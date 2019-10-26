Crucial X8 taşınabilir SSD’sini duyurdu

Yüksek performanslı DRAM ve NAND yonga üreticisi Micron’un çözümlerini sunduğu Crucial, duyurduğu yeni taşınabilir SSD’siyle uygun fiyatta yüksek hızlara ulaşabilen bir sürücü arayanları mutlu edebilir.

Crucial P1 bu sefer taşınabilir formda

X8’in dış katmanını ortadan kaldırdığınızda sizi karşılayan SSD ise halihazırda satın alabileceğiniz ve performans-kapasite itibariyle iddialı çözümlerden Crucial P1. ASMedia’nın USB-PCIe adaptörü aracılığıyla taşınabilir formata dönüşen NVMe biriminin TRIM desteğinin bulunduğunu da ekleyelim. Performans başlığına geldiğimizde 500 GB ve 1 TB kapasiteli iki seçenek halinde satışa sunulan taşınabilir SSD’lerden her ikisi de 1050 MB/s’ye kadar sıralı okuma hızına ulaşabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Çalışabilmek için 1.5A’e ihtiyaç duyan birim bu nedenle USB 2.0/1.1’e geriye dönük uyum göstermezken, USB Type-C arayüzüne sahip PC’den Android cihazlara kadar geniş y Tam Boyutta Gör elpazede cihazda kullanılabiliyor. Ayrıca Crucial yalnızca Type-A konnektörüne sahip kullanıcıları da unutmayarak pakete Type-A/Type-C dönüştürücü de eklemiş.

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3 yıl garanti altında raflardaki yerini alan Crucial X8 2.28 metre yükseklikten halıya düşmeye karşı dayanıklı. Son olarak 4’’ boyutunda bir akıllı telefonla benzer ölçütlere sahip sürücülerden 500 GB kapasiteli model 119.95$’dan 1 TB kapasiteli seçenekse 164.95$’dan satışa sunulmuş durumda.

https://www.guru3d.com/news-story/crucial-reveals-its-first-external-x8-usb-ssd-does-1050-mbsec.html