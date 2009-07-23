Microsoft: Windows 7 tamamlandı

Ve Windows 7 çalışmaları tamamlandı. Microsoft tarafından yapılan açıklamayla birlikte Windows 7 için RTM kodlu üretim versiyonunun tamamlandığı ve işletim sisteminin 6 Ağustos'tan itibaren seçilmiş müşterilere ve geliştiricilere sağlanacağı belirtildi. Son kullanıcı satışı 22 Ekim'de başlayacak olan yeni işletim sistemi için hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda RC yani Sürüm Adayı versiyonu yayımlanmış ve yapılan incelemelerde işletim sistemi hem performans hem de donanım-yazılım uyumluluğu gibi kriterlerde büyük beğeni kazanmıştı.
Windows 7, Redmond merkezli yazılım devi için son dönemin en önemli işletim sistemi olmaya aday. Windows Vista ile eleştri oklarının hedefi haline gelen Microsoft, kolları sıvamış ve Windows Vista'da eleştrilen tüm noktaları masaya yatırarak yeni bir işletim sistemi hazırlıklarına başlamıştı. M1 versiyonu Ocak 2008'de yayımlanan Windows 7, Windows Vista'da takip edilen uzun geliştirme sürecinden farklı olarak Microsoft'un öncelik listesinde hızlandırılmış program çerçevesine alınarak sadece 18 ayda tüm süreçler tamamlanarak üretime hazır hale getirildi.
Yapılan açıklamaya göre donanım ve yazılım üreticileri, Windows 7 RTM (Build 7600) versiyonunu ürünlerini tamamlamak için kullanabilecekler. Geliştiriciler, seçilmiş müşteriler ve Technet aboneleri için 6 Ağustos'dan itibaren kullanıma sunulacak işletim sisteminin son kullanıcılarla buluşması ise belirttiğimiz gibi 22 Ekim'de gerçekleşecek. Türkçe versiyonu dünya lansmanından birkaç hafta sonra hazır olacak yeni işletim sisteminin ülkemizde Home Basic, Home Premium, Professional ve Ultimate olmak üzere 4 farklı versiyonu sadece "tam sürüm" olarak satılacak.
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tek kelime ile mukemmel bir isletim sistemi
cakin 8 GB ram keyfinize bakin
Windows 7 , Windows XP ye karşı
legitreviews.com/...
Onu kimse bilmediği için beklemeye karar verdim.
sanırım bende öyle yapıcam.vista kullanmadım pek.hep xp de kaldım.ama vista 64 bit in çok stabil olduğunu okuyorum hep.Vistaya geçmeye karar vermiştim ama bi 7 yükleyip deniyim dedim ama key sorunu çıktı.tamamen netleşene kadar vista 64 bit yükleyip devam edeceğim sanırım.7 tam anlamıyla yaygınlaşınca geçerim o zaman.
Ama Kmplayer ve mkv konusunda XP daha iyi idi..
2010 a kadar
ben bir ara vlite ile büyüklüğ 1.04 gb a kadar düşürdüm ve kurdum.inanılmaz 20 dakka da sistem hazır.
win7 yi ise güncellemeler olmadan devam diyerek kurdum.inanılmaz:21 dakika...
şunu gördüm:ben vistada neyi iptal edip hacmi düşürdü isem,win7 de bunların kaldırıldığını ya da isteğe bağlandığını gördüm.
mesela en üyük yeri kaplayan yazıcı sürücülerini iptal ettim.
sidebarı,performans ölçmeyi,dilleri,günlük rapor tutmayı falan....
sözün kısası win 7 yi vistanın allanıp pullanmış hali olarak gördüm.ve başarılıda.ancak donanımı düşük olanlarca pek denenilemeyen vistayı micrısoft efendi bizlere pazarlama tajtiği ile tekrar satmaya devam edecek.
bence olan budur.
intel core 2 due e6600 2.40
1gb ram.512 ekran kartı
evet
işte işin özeti
laptopumda kullanıyorum.benim win7ye geçişim ücretsiz olacak çünkü laptopun üreticisi vista kullanıcılarına bu ayrıcalığı sunuyor
Microsoft DOS altyapısını kullanmayı bırakalı yıllar oldu, NT diye bir şey duymadın mı?
Windows 7 RTM sürümü henüz yayınlanmadı 6 Ağustos'ta MSDN ve Technet üyeleri için yayınlanacak. Lisanslı olarak kullanmak için piyasaya 22 Ekim'de sürüldüğünde satın alman gerekicek. Tabi lisanssız olarak kullanmak da mümkün.