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    Microsoft’tan İspanya’ya 7,16 milyar dolarlık veri merkezi yatırımı

    Microsoft, veri merkezi yatırımlarına hiçbir şekilde yavaşlamadan devam ediyor. Yazılım devi son olarak İspanya’da yeni bir veri merkezi kurmak için 7,16 milyar dolar yatırım yapacak.
    Microsoft’tan İspanya’ya 7,16 milyar dolarlık yatırım Tam Boyutta Gör
    Microsoft, giderek Avrupa'da önemli bir bulut bilişim merkezi haline gelen İspanya'nın kuzeydoğu bölgesi Aragon'da yeni veri merkezleri inşa etmek ve geliştirmek için 7,16 milyar dolar seviyesinde büyük bir yatırım yapmayı planlıyor. Microsoft’un giderek daha fazla veri merkezi yatırımı yapması esasında küresel bir trend haline de gelmiş durumda.

    Microsoft’tan İspanya yatırımı

    Aktarılanlara göre Microsoft, İspanya'nın kuzeydoğu bölgesi Aragon'da 10 yıl içinde 7,16 milyar dolar veya 6,69 milyar avro yatırım yapacak. Microsoft, kısa bir süre önce ise Madrid'deki veri merkezlerine 2,1 milyar avroluk bir yatırım yapacağını duyurmuştu. Bulut ve veri merkezlerindeki ana rakibi Amazon ise geçtiğimiz ay Aragon'da veri merkezleri kurmak için önümüzdeki 10 yıl içinde 15,7 milyar avro yatırım yapacağını açıklamıştı. Böylelikle İspanya, Avrupa’nın en önemli bulut bilişim merkezlerinden birisi haline gelmiş olacak.

    Veri merkezi yatırımları artıyor

    Microsoft’tan İspanya’ya 7,16 milyar dolarlık yatırım Tam Boyutta Gör
    2024 yılının ilk beş ayında küresel olarak veri merkezlerine 22 milyar dolar yatırım yapıldı. 2023 yılında veri merkezlerine yönelik 36 milyar dolarlık önemli bir küresel yatırıma tanık olmuştuk.

    Yeni ve devam eden veri merkezi projelerine yapılan harcamaların toplamı ise geçtiğimiz yıl 250 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu yıl yatırımların daha da artması ve gelecek yıl da devam etmesi bekleniyor. Yapay zeka altyapısına yönelik talebe ayak uydurabilmek için veri merkezi yatırımlarının yakın vadede 1 trilyon doları aşabileceği tahmin ediliyor. Fierce Network'ün verilerine göre, bu 2027 gibi kısa bir sürede gerçekleşebilir.

    2023’teki 250 milyar dolarlık toplam harcama planlarını Microsoft’un ChatGPT geliştiricisi OpenAI ile anlaştığı 100 milyar dolarlık Project Stargate yatırımıyla okumak ve ölçeğin giderek nasıl büyüyeceğini anlamak gerekiyor.

    Veri merkezlerinin elektriğe olan açlığı herkesin malumu. Kapasite talebi arttıkça, sektörün elektrik ihtiyacı da artıyor. Sadece ABD'de veri merkezlerinin 2030 yılına kadar 35 gigawatt (GW) tüketeceği tahmin ediliyor. Bu, geçtiğimiz yılki toplam tüketimin neredeyse iki katına eş.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/microsoft-invest-716-bln-new-data-centres-northeastern-spain-2024-06-14/ https://www.linklaters.com/en/about-us/news-and-deals/news/2024/may/us22bn-invested-in-data-centres-so-far-in-2024
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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