Seagate IronWolf 510 NVMe SSD’lerini duyurdu

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Katı hal diskleri son yıllarda alınabilir seviyelere geldi. Bununla birlikte SSD’lerin NAS sistemlerde önbellekleme amacıyla kullanımı da sıklaştı. Seagate yeni SSD ailesiyle ağa bağlı depolama sistemlerini hedef alıyor.

IronWolf 510

IronWolf 510 SSD’leri temel olarak Phison’un E12DC kurumsal kontrolcüsünün denetimindeki 3D TLC NAND Flash yongalarından oluşuyor. DRAM önbellek konusunda ise SK Hynix imzasını taşıyan 512-2048 MB kapasiteli yonga tercih edilmiş.

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2 TB’a kadar kapasite seçenekleriyle gelen sürücülerde sıralı okuma ve yazma hızı sırasıyla 3150/1000 MB/s’e kadar yükselirken rastgele okuma yazma operasyonlarında ise 380K/29K IOPS değerlerine ulaşılıyor.

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Psödo SLC önbelleklemenin eksikliğinin yoğun kullanım senaryolarında hissedileceği M.2 NVMe SSD’lerin güç tüketimi ise yük altında 6 watt’a ulaşıyor. 1.92 TB’a kadar ölçeklenen modellerde yazma ömrü 240, 480, 960 ve 1920 GB’lık modeller için 435, 875, 1750 ve 3500 TBW olarak biçilmiş. Son olarak NAS depolama çözümlerinin 120 dolardan 540 dolara uzanan fiyatlarla 5 yıllık garanti altında satışa sunulduğunu ekleyerek sözlerimizi noktalayalım.

https://www.anandtech.com/show/15626/seagate-introduces-ironwolf-510-m2-nvme-ssds-for-nas-systems

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