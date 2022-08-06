En güzel Android & iPhone telefon duvar kağıtları (HD)

Birçok akıllı telefon, yerleşik duvar kağıdı galerisine sahip. Ancak kimi zaman bunlar yeterli olmayabiliyor. Zira kullanıcılar daha havalı telefon duvar kağıtları arayışı içerisine girebiliyor. Hal böyle olunca da en güzel telefon duvar kağıtları için çeşitli uygulamalar indirmek durumunda kalınabiliyor. Biz de duvar kağıdı uygulamalarına gerek duymamanız için birbirinden güzel ve havalı Android & iPhone duvar kağıtları HD galerisi oluşturduk.

Dilerseniz 2022 telefon duvar kağıdı modellerine geçmeden önce iPhone ve Android telefonlarda ekran duvar kağıdı nasıl değişir, buna yakından bakalım.

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Android telefon duvar kağıdı değiştirme nasıl yapılır?

Android duvar kağıtları, telefonunuzu kişileştirmenizin en önemli yapı taşlarından biri. Akıllı telefon üreticileri bunun için telefonların içerisinde birçok ekran duvar kağıdı modeli sunuyor. Ancak bunları beğenmiyor olup telefonunuzun duvar kağıdını değiştirmek istiyor olabilirsiniz. İşte bunun için de aşağıdaki Android telefon için duvar kağıdı değişitirme adımlarını izleyebilirsiniz.

Telefonunuzun galeri uygulamasını açın. Kullanmak istediğiniz fotoğrafı açın. Ekranın sağ üst kısmında üç noktaya dokunun ve "Duvar kağıdı yap" düğmesine dokunun. Seçtiğiniz bu fotoğrafı ana ekranınız, kilit ekranınız veya her ikisi için de duvar kağıdı olarak kullanmak arasında seçim yapabilirsiniz.

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iPhone duvar kağıdı değiştirme adımları

Apple, iOS 16 ile birlikte duvar kağıdı kanadında pek çok iyileştirme sundu. Özellikle özelleştirilebilir kilit ekranı duvar kağıtları pek çok iPhone kullanıcısının beğenisini kazandı. Peki iOS duvar kağıdı değiştirme nasıl yapılır? İşte adım adım iPhone duvar kağıdı değiştirme:

Ayarlar uygulamasını açın. Duvar kağıdı düğmesine tıklayın. Ardından yeni bir duvar kağıdı seçe dokunun. Hareketli, Hareketsiz, Live telefon duvar kağıtlarından veya kendi fotoğraflarınızdan birini seçerek ana ekranınız, kilit ekranınız veya her ikisi için de duvar kağıdı olarak kullanmak arasında seçim yapabilirsiniz.

Android ve iPhone telefonlar için en güzel duvar kağıtları (2022)

Şimdi sıra birbirinden havalı telefon duvar kağıdı modellerinde. Aşağıdaki galerimizdeki duvar kağıdı modellerini ister kilit ekranı duvar kağıdı olarak kullanabilir isterseniz de ana ekran duvar kağıdı olarak kullanbilirsiniz. Beğendiğiniz telefon duvar kağıdı modelini Android ya da iPhone telefonunuza indirmek için duvar kağıdının üzerine basılı tutup çıkan ekrandaki indir butonunu kullanabilirsiniz. İşte en güzel HD & 4K telefon duvar kağıtları:

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En güzel Android & iPhone telefon duvar kağıtları (HD)