Microsoft Office 2010, bir milyon defadan fazla indirildi

Microsoft resmi lansmanını Haziran ayında yapmayı planladığı yeni yazılım paketi Office 2010'un betasına yoğun ilgi gösterildiğini sadece iki hafta içerisinde bir milyon defadan daha fazla indirildiğini açıkladı. Windows 7'nin rüzgarıyla beklentilerin ciddi şekilde arttığı Office 2010'un hem pazarda yarattığı heyecan hem de indirilme sayısı açısından bir önceki sürümün ciddi şekilde önünde yer aldığı belirtildi.

Klasik dosya menüsünün yerini alacak "Perde arkası" görüntüleme ve geleneksel menü ve araçlar kısmının yerini alması beklenen Ribbon teknolojisi ile birlikte geliştirilmiş arama ve navigasyon ile yeni resim ve video düzenleme araçları ve Outlook Social Connector isimli, sosyal ağlarla entegrasyon yazılımı gibi önemli değişikliklerin olduğu Office 2010, 6 farklı sürüm* ile Haziran ayında raflardaki yerini alacak.



* Office 2010 sürümleri: Starter, Home and Student, Home and Business, Standard, Professional ve Professional Plus.