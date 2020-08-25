Spotify'da 2020 yazının en çok dinlenen yerli ve yabancı şarkıları açıklandı

Spotify, 2020 yazında en çok dinlenen şarkıları açıkladı. 1 Haziran – 15 Ağustos tarihleri arasındaki verilere göre Türkiye’de en çok dinlenen şarkı Oğuzhan Koç’un “Kendime Sardım” şarkısı oldu. Dünya genelinde en çok dinlenen şarkı ise DaBaby’nin Roddy Ricch ile birlikte seslendirdiği “ROCKSTAR” şarkısı oldu.
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Türkiye’de yazın en çok dinlenen 20 şarkısı arasında SAINt JHN’un “Roses - Imanbek Remix” adlı şarkısı listedeki tek yabancı şarkı oldu. Yazın en çok dinlenen podcast’i ise Serdar Kuzuloğlu tarafından yayınlanan “Zihnimin Kıvrımları” oldu.
Türkiye’de 2020 yazında en çok dinlenen şarkılar: (1 Haziran ile 15 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki verilere dayanmaktadır):
1. Kendime Sardım - Oğuzhan Koç
2. Bi Sonraki Hayatımda Gel - Ezhel, Murda
3. Her Mevsim Yazım - Zeynep Bastık
4. Siyah - Patron, Sagopa Kajmer
5. Unutulacak Dünler - Gazapizm
6. Aykız- Remix - Ben Büdü, Reynmen
7. Made In Turkey - Ezhel, Murda
8. Nimet - Didomido, Eglo G
9. Roses - Imanbek Remix - Imanbek, SAINt JHN
10. Sağı Solu Kes - Gazapizm
11. Kafamda kentsel dönüşümler - İkiye On Kala
12. Cennetten Çiçek - Zehra
13. AYA - Ezhel, Murda
14. NAPIYON LAN - Murda, SFB
15. Kalmam - Ebru Yaşar
16. Kazılı Kuyum - Yüzyüzeyken Konuşuruz
17. ALEV ALEV - Ati242, Zen-G
18. Yağmurlar - Anıl Piyancı, Perdenin Ardındakiler
19. Uslanmıyor Bu - Zeynep Bastık
20. Salına Salına - Velet
Türkiye’de 2020 yazında en çok dinlenen podcast yayınları (1 Haziran ile 15 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki verilere dayanmaktadır)
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8. Nasıl Olunur
9. Gülünecek Bir Şey Göremiyorum
10. Soru Cevap
Dünya genelinde 2020 yazında en çok dinlenen şarkılar (1 Haziran ile 15 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki verilere dayanmaktadır)
1. “ROCKSTAR” - DaBaby featuring Roddy Ricch
2. “Blinding Lights” - The Weeknd
3. “Roses - Imanbek Remix” - SAINt JHN
4. “Savage Love (Laxed - Siren Beat)” - Jason Derulo and Jawsh 685
5. “Watermelon Sugar” by Harry Styles
6. “death bed (coffee for your head)” - Powfu, beabadoobee
7. “Rain On Me” - Lady Gaga featuring Ariana Grande
8. “Toosie Slide”- Drake
9. “Breaking Me” - Topic, A7S
10. “Dance Monkey” - Tones And I
11. “ily (i love you baby)” - Surf Mesa featuring Emilee
12. “Don’t Start Now” - Dua Lipa
13. “Party Girl” - StaySolidRocky
14. “Blueberry Faygo”- Lil Mosey
15. “Break My Heart” - Dua Lipa
16. “Stuck with U” - Ariana Grande featuring Justin Bieber
17. “Someone You Loved” - Lewis Capaldi
18. “MAMACITA” - Black Eyed Peas, J. Rey Soul, Ozuna
19. “La Jeepta - Remix” - Anuel AA, Brray, Juanka, Myke Towers, Nio Garcia
20. “The Box” - Roddy Ricch
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