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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Yeni Edge’i ayarlarda önermeye başladı

    Yazılım devinin hızla popülerleşen yeni tarayıcısını yaygınlaştırma konusundaki agresif stratejileri kullanıcılar tarafından tepki çekmeye devam ediyor. Firma yeni bir yöntem uygulamaya başladı.
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    İşletim Sistemleri
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Microsoft, Yeni Edge’i ayarlarda önermeye başladı
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    Chromium tarayıcı motoruyla güncellenen Edge tarayıcı zengin eklenti desteği, arayüzü ve akıcılığı ile kullanıcılar tarafından beğeniyle kullanılıyor. Bununla birlikte Microsoft’un tarayıcısını yaygınlaştırma isteği tepki çekiyor.

    Windows 10’un önizleme yapılarında bazı kullanıcılar üzerinde test edilmeye başlanan yeni özellik çoğu kullanıcı tarafından olumsuz karşılanacağa benziyor.

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    Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesiyle birlikte ayarlara eklenen başlık bölümünde Windows Update, kullanıcı hesabı ve OneDrive hakkında basit bilgilere ulaşılabiliyor.

     Şimdilik Windows 10 Home ve bazı Windows 10 Pro test kullanıcıları üzerinde gözlemlenen Microsoft’un yeni ayarlar bölümüne eklediği yeni bölümde tarayıcı tercihi de yönetilebiliyor.

    Microsoft, Edge tarayıcısında ısrarcı

    Edge tarayıcı dışında bir tarayıcının varsayılan olarak seçildiği sistemlerde önerilenlere geri dön uyarısı bulunurken bölüme tıklandığında kullanıcının karşısına bir doğrulama ekranı çıkarılıyor.

    Microsoft, Yeni Edge’i ayarlarda önermeye başladı
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    Ayrıca Bkz. "RX 6000 serisinin özellikleri Newegg’de listelendi: 2.5 GHz’e kadar frekanslar geliyor"

    Her ne kadar yeni tarayıcı çoğu kullanıcıda olumlu izlenim oluştursa da bazı kullanıcılar tarayıcı tercihi konusunda tavsiye almaktan hoşlanmayabilir.



    https://www.windowslatest.com/2020/09/27/windows-10-will-begin-pushing-microsoft-edge-via-settings-app/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Vega 1 dk.
    Yeni Edge'de çerezleri silince videodaki sorun ortaya çıkıyor. Aynı sorunu yaşayan var mı? Eski Edge logosu görünüp sonra kayboluyor.https://streamable.com/32wdhp
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 28 dk.
    Google'a Edge ile girdiğimde sağ üstte Chrome'a geçmemi öneren bir kutu çıkıyor. Bu olay için de "Google'ın tarayıcısını yaygınlaştırma konusundaki agresif stratejileri" konulu bir haber yapar mısınız?
    Bu durum benden tepki çekmiyor ama haberde bahsettiğiniz tepki gösteren kullanıcı grubu buna da tepki gösteriyordur diye düşünüyorum.
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    RawShed 53 dk.
    İşletim sisteminin sahibi Microsoft. Çoğumuz dijital keylerle çok ucuza alıyoruz. Ne bu tantana anlamış değilim.
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