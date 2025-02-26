Micron, yeni üretim teknolojisini kullanan DDR5-9200 belleğini tanıttı

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Tam Boyutta Gör Micron, en yeni nesil DRAM üretim süreci olan 1γ (1-gamma) teknolojisini kullanarak geliştirdiği DDR5-9200 bellek modüllerini duyurdu. Bu, şirketin aşırı ultraviyole (EUV) litografi teknolojisini ilk kez DRAM üretiminde kullanması açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Yeni bellek çipleri sadece daha yüksek performans sunmakla kalmıyor, aynı zamanda daha az güç tüketiyor ve üretim maliyetlerini düşürme potansiyeline sahip.

Micron, EUV'ye geçti

Micron’un 1γ üretim süreciyle geliştirdiği 16Gb (2GB) DDR5 bellek çipleri, 9200 MT/s hızında veri aktarımı yapabiliyor. Bu, endüstri standartlarında belirlenen 1.1V voltaj seviyesinde gerçekleşiyor. Bir önceki nesil olan 1β üretim sürecine kıyasla yüzde 20 daha az güç tüketen ve yüzde 30 daha yüksek bit yoğunluğuna sahip olan bu yeni DRAM, daha düşük üretim maliyetleri sunabilir.

Tam Boyutta Gör Bellek hızındaki bu artış, JEDEC standartlarıyla uyumlu çalışırken aynı zamanda gelecek nesil işlemciler için de hazır bir yapı sunuyor. Micron, bu hız artışının özellikle yüksek performanslı masaüstü bilgisayarlar, veri merkezleri ve dizüstü bilgisayarlar için büyük bir avantaj sağlayacağını belirtiyor. Ayrıca, CXL tabanlı bellek modülleri ve CUDIMM’ler için de bu hız artışının kritik olacağı vurgulanıyor.

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Micron, yeni DDR5-9200 belleklerini şimdiden dizüstü ve sunucu üreticilerine test amaçlı göndermeye başladı. Üreticilerin kalite kontrollerinin önümüzdeki bir iki çeyrek içinde tamamlanması bekleniyor, yani 2025 yılının ikinci yarısında bu belleklerin ticari ürünlerde yer alması muhtemel.

Yeni süreç diğer beleklerde de kullanılacak

Micron’un 1γ üretim teknolojisi, şirketin EUV litografisini kullandığı ilk üretim süreci olma özelliğini taşıyor. Rakip üreticiler yıllardır bu teknolojiyi kullanırken, Micron’un bu alana geçiş yapması biraz zaman aldı. Ancak bu geçiş, şirketin verimlilik ve performans açısından büyük kazanımlar elde etmesini sağlayabilir. Micron’un DRAM Teknoloji Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcısı Shigeru Shiratake, bu yeni sürecin yüzde 15 performans artışı ve yüzde 20’ye varan güç tasarrufu sağladığını ifade ediyor.

Şu an için 1γ DRAM üretimi Japonya’daki tesislerde gerçekleştiriliyor. 2024 yılında ilk EUV litografi sisteminin Japonya’da kuran Micron, ilerleyen süreçte Tayvan’daki fabrikalarında da üretim kapasitesini artıracaktır. Micron’un 1γ üretim sürecini sadece DDR5 ile sınırlı tutmayacağı belirtiliyor. Şirket, aynı teknolojiyi kullanarak GDDR7, LPDDR5X (9600 MT/s’ye kadar) ve veri merkezi odaklı DRAM çözümleri geliştirmeyi planlıyor.

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