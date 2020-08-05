Google'ın AirDrop benzeri Nearby Share özelliği kullanıma sunuldu

Google'ın bir süredir üzerinde çalıştığı AirDrop benzeri kablosuz veri aktarım aracı Nearby Share kullanıma sunuldu. Türkçe'ye "yakın paylaşım" olarak çevrilen Nearby Share özelliği, kullanıcıların yakınlarındaki cihazlarla hızlı ve pratik bir şekilde veri alışverişinde bulunmasını sağlıyor.

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Apple'ın AirDrop özelliğiyle benzer matıkta çalışan Nearby Share; Bluetooth, WebRTC ve Wi-Fi protokolleri üzerinden menzilindeki cihazlarla dosya, resim, bağlantı vb. dosya transferi yapabiliyor. Bunun için karşı tarafa iletmek istediğiniz içeriğin paylaşım menüsünden Nearby Share'ı seçip, yakınınızdaki kişiyle bağlantı kurarak verilerinizi kolaylıkla karşı tarafa aktarabilirsiniz. Bu noktada alıcının da gönderilen verileri almayı kabul etmesi gerekiyor.

Anonim olarak paylaşım yapılabiliyor

Nearby Share'ı tasarlarken gizliliğe öncelik verdiklerini dile getiren Google ekibi, tıpkı AirDrop'ta olduğu gibi hangi cihazlarla dosya transferinde bulunulacağına dair üç seçenek sunuyor. Bunlar; herkes, bazı kişiler ve gizli. Diledikleri vakit telefonlarının hızlı ayarlar bölümünden kullanım tercihlerini değiştirebilen kullanıcılar, gizli modda verilerini anonim olarak gönderip alabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Android 6 ve üzeri sürümlerde kullanılabilecek

Marka model fark etmeksizin tüm Android telefonlara eklenecek olan Nearby Share özelliğini kullanabilmek için telefonunuzun Android 6 ve daha yeni bir Android sürümünü çalıştırması yeterli.

Bugünden itibaren bazı Google Pixel ve Samsung markalı akıllı telefonlarda kulanıma sunulan Nearby Share özelliği, ilerleyen haftalarda kullanıcıların hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan, bir Google Play hizmetleri güncellemesiyle diğer Android telefonlara da eklenecek.

https://blog.google/products/android/nearby-share/

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