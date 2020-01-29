ASELSAN; "Pardus temelli milli sunucu göreve hazır!"

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ASELSAN tarafından bir süredir geliştirilme aşamasında olan, kritik ve gizlilik arz eden görevler başta olmak üzere Komuta Kontrol Sistemlerinde, İşaret İşleme Sistemlerinde, Veri Merkezlerinde, Taktik Bulut Yapılarında ve Yüksek Performanslı Depolama Sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanan Milli Sunucu GÖREVSAYAR 40S projesinde nihayet sona gelindi.

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Elektronik Harp Komuta, Kontrol ve Koordinasyon Sistemi (EHKKKS) ve Ağ Destekli Yetenek (ADY) projeleri kapsamında geliştirilen GÖREVSAYAR 40S’in sahip olduğu yüksek işlem gücü ile güvenilirlik özellikleri dikkat çekiyor.

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Arazi şartları göz önünde bulundurularak tasarlanan Milli Sunucu Bilgisayarı, aynı bir PC gibi ihtiyaca göre konfigüre edilebiliyor. ASELSAN tarafından paylaşılan bilgilere ışığında GÖREVSAYAR 40S; “56 çekirdek işlem gücü, GPU üzerinde Genel Maksatlı Hesaplama (GPGPU - General Purpose Computing on Graphical Processing Unit) desteği, gelişmiş haberleşme ara yüzleri (10Gbit Ethernet, USB 3.0, CanBus, RS422/232 Seri kanal ara yüzleri) ve 768 GB RAM ve 48 TB’a kadar kalıcı bellek sağlayabiliyor.”

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Yazılım ayağında milliğinin ön planda tutulduğu Milli Sunucu Bilgisayarı için ASELSAN bünyesinde geliştirilen özelleştirilmiş BIOS kullanılıyor. Siber güvenlik önlemlerinin işletim sistemi yüklenmeden önce alınması maksadıyla geliştirilen BIOS’a ilave olarak GÖREVSAYAR 40S’in ilk etapta PARDUS ile uyumlu çalışması hedeflenmiş. Ancak sistem, ihtiyaçlar dâhilinde diğer Linux sürümleri, Windows ve türevi işletim sistemleri ile de kullanılabilecek.

https://www.aselsan.com.tr/a_bulten_18_7384.pdf

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