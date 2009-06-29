Microsoft açıkladı: Windows 7 Türkiye'de daha ucuz

Tam Boyutta Gör Tam Boyutta Gör

Microsoft Windows 7 için belirlenen yurt dışı satış fiyatlarını daha önceki haberimizde sizlerle paylaşmıştık. Amerika satış fiyatlarından sonra Windows 7 sürümleri için belirlenen Türkiye fiyat bilgileri de elimize ulaştı.

Microsoft Türkiye'den yapılan açıklamaya göre Windows 7, ülkemizde daha ucuza satılacak. Türkiye'de sadece tam sürüm versiyonları kullanıcılar ile buluşacak olan Windows 7'nin vergiler hariç satış fiyatları şu şekilde;

Tam Boyutta Gör

Microsoft Türkiye'den gelen açıklamanın tam metni;

Windows 7 Türkiye’de (kutu ürün olarak) Home Basic, Home Premium, Professional ve Ultimate sürümleriyle tüketicilerle buluşacak. Türkiye için açıklanan son kullanıcı liste fiyatlarına (vergiler hariç) göre bu sürümlerin fiyatları tabloda yer aldığı gibidir.

Windows 7 OEM Güncelleme Garantisi Programı

26 Haziran 2009’dan itibaren "Windows 7 OEM Upgrade Garantisi" programı başlatılmıştır. Buna göre uygun Windows sürümlerini yüklü olarak yeni bilgisayar alan tüketiciler Windows 7'ye ücretsiz* yazılım güncelleme hakkına sahip olacaklardır.

*Microsoft tarafından ücretsiz olarak sağlanmış olan Windows 7 Medya'sı, COA ve ürün anahtarının tüketiciye ulaştırılması için PC Üreticisi tarafından ilave ücretler talep edilebilir.

Bu imkandan sadece aşağıda listelenmiş Windows sürümleri faydalanabilmektedir:

Windows Vista Home Premium



Windows Vista Business



Windows Vista Ultimate

Aşağıda listelenmiş Windows sürümleri ise OEM Güncelleme programı ile GÜNCELLENEMEMEKTE ancak Windows 7 Full Sürüm kutu ürünü ile Windows 7'ye yükseltilebilmektedir:

Windows Vista Home Basic



Windows Vista Starter



Tüm Windows XP Sürümleri