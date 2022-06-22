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    Micron, dünyanın ilk 1.5 TB microSD kartını piyasaya sürdü

    ABD'li çip üreticisi Micron Technology, birçok sektörde kullanılabilecek 1,5 TB kapasiteye sahip dünyanın ilk microSD kartını tanıttı.                           
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    Micron, dünyanın ilk 1.5 TB microSD kartını piyasaya sürdü
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    Micron Technology, 1.5 terabayt bilgi depolayabilen dünyanın ilk microSD hafıza kartının geliştirildiğini duyurdu. Ürüne i400 adı verildi ve ön teslimatları başladı.

    Yeni ürün, 176 katmanlı 3D NAND flash bellek yongalarına dayanıyor. Kart, SD3.0 ve UHS-1 standartlarının yanı sıra U3, A2 ve Class 10 ile uyumlu. Negatif çevresel faktörlere karşı yüksek direnci var ve eksi 25 ila artı 85 santigrat derece gibi geniş bir sıcaklık aralığında çalışabiliyor.

    Micron, dünyanın ilk 1.5 TB microSD kartını piyasaya sürdü
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    5 yıl boyunca 7/24 çalışabiliyor

    Çözüm, öncelikle CCTV kameralarında kullanılmak üzere tasarlanmış. 1.5 TB'lık kapasitenin 120 gün veya dört ay boyunca video materyallerini depolamak için yeterli olacağı iddia ediliyor. Kart 5 yıl boyunca 7/24 kullanılabilecek. Öte yandan yüksek performansı, nesne algılama ve sınıflandırma, yüz tanıma vb. gibi saniyede sekiz AI olayının eşzamanlı 4K video kaydına ve işlenmesine olanak tanıyor.

    i400 serisi ayrıca 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB kapasiteli kartları da içerdiğini de belirtelim.

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