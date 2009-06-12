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Microsoft Zune HD, Nvidia Tegra platformundan güç alıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft Zune HD, Nvidia Tegra platformundan güç alıyor
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E3 etkinliğinde Xbox 360 ile ilgili en güncel gelişmeleri oyuncularla paylaşan Microsoft'un donanım bölümü, yeni nesil taşınabilir medya oynatıcısı Zune HD için çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor. 5 Eylül'de lanse edileceği belirtilen yeni medya oynatıcısı ile ilgili ilk detayları daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Kısaca hatırlamak gerekirse Zune HD, 480x272 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.3-inç OLED ekrana, HD radyo alıcısına, HDMI çıkışına, WiFi bağlantısına ve Xbox Live desteği gibi özelliklere sahip olacak.

Apple'ın iPod Touch modeliyle sıkı bir rekabete girişmesi beklenen Zune HD ile ilgili oldukça ilginç bir detaya ulaştık. Nvidia'ya yakın kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiye göre Zune HD'ye Nvidia'nın Tegra platformu güç verecek. Hangi Tegra varyasyonunun Zune HD'de kullanıldığı konusunda henüz elimize net bir bilgi geçmiş olmasa da GeForce mimarisini temel alan entegre grafik işlemcisi ve HD video hızlandırma motoru gibi detaylarıyla Tegra platformu, Zune HD'nin özellikle donanımsal anlamda liderliğe oynamasını sağlayabilir.

Microsoft Zune HD ile ilgili yeni haberleri bildirmeye devam edeceğiz.


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sertacaygun 10 yıl
Pil durumunu merak etmiyor değilim. Ama Creative'in Zii'siyle zor mücadele eder.
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Batuist 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Pil durumunu merak etmiyor değilim. Ama Creative'in Zii'siyle zor mücadele eder.

creative mi yine küfür krizlerine girdim.. ..%&'+'^+%^%&^+/%^&(+'456'^+%!'^+é!'+'^%&
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reoix 10 yıl
zune vs ipod..
tasarım herkese göre değişir ama apple ın yaptıgı hiç bi müzik calar zunela yarısamaz seste
bendeki zune u aynı kulaklıkla ipodun tüm modelleriyle karsılastırdım ve sonuc bariz farkla zune önde
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TRaMbLeN 10 yıl
tegra varsa daha ne diyeyim son dönemde mirosofta yeni birşeyler oluyor, windows7 ve zune ve xbox360 ... oysa gnel olarak kötü ürünler çıkran mecburiyetten kullanılan bir markaydı kendisi, darısı ttnetin başına
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Batuist 10 yıl
buna birde telefon özelliğini katsalardı tam süper olurdu.. en zor kısmını halletmişler en basit özelliği mi eklememişler...
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sinanx 10 yıl
tegra ise süper
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x1650Pro 10 yıl
çok şık...
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ay61n 10 yıl
zune'un bir onceki versiyonu ipoddan direk kopyaydi ve hic tutulmadi nihayet microsoft kendine ait calinti olmayan birsey yapmis ve bence gayet guzel olmus baya tutar gibime geliyo
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dante38 10 yıl
Tegra güzel ama zuneyi bilemiyeceğim.
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hunter87 10 yıl
zune, ilk kez çıkmıyor, daha önce de vardı. bunu güncelleme olarak düşünebilirsiniz. hatta ipod touch dan önce çıktı diye hatırlıyorum.
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sadtneverdie 10 yıl
neyı taklıt bunun her dokunmatık ekran taklıt mı oluyor ? bu alet tegrayla ıpod un 2 gomlek ustu.
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