen görünmüyor. Apple'ın yıllar yıılar önce yaptığı özellik daha yeni geliyor. Google bu zihniyetle giderse Android kullanıcısı artık ucuza telefon kullanmak isteyen kullanıcılar olacak.
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    Rachsuchtig 2 hf. ___Lawyer___
    Bazı şeyleri google geç yapıyor bazı şeyleri Apple. Apple daha yeni Widget özelliği getiriyor mesela.
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    smart1978 (X Y) 2 hf.
    Huawei in sadece kendi cihazlari arasinda paylasim yapan program gibi de degil :) . Huawei bu konuda cuvalladi ... Android 6.0 minimum sarti da cok iyi :)
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 hf.
    Umarım Windows'daki nearby share ile uyumlu çalışır. Bu özelliğin platform bağımsız olması lazım.
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