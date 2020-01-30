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    Microsoft’tan Sağlık için Yapay Zekâ isimli programa 40 milyon dolarlık yatırım

    Yapay zekânın sağlık alanında daha fazla kullanılması gerektiğini düşünen Microsoft, Sağlık için Yapay Zekâ isimli programa 40 milyon dolarlık yatırım yapıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Microsoft’tan Sağlık için Yapay Zekâ isimli programa 40 milyon dolarlık yatırım
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    Desteklediği ya da önderlik ettiği projelerle farklı alanlarda hayatı kolaylaştırmaya gayret eden Microsoft, sağlık hizmetlerinin yapay zekâ sayesinde iyileştirilmesi yönünde ciddi bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Sağlık için Yapay Zekâ isimli bir programa 40 milyon dolar yatıran şirket, bu sayede insanların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

    Beş yıllık bir plan dâhilinde geliştirilecek program kapsamında daha doğru hastalık teşhisleri, tedavi, sağlık konusunda küresel ölçekte bilgi sahibi olma ve sağlık hizmetlerine erişimin zor olduğu bölgelerin tespiti ile buralara hizmet götürülmesi alanlarında yapay zekâdan istifade edilecek.

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    Ayrıca Bkz. "ASELSAN; "Pardus temelli milli sunucu göreve hazır!" "

    Microsoft tarafından oluşturulan fonun kâr maksadı gütmeyen kurumlar, araştırmacılar, sektör liderleri ve hükümetlere katkı sağlayacağı düşünülüyor. Şirket ayrıca bulut ve yapay zekâ teknolojilerini de söz konusu kurumlarla paylaşacak.

    Microsoft’tan Sağlık için Yapay Zekâ isimli programa 40 milyon dolarlık yatırım
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    Microsoft’a göre oluşturulan program; Ani Bebek Ölümü Sendromu, cüzzam, önlenebilir körlük ve kanser gibi hastalıklara yönelik bilgi ile tecrübelerin artırılmasını, elde olan verilerin paylaşılmasını ve bunlara karşı verilen mücadeledeki etkinliği artırılmasını hedefliyor.

    Şirketin yaptığı açıklamaya göre sağlık çalışanları gittikçe artan hasta sayılarından başlarını kaldıramaz hale gelmiş durumda. Oldukça faydalı olacağı düşünülen yapay zekâya ise bu gibi durumlarda çok az başvuruluyor.  Yapay zekâ teknolojileri üzerine çalışan araştırmacılardan ne yazık ki sadece %3ü sağlık kurumlarıyla işbirliği halinde. 40 milyon doların bu kadar büyük bir havuz için çok olmadığının bilincinde olan şirket, ilk etapta farkındalık yaratmak istediğini belirtmiş.



    https://www.engadget.com/2020/01/29/microsoft-ai-for-health/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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