Microsoft'tan yavaşlatan yama: Windows XP Hotfix (SP2) Q811493 !

Eğer son bir hafta içerisinde Windows Update'ten Windows XP Hotfix (SP2) Q811493 adında bir yama çekip kurduysanız (otomatik ya da elle güncelleme ile), bu yamadan sonra bilgisayarınızın performansında ciddi bir düşüş yaşamış olmanız olası.

Adı geçen yama Windows Messaging (Windows Messenger ile bir ilgisi yok !) servisindeki bir güvenlik açığını kapatıyor.

Pek çok ev kullanıcısıyla beraber, Sistem yöneticisinin de gözü kapalı kurduğu yama, gerçekten çok ciddi performans düşüşleri yaşatabiliyor.

Bu sorunun şimdilik tek çaresi ya bu yamayı yüklememek ya da yüklemişseniz (Bunu Windows Update History - Kurulum Geçmişinden öğrenmeniz mümkün) Windows Add/Remove Programs'dan (Ekle/Kaldır) bunu kaldırmak. Kaldırma sırasında gelen uyarıyı görmezden gelmeniz gerekli.

Bu sorun için şu ana kadar Microsoft'tan bir çözüm gelmiş değil ama kısa bir süre sonra muhtemelen güncellemeyi güncelleyerek (!) bu soruna bir çözüm bulacaklardır.

- USENET'te ki tartışma için tıklayın

- The Inquirer'daki haber için tıklayın