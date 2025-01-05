Samsung telefonlara, hava durumuna göre değişen duvar kağıdı özelliği gelebilir

Samsung'un ABD'de yaptığı patent başvurusunda yer alan çizimler, günün farklı zaman dilimlerinde, farklı hava koşullarına göre dinamik olarak değişen duvar kağıtlarını gösteriyor. Bu sayede, örneğin bir manzara fotoğrafı hava yağmurlu ve kapalıyken, bu havayı yansıtacak şekilde otomatik olarak değişebiliyor. Hatta kullanıcılara şemsiye taşımaları yönünde uyarıların da gösterilebileceği patentlerde yer alıyor.
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