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Microsoft: Windows 7 tamamlandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
61,3b
1
244
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft: Windows 7 tamamlandı
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Ve Windows 7 çalışmaları tamamlandı. Microsoft tarafından yapılan açıklamayla birlikte Windows 7 için RTM kodlu üretim versiyonunun tamamlandığı ve işletim sisteminin 6 Ağustos'tan itibaren seçilmiş müşterilere ve geliştiricilere sağlanacağı belirtildi. Son kullanıcı satışı 22 Ekim'de başlayacak olan yeni işletim sistemi için hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda RC yani Sürüm Adayı versiyonu yayımlanmış ve yapılan incelemelerde işletim sistemi hem performans hem de donanım-yazılım uyumluluğu gibi kriterlerde büyük beğeni kazanmıştı.

Windows 7, Redmond merkezli yazılım devi için son dönemin en önemli işletim sistemi olmaya aday. Windows Vista ile eleştri oklarının hedefi haline gelen Microsoft, kolları sıvamış ve Windows Vista'da eleştrilen tüm noktaları masaya yatırarak yeni bir işletim sistemi hazırlıklarına başlamıştı. M1 versiyonu Ocak 2008'de yayımlanan Windows 7, Windows Vista'da takip edilen uzun geliştirme sürecinden farklı olarak Microsoft'un öncelik listesinde hızlandırılmış program çerçevesine alınarak sadece 18 ayda tüm süreçler tamamlanarak üretime hazır hale getirildi.

Yapılan açıklamaya göre donanım ve yazılım üreticileri, Windows 7 RTM (Build 7600) versiyonunu ürünlerini tamamlamak için kullanabilecekler. Geliştiriciler, seçilmiş müşteriler ve Technet aboneleri için 6 Ağustos'dan itibaren kullanıma sunulacak işletim sisteminin son kullanıcılarla buluşması ise belirttiğimiz gibi 22 Ekim'de gerçekleşecek. Türkçe versiyonu dünya lansmanından birkaç hafta sonra hazır olacak yeni işletim sisteminin ülkemizde Home Basic, Home Premium, Professional ve Ultimate olmak üzere 4 farklı versiyonu sadece "tam sürüm" olarak satılacak.


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CeFurkan 10 yıl
son versiyon tamam su anda indiriyorum kurucam

tek kelime ile mukemmel bir isletim sistemi

cakin 8 GB ram keyfinize bakin
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Darkchild 10 yıl
1 yıla yakın bi zamandır vista 64 bit kullanıyorum.. . XP yi boşayalı çok oldu .. oyun oynamadığım belli bi program kullanmdığım için adapte zor olmadı benim için.. umarım bu da öyle olur ..
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ser_ka_n 10 yıl
ASUS Eee PC 1005HA Netbook ta

Windows 7 , Windows XP ye karşı

legitreviews.com/...

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B.A.R.I.Ş 10 yıl
RS

bende malum adreslerden çektim..RTM yazıyordu.İndirdim kurdum bir sorun yok gibi.fakat RC nin key'i yemedi demekki RTM olduğu doğru?birde nasıl anlarız acaba RC mi yoksa RTM mi diye?

Onu kimse bilmediği için beklemeye karar verdim.
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RS 10 yıl

B.A.R.I.Ş

RS

bende malum adreslerden çektim..RTM yazıyordu.İndirdim kurdum bir sorun yok gibi.fakat RC nin key'i yemedi demekki RTM olduğu doğru?birde nasıl anlarız acaba RC mi yoksa RTM mi diye?

Onu kimse bilmediği için beklemeye karar verdim.


sanırım bende öyle yapıcam.vista kullanmadım pek.hep xp de kaldım.ama vista 64 bit in çok stabil olduğunu okuyorum hep.Vistaya geçmeye karar vermiştim ama bi 7 yükleyip deniyim dedim ama key sorunu çıktı.tamamen netleşene kadar vista 64 bit yükleyip devam edeceğim sanırım.7 tam anlamıyla yaygınlaşınca geçerim o zaman.
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dec_chaos 10 yıl
2 aydır HTPC de kullanıyorum. Genel kullanımda inanılmaz güzel özellikleri olan ve hızlı bir işletim sistemi.
Ama Kmplayer ve mkv konusunda XP daha iyi idi..
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xweser 10 yıl
Türkçe sürüm çıkmadan kullanmayı düşünmüyorum açıkçası..
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darkest earth 10 yıl
Acaba deneme sürümlerini ne zamana kadar kullanabileceğiz?
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wanschen 10 yıl

Am l Evil?

