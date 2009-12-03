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Micron SATA-III destekli yeni SSD'lerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Micron SATA-III destekli yeni SSD'lerini duyurdu
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Bellek üreticisi Micron, SATA-III (SATA 6Gbps) standardıyla uyumlu RealSSD C300 serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu. Firma tarafından son kullanıcılar için hazırlanan en hızlı SSD çözümlerinden birisi olarak gösterilen C300 serisinde, 34nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC (Multi Level Cell) NAND flash bellek yongaları kullanılıyor. SATA-III desteği ile öne çıkan yeni sürücü ailesinin 335MB/sn okuma ve 215MB/sn yazma hızlarına çıkabildiği ve performans noktasında kendi kategorisinin en iddialı çözümleri arasında yer aldığı belirtildi.

1.8-inç ve 2.5-inç olmak üzere iki farklı formda hazırlanan yeni sürücülerin 256GB'a kadar kapasite seçeneği ile pazara sunulacakları açıklandı. Örnekleme çalışmaları başlayan, hacimli üretime ise ilk çeyrekte giriş yapacağı belirtilen RealSSD C300 serisi için henüz telaffuz edilmiş herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.

SATA-III destekli yeni SSD'leri için bazı test sonuçları da açıklayan Micron, RealSSD C300 serisi NAND flash depolama çözümlerinin en yakın rakibinden %5 (SATA-II) ve %32 (SATA-III) daha hızlı olduğunu açıkladı.

Micron SATA-III destekli yeni SSD'lerini duyurdu
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memanet 9 yıl
micron firmasına her zaman güvenmişimdir zaten ram lerde en yüksek saat hızlarına micron çipli ram ler ulaşmıştır bu üründede kalitesini konuşturmuş fakat fiyatının astronomik olacağı kanısındayım
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pillout 9 yıl
Tamam çıktılar, bir gün bizim olacaklar ama şu günleri külüstür sabit diskler ile geçiyoruz ya ona yanıyorum.
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gerbay 9 yıl
nand flash lar kolay bozuluyor, içinde yedek söktörler olsa da, bozulan sektörler yerine bu yedek sektörler kullanılsa da yine de bir mekanik hdd nin yerini alamazlar kanımca..
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serqanz 9 yıl

gerbay

nand flash lar kolay bozuluyor, içinde yedek söktörler olsa da, bozulan sektörler yerine bu yedek sektörler kullanılsa da yine de bir mekanik hdd nin yerini alamazlar kanımca..


Benimde bildigim ssd ler mekanik hdd lerden cok daha saglam ve uzun omurlu..

ssd.pclabs.com.tr/...
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ssonerb 9 yıl
cok güzel degerler cok hızlı fakat piyasaya cıktıgı tarihte rakipsiz kalmayacaktır.hdd teknolojisi hızlanmaya başladı
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syler23 9 yıl
ben güzele güzel demem... benim olmayıncaa... biz neden alamıyoruz yaaa.. bu teknoloji neden en son tr ye teğet geçiyor..
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alperen_69 9 yıl
youtube.com/...

sanırım bu ssd ile normal hdd karşılaştırması konu dışında yazılımcı online arkadaşımız paylaşmış
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tolgaciik 9 yıl
ilk çıkışta 1000 $ seviyelerinde olurlar
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Batuist 9 yıl
daha üretime bile geçilmemiş.. geçilse bile bunları kullanmak için bir beş seneye ihtiyaç var.. şu an 32 ve 64GB SSDler olsada fiyat olarak hem çok pahalılar hemde kapasiteleri çok yetersiz..
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byrsim 9 yıl
bir de ucuzlasalar
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alperen_69 9 yıl
bunları aylardır okuyoruzda bunları kullanan vrnı yaw
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erolsipar 9 yıl
Sata III için halen yavaştır. 2 sene sonra sadece herkeze değil daha üstün performans ve boyut artıcaktır.
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Momo-Oz 9 yıl
off şu 256gb ssdler 200 ytl olsada alsak yaaa
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DH Misafiri 9 yıl
blckhm 'den sevgilerle
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