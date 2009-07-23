Microsoft: Windows 7 tamamlandı

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Ve Windows 7 çalışmaları tamamlandı. Microsoft tarafından yapılan açıklamayla birlikte Windows 7 için RTM kodlu üretim versiyonunun tamamlandığı ve işletim sisteminin 6 Ağustos'tan itibaren seçilmiş müşterilere ve geliştiricilere sağlanacağı belirtildi. Son kullanıcı satışı 22 Ekim'de başlayacak olan yeni işletim sistemi için hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda RC yani Sürüm Adayı versiyonu yayımlanmış ve yapılan incelemelerde işletim sistemi hem performans hem de donanım-yazılım uyumluluğu gibi kriterlerde büyük beğeni kazanmıştı.

Windows 7, Redmond merkezli yazılım devi için son dönemin en önemli işletim sistemi olmaya aday. Windows Vista ile eleştri oklarının hedefi haline gelen Microsoft, kolları sıvamış ve Windows Vista'da eleştrilen tüm noktaları masaya yatırarak yeni bir işletim sistemi hazırlıklarına başlamıştı. M1 versiyonu Ocak 2008'de yayımlanan Windows 7, Windows Vista'da takip edilen uzun geliştirme sürecinden farklı olarak Microsoft'un öncelik listesinde hızlandırılmış program çerçevesine alınarak sadece 18 ayda tüm süreçler tamamlanarak üretime hazır hale getirildi.

Yapılan açıklamaya göre donanım ve yazılım üreticileri, Windows 7 RTM (Build 7600) versiyonunu ürünlerini tamamlamak için kullanabilecekler. Geliştiriciler, seçilmiş müşteriler ve Technet aboneleri için 6 Ağustos'dan itibaren kullanıma sunulacak işletim sisteminin son kullanıcılarla buluşması ise belirttiğimiz gibi 22 Ekim'de gerçekleşecek. Türkçe versiyonu dünya lansmanından birkaç hafta sonra hazır olacak yeni işletim sisteminin ülkemizde Home Basic, Home Premium, Professional ve Ultimate olmak üzere 4 farklı versiyonu sadece "tam sürüm" olarak satılacak.