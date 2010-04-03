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Micron 2010 mali yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Micron 2010 mali yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
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DRAM üretiminde sektör devi isimlerden biri olan Micron, 2010 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 4 Mart'ta sona eren üç aylık son finansal dönemde 365 milyon dolar kâr açıklayan firma, net kârını, ilk çeyrek ilk kıyaslandığında 204 milyon dolar arttırmayı başarırken, bu artış kayıp açıklanan bir önceki yılın aynı dönemine göreyse 763 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Son çeyrek için toplam geliri, %13 artış ile 1.96 milyar dolar olarak gerçekleşen Micron'da, DRAM ürünlerinden elde edilen satış gelirinin %24 artış gösterdiği, NAND flash satışlarında ise bir miktar düşüş yaşandığı belirtiliyor. Micron tepe yöneticisi Steve Appleton açıklamasında, firmasının resessyon boyunca doğru pozisyon aldığını ve mevcut bu başarıda bunun ciddi katkı sağladığını belirtti.

Micron'un Mart ayında tamamlanan bir önceki çeyrek, nakit ve yatırım kalemleri toplamı ise 1.9 milyar dolar açıklandı.


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