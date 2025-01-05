Samsung telefonlara, hava durumuna göre değişen duvar kağıdı özelliği gelebilir

Tam Boyutta Gör Samsung, akıllı telefonlarına yakında güzel bir özellik getirebilir. Şirketin yeni patent başvurusu, yapay zeka yardımıyla hava durumuna ve zamana göre duvar kağıdının değiştirilebilmesini içeriyor.

Samsung'un ABD'de yaptığı patent başvurusunda yer alan çizimler, günün farklı zaman dilimlerinde, farklı hava koşullarına göre dinamik olarak değişen duvar kağıtlarını gösteriyor. Bu sayede, örneğin bir manzara fotoğrafı hava yağmurlu ve kapalıyken, bu havayı yansıtacak şekilde otomatik olarak değişebiliyor. Hatta kullanıcılara şemsiye taşımaları yönünde uyarıların da gösterilebileceği patentlerde yer alıyor.

Samsung’un katlanabilir telefon stratejisi yakında değişebilir 1 gün önce eklendi

Üretken yapay kullanılıyor

Tam Boyutta Gör Samsung, fotoğrafları hava durumu ve zaman dilimine göre değiştirmek için üretken yapay zekadan faydalanacak. Yine yapay zeka yardımıyla görüntüye çeşitli katmanlar eklenebilecek. Şimdilik patent aşamasında olan bu ilginç konseptin ne zaman telefonlara geleceği bilinmiyor.

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Samsung telefonların duvar kağıdı hava durumuna göre değişecek