Microsoft’tan İspanya’ya 7,16 milyar dolarlık veri merkezi yatırımı

Microsoft’tan İspanya yatırımı
Aktarılanlara göre Microsoft, İspanya'nın kuzeydoğu bölgesi Aragon'da 10 yıl içinde 7,16 milyar dolar veya 6,69 milyar avro yatırım yapacak. Microsoft, kısa bir süre önce ise Madrid'deki veri merkezlerine 2,1 milyar avroluk bir yatırım yapacağını duyurmuştu. Bulut ve veri merkezlerindeki ana rakibi Amazon ise geçtiğimiz ay Aragon'da veri merkezleri kurmak için önümüzdeki 10 yıl içinde 15,7 milyar avro yatırım yapacağını açıklamıştı. Böylelikle İspanya, Avrupa’nın en önemli bulut bilişim merkezlerinden birisi haline gelmiş olacak.
Veri merkezi yatırımları artıyor
Yeni ve devam eden veri merkezi projelerine yapılan harcamaların toplamı ise geçtiğimiz yıl 250 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu yıl yatırımların daha da artması ve gelecek yıl da devam etmesi bekleniyor. Yapay zeka altyapısına yönelik talebe ayak uydurabilmek için veri merkezi yatırımlarının yakın vadede 1 trilyon doları aşabileceği tahmin ediliyor. Fierce Network'ün verilerine göre, bu 2027 gibi kısa bir sürede gerçekleşebilir.
2023’teki 250 milyar dolarlık toplam harcama planlarını Microsoft’un ChatGPT geliştiricisi OpenAI ile anlaştığı 100 milyar dolarlık Project Stargate yatırımıyla okumak ve ölçeğin giderek nasıl büyüyeceğini anlamak gerekiyor.
Veri merkezlerinin elektriğe olan açlığı herkesin malumu. Kapasite talebi arttıkça, sektörün elektrik ihtiyacı da artıyor. Sadece ABD'de veri merkezlerinin 2030 yılına kadar 35 gigawatt (GW) tüketeceği tahmin ediliyor. Bu, geçtiğimiz yılki toplam tüketimin neredeyse iki katına eş.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/microsoft-invest-716-bln-new-data-centres-northeastern-spain-2024-06-14/ https://www.linklaters.com/en/about-us/news-and-deals/news/2024/may/us22bn-invested-in-data-centres-so-far-in-2024 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.