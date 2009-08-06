Microsoft'tan Windows 7'ye hazır kablosuz klavye/fare seti; Wireless Comfort Desktop 5000

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Windows 7 çalışmalarını tamamlayan ve global lansmanını 22 Ekim'de yapmaya hazırlanan Microsoft, yeni işletim sistemi için "Windows 7 Ready" ibaresini taşıyacak yeni çevre birimlerini de duyurmaya başladı. Firmanın donanım bölümü hazırladığı Microsoft Wireless Comfort Desktop 5000 isimli yeni klavye/fare kitini kullanıma sunuyor.

Yeni set adından da anlaşılabileceği üzere kablosuz olarak çalışan klavye ve fare'den oluşuyor. Açıklanan detaylara göre 2.4GHz frekansında çalışan komponentlerde özellikle ergonomik tasarım anlayışının göz önünde tutulduğu, uzun süreli kullanımda bilek ve kolların desteklenerek kullanıcılar için rahat bir kullanımın hedeflendiği ifade edildi.

Windows 7 ile gelecek bazı fonksiyonlar için Taskbar Favorites olarak isimlendirilen hızlı erişim butonlarına sahip olan klavye'ye ek olarak set dahilinde kullanılan ve tasarım özellikleiryle öne çıkan fare'nin BlueTrack teknolojisini esas aldığı dolayısıyla farklı yüzeylerde optimum performansın alınabileceği belirtildi.

Kablosuz klavye ve fare ile gelen Microsoft Wireless Comfort Desktop 5000, yurt dışında 65$'lık etiket fiyatıyla kullanıma sunuluyor.