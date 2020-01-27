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    Microsoft tüm Windows 7 kullanıcılarına siyah ekran hatası için yama dağıtacak

    Yazılım devi Microsoft Windows 7’ye desteğini kesmesinin ardından yaşanan duvar kağıdı sorunuyla ilgili yama yayınlayacağının müjdesini verdi.
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    İşletim Sistemleri
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Microsoft tüm Windows 7 kullanıcılarına siyah ekran hatası için yama dağıtacak
    Tam Boyutta Gör

    Windows 7’nin destek süresinin sona ermesinin üzerinden kısa bir süre sonra anlaşılan duvar kağıdı sorunu kullanıcılar tarafından tepki çekti. Görünüşe göre Microsoft eleştirileri dikkate almış.

     

    İlginizi Çekebilir Avatar Windows 7’nin son güncellemesi duvar kağıdı özelliğini bozdu

    14 Ocak’ta ömrünü dolduran Windows 7 için yayınlanan son aylık kalite güncelleştirmesi düzgün çalışan duvar kağıdı özelliğini bozarak kullanıcıların moralinin bozulmasına neden oldu. Basit birkaç hamleyle etrafından dolaşılabilen sorun yine de can sıkıcı.

    Tüm kullanıcılara düzeltme yolda

    Microsoft yaptığı duyuruda geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız geçici çözümü paylaşırken, Windows 7 için ek güncelleştirmelere ücret ödeyen ödemeyen tüm kullanıcılara söz konusu sorunu çözecek düzeltmenin şubatın ortasında dağıtılacağına yer verdi.

    Ayrıca Bkz. "Windows 7’nin son güncellemesi duvar kağıdı özelliğini bozdu"

    Son olarak Windows 7’ye ek olarak Windows Server 2008 R2 SP1’i de kapsayan açıklama ayrıca firmanın ileride ortaya çıkabilecek kritik güvenlik açıklarında izleyeceği politikaya dair bir ipucu olabilir.



    https://hexus.net/tech/news/software/139226-microsoft-will-release-free-windows-7-black-desktop-fix/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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