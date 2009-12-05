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Microsoft Office 2010, bir milyon defadan fazla indirildi

9 yıl
18,3b
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15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft Office 2010, bir milyon defadan fazla indirildi
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Microsoft resmi lansmanını Haziran ayında yapmayı planladığı yeni yazılım paketi Office 2010'un betasına yoğun ilgi gösterildiğini sadece iki hafta içerisinde bir milyon defadan daha fazla indirildiğini açıkladı. Windows 7'nin rüzgarıyla beklentilerin ciddi şekilde arttığı Office 2010'un hem pazarda yarattığı heyecan hem de indirilme sayısı açısından bir önceki sürümün ciddi şekilde önünde yer aldığı belirtildi.

Klasik dosya menüsünün yerini alacak "Perde arkası" görüntüleme ve geleneksel menü ve araçlar kısmının yerini alması beklenen Ribbon teknolojisi ile birlikte geliştirilmiş arama ve navigasyon ile yeni resim ve video düzenleme araçları ve Outlook Social Connector isimli, sosyal ağlarla entegrasyon yazılımı gibi önemli değişikliklerin olduğu Office 2010, 6 farklı sürüm* ile Haziran ayında raflardaki yerini alacak.

* Office 2010 sürümleri: Starter, Home and Student, Home and Business, Standard, Professional ve Professional Plus.


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gerbay 9 yıl
en süper bileşim: windows xp + office 2003
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awallabilla 9 yıl
@gerbay
çok haklısın..
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cbenlidayi 9 yıl
evet ücretsiz olucak ama reklem göstermi karşılıgında yani sagda solda yada her nerdeyse ekranda reklamlar çıkıcak benim tahmini yazılan makale yada yazının içerigine göre reklam gösterilicektir
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hsyn4wee 9 yıl
iscanthere
Şu anda beta sürümü var ücretsiz ama türkçe dil yaması daha çıkmadı...
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iscanthere 9 yıl
bunun full sürümü ücretsiz olacak diye duymuştum.doğru mu?
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ByAdmin 9 yıl

iscanthere

bunun full sürümü ücretsiz olacak diye duymuştum.doğru mu?


Ya ya çok beklersin , Microsoft hemde bedava çok komik
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.:fat32:. 9 yıl

iscanthere

bunun full sürümü ücretsiz olacak diye duymuştum.doğru mu?


yapmazlar
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DH Misafiri 9 yıl
awallabilla
Hayır xp de çalışıyor ben denedim. Office 2007 den pek bi farkı yok gibi...
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awallabilla 9 yıl
tşler fx57

Sanırım sadece Vista ve Win 7 üzerinde çalışıyor.. yoksa sadece win7 mi ? denemek lazım..
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speedman 9 yıl
indirenlerden biride benim
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Kef14 9 yıl

awallabilla

tşler fx57

Sanırım sadece Vista ve Win 7 üzerinde çalışıyor.. yoksa sadece win7 mi ? denemek lazım..


Şayet bu bilgi doğruysa artık insaları Vista ve 7'ye doğru itmeye başllıyorlar demektir....

Ondan sonra Messenger 2010'u çıkarırlar sadece vista ve 7 için olur,

Hatırlarsanız; 98/me için Messenger 7.5'dan sonra çıkarılmadı, artık o gruba xp'yide katarlar
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