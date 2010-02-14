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Micron ve Nanya, Bakır tabanlı 42nm fabrikasyon süreciyle üretime başlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek üreticileri Micron ve Nanya yeni nesil DRAM teknolojileri için yaptıkları iş birliğinin bir sonucu olarak, bakır tabanlı 42nm fabrikasyon sürecinin kullanıldığı, 2Gb DDR3 DRAM yongasını duyurdu. İki firmanın müşterek çalışmasıyla hazırlanan yeni yongada, Alüminyum yerine daha verimli ve sağlam olduğu belirtilen Bakır metalleme teknolojisi kullanılıyor. Yapılan açıklamalarda Bakır metalleme teknolojisinin, ileri işlem geometrisi ve gelişmiş ürün performansı açısından çok daha güvenilir ve maliyet odaklı bir yaklaşım olduğuna da dikkat çekiliyor.

42nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 2Gb DDR3 DRAM yongası, 1.35v geriliminde görev yapıyor ve 1.5v olan JEDEC standardına göre daha az güç çekiyor dolayısıyla daha yüksek enerji verimliliği sağlayabiliyor. 1866MHz'e kadar ölçeklenebildiği belirtilen yeni yonga, kapasite yoğunluğu 16GB'a kadar olan bellek modüllerinde kullanılabilecek. Örneklendirmesine ikinci çeyrekte başlanacak yeni yonganın yılın ikinci yarısında üretime girmesi beklenirken, maliyetleri hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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tokatli6061 9 yıl
@Netscout
Ya yanlış anlamayın da, bu fiyat düşsün adına olan beklenti nedir? Sabredin az.
Fiyatların düşmesi beklentisi yeni üretim teknolojisi ile daha verimli yonga üretilebilmesi sayesinde, tek kalıpdan çıkan yonga miktarının artması yüzünden. Aslında nanometrik küçülmenin biz kullanıcıları ilgilendiren en önemli yanıda bu fiyatları düşürmesi, geri kalanı üreticinin derdi :)
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Mordeaur 9 yıl
@Netscout
Ya yanlış anlamayın da, bu fiyat düşsün adına olan beklenti nedir? Sabredin az.
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Netscout 9 yıl
Teknoloji için güzel bir adım.
Birde fiyatlar düşse
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TELESCOPE 9 yıl
güzelde ,fiyatlardan teknolojiyi takip etmek bayağı zor
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