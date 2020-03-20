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    Microsoft DirectX 12 Ultimate’ı duyurdu: Işın izleme yaygınlaşıyor

    Yazılım devi nihayet beklenen hamlesini duyurdu. DirectX 12 Ultimate gelişmiş grafikleri daha geniş ölçekte kullanılabilir hale getirecek.
    14 sa.
    1,9b
    12
    4
    İşletim Sistemleri
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Microsoft DirectX 12 Ultimate’ı duyurdu: Işın izleme yaygınlaşıyor
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    Nvidia’nın 2 yıl önce duyurduğu Ray Tracing o zamandan bu yana yalnızca yeşil takıma has bir özellikti. Microsoft’un yeni API’si ışın izlemeyi yaygınlaştıracağa benziyor.

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    DirectX 12 Ultimate

    Yeni API 2014 yılında duyurulan DirectX 12’nin aksine başlı başına bir sürüm olmaktan çok DirectX 12’ye ekleme formatında. DirectX 12 Ultimate desteğine sahip donanımlar ışın izleme, Variable Rate Shading, Mesh Shader ve Sampler Feedback’ten oluşan özellik paketine destek sunacaklar.

    Microsoft’un yeni API’yi Xbox Series X öncesinde duyurması PlayStation 5’e karşı bir hamle olarak değerlendirilirken firmanın yeni konsolu DirectX 12 Ultimate destekli ilk konsol olacağa benziyor.

    Ayrıca Bkz. "Seagate IronWolf 510 NVMe SSD’lerini duyurdu"

    Diğer taraftan Sony cephesi de Khronos’un yakın zamanda Vulkan’a ışın izleme desteği eklediğini düşünürsek bir alternatif sunabilir. Zira Vulkan’daki ışın izleme donanım konusunda agnostik. Yani Ray Tracing çekirdeği gerekmeksizin GPU’daki geleneksel birimler üzerinden ışın izleme hesaplamaları yapılabiliyor.



    https://www.theverge.com/2020/3/19/21187161/microsoft-directx-12-ultimate-api-release-xbox-series-x-pc-gaming Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Feyzuli 14 sa. en beğenilen
    AMD sayesinde gerçekleşen bir icraat.
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    wolferto (mehmet öz) 13 sa.
    bu teknoloji nvidia için ekstra bir maliyetti ama standar olunca gitti paracıklarım diyenler yeni yine yeniden nvidiacılar olacak o öve öve bitiremeynler şuan gerekli değilki der yürü ip atla önce ben söledim ilk söyleyen ilk atlar hayır ben söledim öğğğğ ( dil çıkarır)
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    Feyzuli 14 sa. en beğenilen
    AMD sayesinde gerçekleşen bir icraat.
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 14 sa.
    aman ne büyük bir olay, ne büyük bir olay.
    pcde adam gibi optimizasyon sağlayan oyun varda sanki performans alacaz 🆚. 😡
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    joven 14 sa.
    Yeni çıkacak konsollarla iğme kazanır yoksa pc sistemlere kalsa bu teknoloji
    daha çok uzun süre oyunculara uzak kalır özellikle maliyet açısından
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