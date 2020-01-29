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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASELSAN; "Pardus temelli milli sunucu göreve hazır!"

    44’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan ASELSAN, bir süredir geliştirilme aşamasında olan Milli Sunucu Bilgisayarı GÖREVSAYAR 40S projesinin tamamlandığını duyurdu.
    2 sa. (Son Güncelleme: 24 dk.)
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    ASELSAN;
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    ASELSAN tarafından bir süredir geliştirilme aşamasında olan, kritik ve gizlilik arz eden görevler başta olmak üzere Komuta Kontrol Sistemlerinde, İşaret İşleme Sistemlerinde, Veri Merkezlerinde, Taktik Bulut Yapılarında ve Yüksek Performanslı Depolama Sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanan Milli Sunucu GÖREVSAYAR 40S projesinde nihayet sona gelindi.

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    Elektronik Harp Komuta, Kontrol ve Koordinasyon Sistemi (EHKKKS) ve Ağ Destekli Yetenek (ADY) projeleri kapsamında geliştirilen GÖREVSAYAR 40S’in sahip olduğu yüksek işlem gücü ile güvenilirlik özellikleri dikkat çekiyor.

    ASELSAN;
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    Arazi şartları göz önünde bulundurularak tasarlanan Milli Sunucu Bilgisayarı, aynı bir PC gibi ihtiyaca göre konfigüre edilebiliyor. ASELSAN tarafından paylaşılan bilgilere ışığında GÖREVSAYAR 40S; “56 çekirdek işlem gücü, GPU üzerinde Genel Maksatlı Hesaplama (GPGPU - General Purpose Computing on Graphical Processing Unit) desteği, gelişmiş haberleşme ara yüzleri (10Gbit Ethernet, USB 3.0, CanBus, RS422/232 Seri kanal ara yüzleri) ve 768 GB RAM ve 48 TB’a kadar kalıcı bellek sağlayabiliyor.

    ASELSAN;
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    Yazılım ayağında milliğinin ön planda tutulduğu Milli Sunucu Bilgisayarı için ASELSAN bünyesinde geliştirilen özelleştirilmiş BIOS kullanılıyor. Siber güvenlik önlemlerinin işletim sistemi yüklenmeden önce alınması maksadıyla geliştirilen BIOS’a ilave olarak GÖREVSAYAR 40S’in ilk etapta PARDUS ile uyumlu çalışması hedeflenmiş. Ancak sistem, ihtiyaçlar dâhilinde diğer Linux sürümleri, Windows ve türevi işletim sistemleri ile de kullanılabilecek.



    https://www.aselsan.com.tr/a_bulten_18_7384.pdf Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    face1tr (@face1tr) 2 sa. en beğenilen
    Pardus'un arka planı beyaz logosunu alıp direkt görselin üzerinde bırakmışlar. Yahu .png .eps falan arkası transparan bir dosya bulamadınız mı?
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    esmerbuyucu 1 sa.
    Yerli ve milli Mac Pro herhal
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    Galatas4ray 1 sa.
    Hayret kimse kullanılan devreler vs yabancı bu nasıl milli demedi😀😀
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    TheJudgé 1 sa.
    pardusmu kaldı ,debian yükleyip masaüstüne pardus un wallpaperini koymuşlardır , al sana pardus :D
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    Musty3535123 1 sa.
    çghb
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    classf2re 1 sa.
    Pardus umarım daha da geliştirilir.
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    sdbz 2 sa.
    Ruslar tamamen milli işletim sistemi ve tarayıcı kullanıyorlar, askeri kurumlar için millilik olmazsa olmazdır, aselsana başarılar diliyorum.
    Yanıtla +3
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    face1tr 2 sa. en beğenilen
    Pardus'un arka planı beyaz logosunu alıp direkt görselin üzerinde bırakmışlar. Yahu .png .eps falan arkası transparan bir dosya bulamadınız mı?
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    crazywinner3 1 sa. face1tr
    Tam aynısını yazıyordum. Projenin ne kadar ciddi olduğu açık
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    ahmet1905_47 28 dk. face1tr
    yorumu görene kadar farketmemiştim. galiba yaşlanıyorum :(
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