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Microsoft açıkladı: Windows 7 Türkiye'de daha ucuz

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
48,3b
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163
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft açıkladı: Windows 7 Türkiye'de daha ucuz
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Microsoft açıkladı: Windows 7 Türkiye'de daha ucuz
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Microsoft Windows 7 için belirlenen yurt dışı satış fiyatlarını daha önceki haberimizde sizlerle paylaşmıştık. Amerika satış fiyatlarından sonra Windows 7 sürümleri için belirlenen Türkiye fiyat bilgileri de elimize ulaştı.

Microsoft Türkiye'den yapılan açıklamaya göre Windows 7, ülkemizde daha ucuza satılacak. Türkiye'de sadece tam sürüm versiyonları kullanıcılar ile buluşacak olan Windows 7'nin vergiler hariç satış fiyatları şu şekilde;

Microsoft açıkladı: Windows 7 Türkiye'de daha ucuz
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Microsoft Türkiye'den gelen açıklamanın tam metni;

Windows 7 Türkiye’de (kutu ürün olarak) Home Basic, Home Premium, Professional ve Ultimate sürümleriyle tüketicilerle buluşacak. Türkiye için açıklanan son kullanıcı liste fiyatlarına (vergiler hariç) göre bu sürümlerin fiyatları tabloda yer aldığı gibidir.  

Windows 7 OEM Güncelleme Garantisi Programı

26 Haziran 2009’dan itibaren "Windows 7 OEM Upgrade Garantisi" programı başlatılmıştır. Buna göre uygun Windows sürümlerini yüklü olarak yeni bilgisayar alan tüketiciler Windows 7'ye ücretsiz* yazılım güncelleme hakkına sahip olacaklardır.

    *Microsoft tarafından ücretsiz olarak sağlanmış olan Windows 7 Medya'sı, COA ve ürün anahtarının tüketiciye ulaştırılması için PC Üreticisi tarafından ilave ücretler talep edilebilir.

Bu imkandan sadece aşağıda listelenmiş Windows sürümleri faydalanabilmektedir:

    • Windows Vista Home Premium
    • Windows Vista Business
    • Windows Vista Ultimate

Aşağıda listelenmiş Windows sürümleri ise OEM Güncelleme programı ile GÜNCELLENEMEMEKTE ancak Windows 7 Full Sürüm kutu ürünü ile Windows 7'ye yükseltilebilmektedir:

    • Windows Vista Home Basic
    • Windows Vista Starter
    • Tüm Windows XP Sürümleri

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Guest-25CF1EFB4 8 yıl
1 seneye kadar evleniyorum inşallah.valla düğünümde çeyrek altın yerine Windows 7 Home Premium taksalar daha çok sevinirim valla:D:D:D muhahaaaa:D
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CrySystem 8 yıl

ebuzen

1 seneye kadar evleniyorum inşallah.valla düğünümde çeyrek altın yerine Windows 7 Home Premium taksalar daha çok sevinirim valla:D:D:D muhahaaaa:D


konu zaten 1.5 sene önce açılmış...
senin evlilik işine kadar win8 çıkar
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Ker10kelecik 10 yıl
amcam lap topu brezilyadan getirtti ultimate yuklu ve cok cok ucuza aldığını soluo
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ahmetcahan 10 yıl
Fiyatları yüksek. Biraz indirim yaparlarsa hepimiz alırız.
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111111 10 yıl
Abi onu bunu bırakın adamlar resmen bizi aptal yerine koyuyolar.Amerikadaki gibi bir indirim olmadığı sürece forever korsan.Bill amca servetine servet katsın diye 300tl verilmez.bi sefer de dünyanın en zengini olmayıversin 2. olsun.
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(((TeAcHeR))) 10 yıl
korsan kullanımı gerçekten hoş değil ama orjinal yazılım kullanmayı öneren arkadaşlar bana şunu izah etsinler:

biz tüketicilerin cebinden daha falza para çalmak için çeşitli oyunlara başvurmaları,bibirlerine rakip görünüp perde arkasında gizli anlaşmalar imzalamaları,yazılım ve donanım firmalarının tüketicinin aldığı bi ürünü 1-2 ay içinde yarı yarıya hatta daha da fazla zarar atmesini sağlamaları suç değil mi?????????
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El_domingo 10 yıl
aslında korsan yazlım kullnmak hırsızlık değilmi ?asıl soru bu...
bir tarafta ciddi bi yatırım ve emek var bir tarafdada sanal bi mal var...
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CrimeIce 10 yıl
Korsanı çıksa netten çeksek kaç gbdir acaba?
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OGUZ KAGAN 10 yıl
Orjinalden alıntı: El_domingo

aslında korsan yazlım kullnmak hırsızlık değilmi ?asıl soru bu...
bir tarafta ciddi bi yatırım ve emek var bir tarafdada sanal bi mal var...



Hayır ben korsanı hırsızlık oalrak gormuyorum aslında korsandegılde netden cekılenlerı hırsızlık degıl dıorum.Gecen benım arkadas yalın album aldı hastası oldugu ııcn sora albumu bana verdı bende baska bı arkadasıma bu hırsızlık mı ? Nette yayılmada aynı olay bırılerı alıyor ve herkes baskasıyla paylasıyor neresı hırsızlık bunun. benle kardesım farkı albumler cd ler mı alalım aynısını kullanmak varken ? tek ucret odemek varken.



Herkes bırbırının malını kullanmalı bosa para harcanmamalı...
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rambetiko 10 yıl
vergiler dahil yine o fiyata gelir.

microsofta bir mesaj daha atacağım. bu sefer bu sayfanın linkini de vereceğim. demek ki adamlar belli kesime windows yapıyorlar
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KingDwa®F 10 yıl
Turgut Bey, bende onu dedim, ofis 2007 pro yuda 100 tl e satsınlar (small edition bişe 500 kusur tl) hemen alırım
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justbejust 10 yıl
daha ucuz fiyatları korsan kullanımın yaygın olmasına mı borçluyuz acaba?
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Escapetolife 10 yıl
Ekran kartını da korsan alın madem anakartı da , is onlara gelince en iyi markalardan orjinalden sasmazsiniz mecburen ama programa gelince korsanla ovunursunuz. Bende korsan kullaniyorum ama adamlar Tr icin daha ucuz fiyat belirlemisler bunu en azindan tebrik etmek gerekirken hala 1 kurus vermem diyerek ovunenler var.
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fotifoti 10 yıl
m$ ın paraya ihtiyacı yok arkadaşlar içiniz rahat olsun :) o yüzden böyle fiyatlandırıyolar. ben betayla devam edeceğim herhalde :)
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
10$ olsun hala pahalı diyecek adam çok tr de durumumuz ortada
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