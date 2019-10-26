Crucial X8 taşınabilir SSD’sini duyurdu

Yüksek performanslı DRAM ve NAND yonga üreticisi Micron’un çözümlerini sunduğu Crucial, duyurduğu yeni taşınabilir SSD’siyle uygun fiyatta yüksek hızlara ulaşabilen bir sürücü arayanları mutlu edebilir.
Crucial P1 bu sefer taşınabilir formda
X8’in dış katmanını ortadan kaldırdığınızda sizi karşılayan SSD ise halihazırda satın alabileceğiniz ve performans-kapasite itibariyle iddialı çözümlerden Crucial P1. ASMedia’nın USB-PCIe adaptörü aracılığıyla taşınabilir formata dönüşen NVMe biriminin TRIM desteğinin bulunduğunu da ekleyelim. Performans başlığına geldiğimizde 500 GB ve 1 TB kapasiteli iki seçenek halinde satışa sunulan taşınabilir SSD’lerden her ikisi de 1050 MB/s’ye kadar sıralı okuma hızına ulaşabiliyor.
Çalışabilmek için 1.5A’e ihtiyaç duyan birim bu nedenle USB 2.0/1.1’e geriye dönük uyum göstermezken, USB Type-C arayüzüne sahip PC’den Android cihazlara kadar geniş yelpazede cihazda kullanılabiliyor. Ayrıca Crucial yalnızca Type-A konnektörüne sahip kullanıcıları da unutmayarak pakete Type-A/Type-C dönüştürücü de eklemiş.
Ayrıca Bkz. "Micron belleklerle yeni bir dünya rekoruna daha imza atıldı"
3 yıl garanti altında raflardaki yerini alan Crucial X8 2.28 metre yükseklikten halıya düşmeye karşı dayanıklı. Son olarak 4’’ boyutunda bir akıllı telefonla benzer ölçütlere sahip sürücülerden 500 GB kapasiteli model 119.95$’dan 1 TB kapasiteli seçenekse 164.95$’dan satışa sunulmuş durumda.
https://www.guru3d.com/news-story/crucial-reveals-its-first-external-x8-usb-ssd-does-1050-mbsec.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Usb 3.0 portu yaygın olarak kullanıldığından 600mb/s yi geçemez
Usb 3.1 portta da 4k filmler hariç 1050mb/s ye ulaşamayacak zaten.
Şahsen SB950 güney köprüsü için AMD tarafından yayınlanan yazılım 860 EVO'nun kısa sürede bozulmasına neden olduğu için MX500 500 GB satın aldım. Fiyatları yakın 500 GB almanızı tavsiye ederim almışken. BX500'e bakıyorsanız eğer bütçenizi arttırmanızın karşılığını fazlasıyla alırsınız, en azından 250 GB MX 500 alarak.