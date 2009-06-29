Microsoft açıkladı: Windows 7 Türkiye'de daha ucuz

Microsoft Windows 7 için belirlenen yurt dışı satış fiyatlarını daha önceki haberimizde sizlerle paylaşmıştık. Amerika satış fiyatlarından sonra Windows 7 sürümleri için belirlenen Türkiye fiyat bilgileri de elimize ulaştı.
Microsoft Türkiye'den yapılan açıklamaya göre Windows 7, ülkemizde daha ucuza satılacak. Türkiye'de sadece tam sürüm versiyonları kullanıcılar ile buluşacak olan Windows 7'nin vergiler hariç satış fiyatları şu şekilde;
Microsoft Türkiye'den gelen açıklamanın tam metni;
Windows 7 Türkiye’de (kutu ürün olarak) Home Basic, Home Premium, Professional ve Ultimate sürümleriyle tüketicilerle buluşacak. Türkiye için açıklanan son kullanıcı liste fiyatlarına (vergiler hariç) göre bu sürümlerin fiyatları tabloda yer aldığı gibidir.
Windows 7 OEM Güncelleme Garantisi Programı
26 Haziran 2009’dan itibaren "Windows 7 OEM Upgrade Garantisi" programı başlatılmıştır. Buna göre uygun Windows sürümlerini yüklü olarak yeni bilgisayar alan tüketiciler Windows 7'ye ücretsiz* yazılım güncelleme hakkına sahip olacaklardır.
*Microsoft tarafından ücretsiz olarak sağlanmış olan Windows 7 Medya'sı, COA ve ürün anahtarının tüketiciye ulaştırılması için PC Üreticisi tarafından ilave ücretler talep edilebilir.
Bu imkandan sadece aşağıda listelenmiş Windows sürümleri faydalanabilmektedir:
- Windows Vista Home Premium
- Windows Vista Business
- Windows Vista Ultimate
Aşağıda listelenmiş Windows sürümleri ise OEM Güncelleme programı ile GÜNCELLENEMEMEKTE ancak Windows 7 Full Sürüm kutu ürünü ile Windows 7'ye yükseltilebilmektedir:
- Windows Vista Home Basic
- Windows Vista Starter
- Tüm Windows XP Sürümleri
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
konu zaten 1.5 sene önce açılmış...
senin evlilik işine kadar win8 çıkar
biz tüketicilerin cebinden daha falza para çalmak için çeşitli oyunlara başvurmaları,bibirlerine rakip görünüp perde arkasında gizli anlaşmalar imzalamaları,yazılım ve donanım firmalarının tüketicinin aldığı bi ürünü 1-2 ay içinde yarı yarıya hatta daha da fazla zarar atmesini sağlamaları suç değil mi?????????
bir tarafta ciddi bi yatırım ve emek var bir tarafdada sanal bi mal var...
Hayır ben korsanı hırsızlık oalrak gormuyorum aslında korsandegılde netden cekılenlerı hırsızlık degıl dıorum.Gecen benım arkadas yalın album aldı hastası oldugu ııcn sora albumu bana verdı bende baska bı arkadasıma bu hırsızlık mı ? Nette yayılmada aynı olay bırılerı alıyor ve herkes baskasıyla paylasıyor neresı hırsızlık bunun. benle kardesım farkı albumler cd ler mı alalım aynısını kullanmak varken ? tek ucret odemek varken.
Herkes bırbırının malını kullanmalı bosa para harcanmamalı...
microsofta bir mesaj daha atacağım. bu sefer bu sayfanın linkini de vereceğim. demek ki adamlar belli kesime windows yapıyorlar