Microsoft, Yeni Edge’i ayarlarda önermeye başladı

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Chromium tarayıcı motoruyla güncellenen Edge tarayıcı zengin eklenti desteği, arayüzü ve akıcılığı ile kullanıcılar tarafından beğeniyle kullanılıyor. Bununla birlikte Microsoft’un tarayıcısını yaygınlaştırma isteği tepki çekiyor.

Windows 10’un önizleme yapılarında bazı kullanıcılar üzerinde test edilmeye başlanan yeni özellik çoğu kullanıcı tarafından olumsuz karşılanacağa benziyor.

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Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesiyle birlikte ayarlara eklenen başlık bölümünde Windows Update, kullanıcı hesabı ve OneDrive hakkında basit bilgilere ulaşılabiliyor.

Şimdilik Windows 10 Home ve bazı Windows 10 Pro test kullanıcıları üzerinde gözlemlenen Microsoft’un yeni ayarlar bölümüne eklediği yeni bölümde tarayıcı tercihi de yönetilebiliyor.

Microsoft, Edge tarayıcısında ısrarcı

Edge tarayıcı dışında bir tarayıcının varsayılan olarak seçildiği sistemlerde önerilenlere geri dön uyarısı bulunurken bölüme tıklandığında kullanıcının karşısına bir doğrulama ekranı çıkarılıyor.

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Ayrıca Bkz. "RX 6000 serisinin özellikleri Newegg’de listelendi: 2.5 GHz’e kadar frekanslar geliyor"

Her ne kadar yeni tarayıcı çoğu kullanıcıda olumlu izlenim oluştursa da bazı kullanıcılar tarayıcı tercihi konusunda tavsiye almaktan hoşlanmayabilir.

https://www.windowslatest.com/2020/09/27/windows-10-will-begin-pushing-microsoft-edge-via-settings-app/

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