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    Samsung telefonlara, hava durumuna göre değişen duvar kağıdı özelliği gelebilir

    Samsung, yapay zeka yardımıyla hava durumu ve zamana göre değişen duvar kağıtlarıyla ilgili bir patent başvurusunda bulundu.                                    
    Samsung telefonların duvar kağıdı hava durumuna göre değişecek Tam Boyutta Gör
    Samsung, akıllı telefonlarına yakında güzel bir özellik getirebilir. Şirketin yeni patent başvurusu, yapay zeka yardımıyla hava durumuna ve zamana göre duvar kağıdının değiştirilebilmesini içeriyor.

    Samsung'un ABD'de yaptığı patent başvurusunda yer alan çizimler, günün farklı zaman dilimlerinde, farklı hava koşullarına göre dinamik olarak değişen duvar kağıtlarını gösteriyor. Bu sayede, örneğin bir manzara fotoğrafı hava yağmurlu ve kapalıyken, bu havayı yansıtacak şekilde otomatik olarak değişebiliyor. Hatta kullanıcılara şemsiye taşımaları yönünde uyarıların da gösterilebileceği patentlerde yer alıyor.

    Üretken yapay kullanılıyor

    Samsung telefonların duvar kağıdı hava durumuna göre değişecek Tam Boyutta Gör
    Samsung,  fotoğrafları hava durumu ve zaman dilimine göre değiştirmek için üretken yapay zekadan faydalanacak. Yine yapay zeka yardımıyla görüntüye çeşitli katmanlar eklenebilecek. Şimdilik patent aşamasında olan bu ilginç konseptin ne zaman telefonlara geleceği bilinmiyor.
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