Microsoft Zune HD, Nvidia Tegra platformundan güç alıyor

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E3 etkinliğinde Xbox 360 ile ilgili en güncel gelişmeleri oyuncularla paylaşan Microsoft'un donanım bölümü, yeni nesil taşınabilir medya oynatıcısı Zune HD için çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor. 5 Eylül'de lanse edileceği belirtilen yeni medya oynatıcısı ile ilgili ilk detayları daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Kısaca hatırlamak gerekirse Zune HD, 480x272 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.3-inç OLED ekrana, HD radyo alıcısına, HDMI çıkışına, WiFi bağlantısına ve Xbox Live desteği gibi özelliklere sahip olacak.

Apple'ın iPod Touch modeliyle sıkı bir rekabete girişmesi beklenen Zune HD ile ilgili oldukça ilginç bir detaya ulaştık. Nvidia'ya yakın kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiye göre Zune HD'ye Nvidia'nın Tegra platformu güç verecek. Hangi Tegra varyasyonunun Zune HD'de kullanıldığı konusunda henüz elimize net bir bilgi geçmiş olmasa da GeForce mimarisini temel alan entegre grafik işlemcisi ve HD video hızlandırma motoru gibi detaylarıyla Tegra platformu, Zune HD'nin özellikle donanımsal anlamda liderliğe oynamasını sağlayabilir.

Microsoft Zune HD ile ilgili yeni haberleri bildirmeye devam edeceğiz.