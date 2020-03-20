Microsoft DirectX 12 Ultimate’ı duyurdu: Işın izleme yaygınlaşıyor

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Nvidia’nın 2 yıl önce duyurduğu Ray Tracing o zamandan bu yana yalnızca yeşil takıma has bir özellikti. Microsoft’un yeni API’si ışın izlemeyi yaygınlaştıracağa benziyor.

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DirectX 12 Ultimate

Yeni API 2014 yılında duyurulan DirectX 12’nin aksine başlı başına bir sürüm olmaktan çok DirectX 12’ye ekleme formatında. DirectX 12 Ultimate desteğine sahip donanımlar ışın izleme, Variable Rate Shading, Mesh Shader ve Sampler Feedback’ten oluşan özellik paketine destek sunacaklar.

Microsoft’un yeni API’yi Xbox Series X öncesinde duyurması PlayStation 5’e karşı bir hamle olarak değerlendirilirken firmanın yeni konsolu DirectX 12 Ultimate destekli ilk konsol olacağa benziyor.

Ayrıca Bkz. "Seagate IronWolf 510 NVMe SSD’lerini duyurdu"

Diğer taraftan Sony cephesi de Khronos’un yakın zamanda Vulkan’a ışın izleme desteği eklediğini düşünürsek bir alternatif sunabilir. Zira Vulkan’daki ışın izleme donanım konusunda agnostik. Yani Ray Tracing çekirdeği gerekmeksizin GPU’daki geleneksel birimler üzerinden ışın izleme hesaplamaları yapılabiliyor.

https://www.theverge.com/2020/3/19/21187161/microsoft-directx-12-ultimate-api-release-xbox-series-x-pc-gaming

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