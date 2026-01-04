Giriş
    Bellek krizi sürerken oyuncular donanım yükseltiyor

    Steam'in Aralık ayı donanım verilerine göre oyuncular küresel DRAM krizine rağmen sistemlerini yükseltmeye devam ediyor. AMD işlemcilerin payı hızla artarken 32 GB RAM neredeyse standart hâline geldi.

    Bellek krizi sürerken oyuncular donanım yükseltiyor Tam Boyutta Gör
    Valve, Aralık ayına ait Steam Donanım Anketi sonuçlarını yayımladı. Veriler, küresel bellek krizine ve artan donanım fiyatlarına rağmen oyuncuların sistemlerini güçlendirmeye devam ettiğini ortaya koydu. Özellikle AMD işlemcilerin Steam kullanıcıları arasındaki yükselişi dikkat çekti.

    Aralık ayı itibarıyla AMD işlemcilerin Steam'deki payı yüzde 47,27'ye ulaştı. Bu oran, yalnızca bir ayda 4,66 puanlık bir artış anlamına geliyor. AMD, üçüncü çeyrekte yüzde 40 barajını aşmıştı ve son dört ayda toplamda yaklaşık 7 puanlık bir büyüme kaydetti.

    Intel ise yüzde 55,47 ile hâlen lider konumda olsa da pazar payındaki düşüş eğilimi sürüyor. Analistler, AMD’nin AM5 platformuyla DDR4 desteğini tamamen bırakmasının, Intel'in hem DDR4 hem DDR5 ile uyumlu Raptor Lake Refresh işlemcileriyle izlediği stratejiyle tezat oluşturduğunu belirtiyor.

    Bellek krizi sürerken oyuncular donanım yükseltiyor Tam Boyutta Gör

    32 GB RAM, 16 GB'ı yakalamak üzere

    Öte yandan bellek tarafında da önemli bir değişim yaşanıyor. Yapay zekâ sektöründen gelen yoğun talep nedeniyle DRAM fiyatları iki katından fazla artmasına ve küresel arz sıkıntısına rağmen oyuncular RAM kapasitelerini artırıyor. 32 GB RAM'e sahip sistemlerin oranı yüzde 39,07'ye yükselerek, yüzde 40,14 paya sahip 16 GB sistemlere neredeyse eşitlenmiş durumda. Uzmanlara göre fiyat artışı ve kıtlık, bazı kullanıcıları daha hızlı yükseltmeye yöneltmiş olabilir.

    Diğer donanım kategorilerinde ise büyük bir değişim görülmedi. Windows 11, yüzde 70,83 payla Steam kullanıcıları arasında baskın işletim sistemi olmaya devam ederken, en yaygın ekran kartı hâlâ yüzde 6,26 ile bütçe dostu NVIDIA GeForce RTX 3060 olarak öne çıkıyor.

    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