Acaba deneme sürümlerini ne zamana kadar kullanabileceğiz?



2010 a kadar
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alp ER can 10 yıl
vista kullanıcısıyım.sp-1 den sonra proplemleri halledilmiş bir işletim sistemi.biraz da başka hızlandırma yollarını deneyerek gayet hızlı bir sistem haline geldi.
ben bir ara vlite ile büyüklüğ 1.04 gb a kadar düşürdüm ve kurdum.inanılmaz 20 dakka da sistem hazır.
win7 yi ise güncellemeler olmadan devam diyerek kurdum.inanılmaz:21 dakika...
şunu gördüm:ben vistada neyi iptal edip hacmi düşürdü isem,win7 de bunların kaldırıldığını ya da isteğe bağlandığını gördüm.
mesela en üyük yeri kaplayan yazıcı sürücülerini iptal ettim.
sidebarı,performans ölçmeyi,dilleri,günlük rapor tutmayı falan....
sözün kısası win 7 yi vistanın allanıp pullanmış hali olarak gördüm.ve başarılıda.ancak donanımı düşük olanlarca pek denenilemeyen vistayı micrısoft efendi bizlere pazarlama tajtiği ile tekrar satmaya devam edecek.
bence olan budur.
intel core 2 due e6600 2.40
1gb ram.512 ekran kartı
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Vatal 10 yıl

RIDANES


RIDANES

Arkadaşlar bu 7600.16385.090713-1255 final versiyon mu?Yani piyasa sürülecek versiyon mu?



evet
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CoreXXX 10 yıl
windows xp yi ben unutalı 3 sene oldu vista kullanıyordum ve herkesin anlattığı ağırlaşma yavaş çalışma bende hiç olmadı çünkü her zaman sistemim güçlü ve kaliteli parçalardan oluşmaktaydı, tabiki sistemleri düşük olanlar xp kullanacak ama kullanadıkları işletim sisteminede çamur atmasınlar, yaklaşık 3 aydır w7 kullanıyorum bi işletim sistemi ancak bu kadar güzel yapılabilr diyorum başka bişey demiyorum
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İlker Gökmen 10 yıl

CoreXXX

windows xp yi ben unutalı 3 sene oldu vista kullanıyordum ve herkesin anlattığı ağırlaşma yavaş çalışma bende hiç olmadı çünkü her zaman sistemim güçlü ve kaliteli parçalardan oluşmaktaydı, tabiki sistemleri düşük olanlar xp kullanacak ama kullanadıkları işletim sisteminede çamur atmasınlar, yaklaşık 3 aydır w7 kullanıyorum bi işletim sistemi ancak bu kadar güzel yapılabilr diyorum başka bişey demiyorum

işte işin özeti
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yekoo 10 yıl
ya hala mı xp muhabbeti dönüyor. w7 il beta dahi çok daha iiydi xp den hele o stabil diyenler yokmu xp için geberiyorum gülmekten hadi kürekleri alıp kuma koşun...
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xfelix 10 yıl
XP KARDEŞŞŞŞŞŞŞŞŞ
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*RoyalBlue* 10 yıl
ben 64 bit sürümünü kullanıyorum.açılış süresi sadece 20 sn.

laptopumda kullanıyorum.benim win7ye geçişim ücretsiz olacak çünkü laptopun üreticisi vista kullanıcılarına bu ayrıcalığı sunuyor
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mikail13 10 yıl
Bu windows 7 paralı mı?yoksa deneme sürümü ücretsi mi?nereden indireceğiz? kaç mb?
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SSH 10 yıl
xfelix

win 7 3 saat gibi bir sürede indirdim ve kulandım bana göre fazla güzel bir işletim sitemi yok çekirdek yapısı vista la aynı hiçbir farkı yok oyun peformasına bakdım xp geçemez genel olara xp hala benim için kral bir işletim sitemi artık microsoft fazla güzel işletim sitemi yapamıyor hala yılardır aynı kotlarla aynı ms_dos çekirdegini kulanıyor xpsp3 eleline su dökemez


Microsoft DOS altyapısını kullanmayı bırakalı yıllar oldu, NT diye bir şey duymadın mı?


mikail13

Bu windows 7 paralı mı?yoksa deneme sürümü ücretsi mi?nereden indireceğiz? kaç mb?


Windows 7 RTM sürümü henüz yayınlanmadı 6 Ağustos'ta MSDN ve Technet üyeleri için yayınlanacak. Lisanslı olarak kullanmak için piyasaya 22 Ekim'de sürüldüğünde satın alman gerekicek. Tabi lisanssız olarak kullanmak da mümkün.
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