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    MIT araştırmacıları, risk altındaki kişileri izlemek için radyo sinyallerinin kullanıldığı bir sistem oluşturdu

    MIT araştırmacıları, gizliliği koruyan ve bir kişinin hareketlerini video kaydetmeden takip edebilmek için radyo sinyallerinin kullanıldığı RF-Diary sistemini geliştirdiler
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    MIT araştırmacıları, risk altındaki kişileri izlemek için radyo sinyallerinin kullanıldığı bir sistem oluşturdu
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    MIT Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı'ndan(CSAIL) araştırmacılar, radyo sinyallerini kullanarak bir odada bulunan kişilerin o sırada neler yaptığını tespit edebilen bir sistem olan RF-Diary'i geliştirdiler.

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    RF-Diary sistemi, radyo sinyallerinden insanların hareketlerini tespit edip alt yazı oluşturabiliyor. RF-Diary, ışığa gereksinim duymadığı için video izleme sistemlerine göre daha başarılı çalışıyor. Ayrıca, video bazlı sistemlerinden daha fazla gizliliği koruyor.

    MIT CSAIL araştırmacıları, belirli bir yaşam alanındaki bir kişinin hareketlerini ve faaliyetlerini izleyebilen bir sistem oluşturmak için bu yeteneği bir derin öğrenme yapay zeka uygulamasıyla birleştirdi.

    Geliştirilen yapay zeka sisteminin ilgili kişi ve yaşam alanı hakkında bilgi edinmesine izin vermek için, tanımlanabilir nesnelerle birlikte yaşam alanı haritası üzerinde eğitildi. Lazer ölçümüyle belirlendiği şekliyle "yatak", "kanepe", "TV" ve "buzdolabı" gibi nesnelerin boyutu ve konumu ile işaretlenen zemin formu, çevredeki alan hakkında bilgiler yapay zeka sistemine öğretildi. Sensörler yansıyan dalgaları kaydettikten sonra sistem, radyo dalgası sinyallerini belirli hareketler ve faaliyetlerle ilişkilendirmeyi başardı.

    RF-Diary sistemi, denetimin önemli olacağı sağlık sorunları için potansiyel risk altında olan kişileri izlemek için inanılmaz derecede yararlı olabilir.



    https://www.engadget.com/mit-wireless-signals-monitoring-machine-learning-rf-diary-040049578.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Chillout 10 sa.
    MIT massachusetts institute of technology olduğunu yazalım da karışıklık olmasın
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