Microsoft, Internet Explorer desteğini sonlandırınca Japonya'da kaos çıktı

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Japonya hala birçok kişi tarafından dünyanın teknoloji merkezlerinden biri olarak görülse de, ülkede işler eskisi kadar iyi değil. Japon devlet kurumları ve ticari kuruluşlar, Microsoft'un Internet Explorer tarayıcısına verdiği desteğin sona ermesi nedeniyle büyük bir krizle karşı karşıya.

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Gelen bilgilere göre, Tokyo merkezli yazılım şirketi Computer Engineering & Consulting (CEC), Nisan ayından bu yana çok sayıda yardım talebi nedeniyle siparişleri karşılayamıyor. Müşteriler arasında ağırlıklı olarak devlet daireleri, finans kurumları ve hala Internet Explorer için optimize edilmiş web sitelerine sahip üretim şirketleri yer almakta. CEC'e göre, desteğin sona ereceği uzun süredir biliniyordu, ancak birçok şirket ve devlet kurumu gerekli önlemleri almayı erteledi ve ortaya çıkan kaosun birkaç ay daha sürmesi bekleniyor.

Japonya'da %49 pazar payı var

Microsoft , 27 yıllık tarayıcının ardından 15 Haziran'da Internet Explorer desteğini resmi olarak sonlandırdı. Birçok kullanıcı uzun süredir alternatiflere yöneldi, ancak birçok kuruluş hala eski tarayıcı için oluşturulan çözümlere bağlı kalıyor. Öte yandan Japonya'da Mart ayında yapılan ankete katılanların %49'u ise Internet Explorer'ı iş için kullandıklarını belirtmişlerdi.

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Tarayıcının yalnızca siteleri görüntüleme aracı olarak değil, aynı zamanda çalışanların katılımını izlemenin ve diğer dahili kurumsal araçlarla çalışmak için yardımcı bir araç olarak kullanılması dikkat çekici. Yerel bir emeklilik fonu kaynağı da dahil olmak üzere bazı devlet portalları, yeni tarayıcılarda bile çevrimiçi formların Internet Explorer modunda doldurulması gerektiğini ve bazı kaynakların resmi olarak eski Microsoft çözümünü ana tarayıcıları olarak önerdiğini belirtiyor.

Bir zamanlar pazar lideriydi

1995'te piyasaya sürülen tarayıcı, bir zamanlar sektör için dünya standardı haline geldi ve Netscape'in yerini aldı, 2009'da pazarın %65'ini oluşturuyordu. Ancak 2000'lerin sonlarında pazar payı düşmeye başladı ve StatCounter'a göre şu anda %1'den az.

Internet Explorer'ın kapatılma sebeplerden biri, web teknolojileri için uluslararası standartlara uymaması. Uzmanlara göre, tarayıcı JavaScript ve diğer kodları alternatif programlama dillerinde işleme konusunda yetersiz bir iş çıkardı ve bu da etkileşimli sitelerle kullanılmasını engelledi. Internet Explorer'ın düşüşü, şu anda küresel pazara %65'lik payla hakim olan Google Chrome'un yükselişiyle aynı zamana denk geldi.

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Internet Explorer desteği sonlandırılınca Japonya'da kaos çıktı