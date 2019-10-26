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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
    Şu anda 3 kişi burada

    Crucial X8 taşınabilir SSD’sini duyurdu

    Hafıza ürünleri sunan Crucial yüksek okuma hızıyla dikkat çeken taşınabilir SSD’sini satışa sundu. Model tasarımıyla da görünüme önem veren kullanıcılara da göz kırpıyor.
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    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Yüksek performanslı DRAM ve NAND yonga üreticisi Micron’un çözümlerini sunduğu Crucial, duyurduğu yeni taşınabilir SSD’siyle uygun fiyatta yüksek hızlara ulaşabilen bir sürücü arayanları mutlu edebilir.

    Crucial P1 bu sefer taşınabilir formda

     

    X8’in dış katmanını ortadan kaldırdığınızda sizi karşılayan SSD ise halihazırda satın alabileceğiniz ve performans-kapasite itibariyle iddialı çözümlerden Crucial P1. ASMedia’nın USB-PCIe adaptörü aracılığıyla taşınabilir formata dönüşen NVMe biriminin TRIM desteğinin bulunduğunu da ekleyelim. Performans başlığına geldiğimizde 500 GB ve 1 TB kapasiteli iki seçenek halinde satışa sunulan taşınabilir SSD’lerden her ikisi de 1050 MB/s’ye kadar sıralı okuma hızına ulaşabiliyor.

    Crucial X8 taşınabilir SSD’sini duyurdu
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    Çalışabilmek için 1.5A’e ihtiyaç duyan birim bu nedenle USB 2.0/1.1’e geriye dönük uyum göstermezken, USB Type-C arayüzüne sahip PC’den Android cihazlara kadar geniş y

    Crucial X8 taşınabilir SSD’sini duyurdu
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    elpazede cihazda kullanılabiliyor. Ayrıca Crucial yalnızca Type-A konnektörüne sahip kullanıcıları da unutmayarak pakete Type-A/Type-C dönüştürücü de eklemiş.

     

    Ayrıca Bkz. "Micron belleklerle yeni bir dünya rekoruna daha imza atıldı"

    3 yıl garanti altında raflardaki yerini alan Crucial X8 2.28 metre yükseklikten halıya düşmeye karşı dayanıklı. Son olarak 4’’ boyutunda bir akıllı telefonla benzer ölçütlere sahip sürücülerden 500 GB kapasiteli model 119.95$’dan 1 TB kapasiteli seçenekse 164.95$’dan satışa sunulmuş durumda.



    https://www.guru3d.com/news-story/crucial-reveals-its-first-external-x8-usb-ssd-does-1050-mbsec.html Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Start Again 5 sa. yeni yorumcu
    Valla ben dahili Crucial SSD aldım ve 25 liraya SSD kutusu aldım. 220 liraya mal oldu. Gerçi bunun yazma hızı benimkinin iki katı kadar ama bana yetiyor. Yetiyor dediğim Windows to Go ile Macbook'ta Windows 10 çalıştırıyorum.
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    jac0B0 5 sa.
    Kullanıcı için gereksiz,

    Usb 3.0 portu yaygın olarak kullanıldığından 600mb/s yi geçemez

    Usb 3.1 portta da 4k filmler hariç 1050mb/s ye ulaşamayacak zaten.
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    Gbness 6 sa.
    Benim ramler de crucial pek bildigimiz bir marka değil ama biraz araştırma yaptıktan sonra baya kaliteli olduğunu ögerdim 👍
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    DoubleDragon 6 sa.
    Hücre tipi hakkında herhangi bir bilgi yok.
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    northwood 6 sa. DoubleDragon
    3D QLC hocam P1'de olduğu gibi.
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    MogoLKhan 7 sa.
    Crucial Ssd ler nasıldır ?
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    northwood 6 sa. MogoLKhan
    Sanırım güncel modellerden düşünüyorsunuz, o halde MX500'ü tavsiye ederim. Eğer bütçeniz elveriyorsa 860 EVO alın geçin ama MX500 alırsanız da hata yapmış sayılmazsınız. Arada hissedilir fark yok normal bir kullanıcı için. Buna karşın MX500'ün 860 EVO karşısında dayanıklılık konusunda dezavantajı olsa da yine sıradan bir kullanıcı için her ikisi de tercih edilebilir.
    Şahsen SB950 güney köprüsü için AMD tarafından yayınlanan yazılım 860 EVO'nun kısa sürede bozulmasına neden olduğu için MX500 500 GB satın aldım. Fiyatları yakın 500 GB almanızı tavsiye ederim almışken. BX500'e bakıyorsanız eğer bütçenizi arttırmanızın karşılığını fazlasıyla alırsınız, en azından 250 GB MX 500 alarak.
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    TheJudgé 7 sa.
    Nasil bi diskmişki calismak icin 1.5 amper cekiyor ??
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