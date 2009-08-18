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Microsoft'tan 720p kayıt yapabilen yeni internet kamerası; LifeCam Cinema

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'tan 720p kayıt yapabilen yeni internet kamerası; LifeCam Cinema
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Nvidia Tegra platformunu temel alan yeni nesil medya oynatıcısı Zune HD için artık son hazırlıklarını yapan Microsoft donanım bölümü, yüksek tanımlı video kaydı yapabilen yeni internet kamerasını kullanıma sunuyor. Redmond merkezli firma tarafından "gerçek" HD internet kamerası olarak tanımlanan LifeCam Cinema isimli yeni modeli 30 kare/sn hızında 720p video kaydı yapabiliyor.

Oto-fokus desteği sunan ve 4x yakınlaştırma yapabilen yeni kamerada ayrıca entegre gürültü engelleme özellikli özel bir mikrofon da bulunuyor. Hem dizüstü bilgisayar hem de masaüstü sistemler ile kullanılabilecek şekilde tasarlanan, Alüminyum gövdeli LifeCam Cinema, Windows Live arama butonu ile Windows Live Messenger, Movie Maker veya Photo Gallery uygulamalar için devreye girebiliyor.

Bilgisayar bağlantısını USB 2.0 ara birimi üzerinden gerçekleştiren ve resmi olarak Windows 7 desteği ile gelen yeni kamera Windows Vista ve Windows XP ile de kullanılabiliyor.

9 Eylül'de kullanıma sunulması beklenen Microsoft LifeCam Cinema için belirlenen yurt dışı satış fiyatı ise 80$.


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orhan--k 9 yıl
Birkaç gün önce arkadaşım için MICROSOFT LIFECAM VX-7000 almak gibi bir hata yapmıştım 130 tl lik fiyatıyla 25 liralık kameralardan daha kötü görüntü kalitesine sahipti alacak olanlar özellikle bu marka için bence görüntü kalitesini görmeden almamalı..
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KAZUYA MISHIMA 9 yıl
ustat bu life cam cinema turkiyede satısı halen yok sanırım demi cunki ben arastırdım halen bulamadım
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tarnat1985 9 yıl
DVcam Msn sohbeti için kullandım, Fakat karşıya tarafa giden görüntü, webcam kadar kaliteli değildi..
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YunuSandıkçı 9 yıl
Tasarım olarak hoş gözükyor ama msn de kullanmak biraz garip geliyor hd olduğu için interneti hızına göre hızı değişir gibi geliyor bana...
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