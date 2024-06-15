Microsoft’tan İspanya’ya 7,16 milyar dolarlık veri merkezi yatırımı

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Tam Boyutta Gör Microsoft, giderek Avrupa'da önemli bir bulut bilişim merkezi haline gelen İspanya'nın kuzeydoğu bölgesi Aragon'da yeni veri merkezleri inşa etmek ve geliştirmek için 7,16 milyar dolar seviyesinde büyük bir yatırım yapmayı planlıyor. Microsoft’un giderek daha fazla veri merkezi yatırımı yapması esasında küresel bir trend haline de gelmiş durumda.

Microsoft’tan İspanya yatırımı

Aktarılanlara göre Microsoft, İspanya'nın kuzeydoğu bölgesi Aragon'da 10 yıl içinde 7,16 milyar dolar veya 6,69 milyar avro yatırım yapacak. Microsoft, kısa bir süre önce ise Madrid'deki veri merkezlerine 2,1 milyar avroluk bir yatırım yapacağını duyurmuştu. Bulut ve veri merkezlerindeki ana rakibi Amazon ise geçtiğimiz ay Aragon'da veri merkezleri kurmak için önümüzdeki 10 yıl içinde 15,7 milyar avro yatırım yapacağını açıklamıştı. Böylelikle İspanya, Avrupa’nın en önemli bulut bilişim merkezlerinden birisi haline gelmiş olacak.

Veri merkezi yatırımları artıyor

Tam Boyutta Gör 2024 yılının ilk beş ayında küresel olarak veri merkezlerine 22 milyar dolar yatırım yapıldı. 2023 yılında veri merkezlerine yönelik 36 milyar dolarlık önemli bir küresel yatırıma tanık olmuştuk.

Yeni ve devam eden veri merkezi projelerine yapılan harcamaların toplamı ise geçtiğimiz yıl 250 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu yıl yatırımların daha da artması ve gelecek yıl da devam etmesi bekleniyor. Yapay zeka altyapısına yönelik talebe ayak uydurabilmek için veri merkezi yatırımlarının yakın vadede 1 trilyon doları aşabileceği tahmin ediliyor. Fierce Network'ün verilerine göre, bu 2027 gibi kısa bir sürede gerçekleşebilir.

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2023’teki 250 milyar dolarlık toplam harcama planlarını Microsoft’un ChatGPT geliştiricisi OpenAI ile anlaştığı 100 milyar dolarlık Project Stargate yatırımıyla okumak ve ölçeğin giderek nasıl büyüyeceğini anlamak gerekiyor.

Veri merkezlerinin elektriğe olan açlığı herkesin malumu. Kapasite talebi arttıkça, sektörün elektrik ihtiyacı da artıyor. Sadece ABD'de veri merkezlerinin 2030 yılına kadar 35 gigawatt (GW) tüketeceği tahmin ediliyor. Bu, geçtiğimiz yılki toplam tüketimin neredeyse iki katına eş.

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