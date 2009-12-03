Micron SATA-III destekli yeni SSD'lerini duyurdu

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Bellek üreticisi Micron, SATA-III (SATA 6Gbps) standardıyla uyumlu RealSSD C300 serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu. Firma tarafından son kullanıcılar için hazırlanan en hızlı SSD çözümlerinden birisi olarak gösterilen C300 serisinde, 34nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC (Multi Level Cell) NAND flash bellek yongaları kullanılıyor. SATA-III desteği ile öne çıkan yeni sürücü ailesinin 335MB/sn okuma ve 215MB/sn yazma hızlarına çıkabildiği ve performans noktasında kendi kategorisinin en iddialı çözümleri arasında yer aldığı belirtildi.

1.8-inç ve 2.5-inç olmak üzere iki farklı formda hazırlanan yeni sürücülerin 256GB'a kadar kapasite seçeneği ile pazara sunulacakları açıklandı. Örnekleme çalışmaları başlayan, hacimli üretime ise ilk çeyrekte giriş yapacağı belirtilen RealSSD C300 serisi için henüz telaffuz edilmiş herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.

SATA-III destekli yeni SSD'leri için bazı test sonuçları da açıklayan Micron, RealSSD C300 serisi NAND flash depolama çözümlerinin en yakın rakibinden %5 (SATA-II) ve %32 (SATA-III) daha hızlı olduğunu açıkladı.

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