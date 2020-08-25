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    Spotify'da 2020 yazının en çok dinlenen yerli ve yabancı şarkıları açıklandı

    Spotify, 1 Haziran - 15 Ağustos tarihleri arasında en çok dinlenen şarkıları ve podcast'leri açıkladı. Türkiye'de ve dünyada en çok dinlenen şarkıların listesi haberimizde.
    23 sa.
    2,4b
    5
    13
    Müzik / Ses Sistemleri
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Spotify'da 2020 yazının en çok dinlenen yerli ve yabancı şarkıları açıklandı
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    Spotify, 2020 yazında en çok dinlenen şarkıları açıkladı. 1 Haziran – 15 Ağustos tarihleri arasındaki verilere göre Türkiye’de en çok dinlenen şarkı Oğuzhan Koç’un “Kendime Sardım” şarkısı oldu. Dünya genelinde en çok dinlenen şarkı ise DaBaby’nin Roddy Ricch ile birlikte seslendirdiği “ROCKSTAR” şarkısı oldu.

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    Türkiye’de yazın en çok dinlenen 20 şarkısı arasında SAINt JHN’un “Roses - Imanbek Remix” adlı şarkısı listedeki tek yabancı şarkı oldu. Yazın en çok dinlenen podcast’i ise Serdar Kuzuloğlu tarafından yayınlanan “Zihnimin Kıvrımları” oldu.

    Türkiye’de 2020 yazında en çok dinlenen şarkılar: (1 Haziran ile 15 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki verilere dayanmaktadır):

    1. Kendime Sardım - Oğuzhan Koç

    2. Bi Sonraki Hayatımda Gel - Ezhel, Murda

    3. Her Mevsim Yazım - Zeynep Bastık

    4. Siyah - Patron, Sagopa Kajmer

    5. Unutulacak Dünler - Gazapizm

    6. Aykız- Remix - Ben Büdü, Reynmen

    7. Made In Turkey - Ezhel, Murda

    8. Nimet - Didomido, Eglo G

    9. Roses - Imanbek Remix - Imanbek, SAINt JHN

    10. Sağı Solu Kes - Gazapizm

    11. Kafamda kentsel dönüşümler - İkiye On Kala

    12. Cennetten Çiçek - Zehra

    13. AYA - Ezhel, Murda

    14. NAPIYON LAN - Murda, SFB

    15. Kalmam - Ebru Yaşar

    16. Kazılı Kuyum - Yüzyüzeyken Konuşuruz

    17. ALEV ALEV - Ati242, Zen-G

    18. Yağmurlar - Anıl Piyancı, Perdenin Ardındakiler

    19. Uslanmıyor Bu - Zeynep Bastık

    20. Salına Salına - Velet

    Türkiye’de 2020 yazında en çok dinlenen podcast yayınları (1 Haziran ile 15 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki verilere dayanmaktadır)

    1. Zihnimin Kıvrımları

    2. O Tarz Mı?

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    3. umarim annem dinlemez

    4. Merdiven Altı Terapi

    5. Fularsız Entellik

    6. Psikolog Beyhan BUDAK

    7. yesimbayraktar

    8. Nasıl Olunur

    9. Gülünecek Bir Şey Göremiyorum

    10. Soru Cevap

    Dünya genelinde 2020 yazında en çok dinlenen şarkılar (1 Haziran ile 15 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki verilere dayanmaktadır)

    1. “ROCKSTAR” - DaBaby featuring Roddy Ricch

    2. “Blinding Lights” - The Weeknd

    3. “Roses - Imanbek Remix” - SAINt JHN

    4. “Savage Love (Laxed - Siren Beat)” - Jason Derulo and Jawsh 685

    5. “Watermelon Sugar” by Harry Styles

    6. “death bed (coffee for your head)” - Powfu, beabadoobee

    7. “Rain On Me” - Lady Gaga featuring Ariana Grande

    8. “Toosie Slide”- Drake

    9. “Breaking Me” - Topic, A7S

    10. “Dance Monkey” - Tones And I

    11. “ily (i love you baby)” - Surf Mesa featuring Emilee

    12. “Don’t Start Now” - Dua Lipa

    13. “Party Girl” - StaySolidRocky

    14. “Blueberry Faygo”- Lil Mosey

    15. “Break My Heart” - Dua Lipa

    16. “Stuck with U” - Ariana Grande featuring Justin Bieber

    17. “Someone You Loved” - Lewis Capaldi

    18. “MAMACITA” - Black Eyed Peas, J. Rey Soul, Ozuna

    19. “La Jeepta - Remix” - Anuel AA, Brray, Juanka, Myke Towers, Nio Garcia

    20. “The Box” - Roddy Ricch



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    2 Yanıt Yanıtla +25
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    lucifered 2 sa. yeni yorumcu
    Gerçekten Türkçe şarkıların çoğunun ciddi anlamda çöp olması...
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    nikony 4 sa.
    Ay Kız'ı kim dinliyor 😒
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    TheLastNinja 10 sa.
    Popüler kültür. İçi ne kadar boşmuş bir kez daha anladım. Eskiden "unchain my heart" diye başlayınca bir irkilirdi insan. Şimdikilerin -suruk gibi sesi var. Sanatçıymış, Bülent Ersoy bile bunların hepsinin toplamını ikiyle çarpıp beşe böler.
    Tüm dünyayı boş beleş yaşayan insan topluluğuna çevir, parayı kontrol et, tüm bu insanlar sana biat etsin. Alakası yok gibi gözükse de aslında var.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Drummerrrr (Oguz Han) 9 sa. TheLastNinja
    Bir yere kadar haklıydın fakat bülent ersoy örneğini vermeyeydin iyiydi 😕
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 17 sa.
    Bir numara Türkçe şarkıyı dinledim. Harbiden bizim zamanımız geçmiş ya. Aykız haricinde Türkçe şarkıların hiçbirinin gideri yok. Onlar da Rüştü Asyalı'nın (ömrü uzun olsun) ekmeğini yemişler.
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 19 sa.
    Sagopa ve Ebru Yaşar dışındakileri tanımıyorum resmen.
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    explain50 (Mehmet Gökhan Özen) 20 sa.
    Sagopa Kajmer’in Siyah şarkısı çok iyiydi.
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    zero fear 20 sa.
    Kendime Sardım ilk dinlediğimde hadi be çok güzel şarkı dedim hemencecik sıkıldım.. Basitliğinden olsa gerek.
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    Whippoorwill 21 sa.
    Esasen bu da bir şeylerin göstergesi.
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    danlabilic (Danla Bilic) 22 sa.
    cennetten çiçek kadar boş ve abartılan şarkı görmedim aynı şeyleri diyip duruyo
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    TITAN (S K) 23 sa. en beğenilen
    Türkçelerin alayı çöp
    2 Yanıt Yanıtla +25
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 20 sa. TITAN
    Hiçbirini dinlemedim bu uygulamada yok gerçi ama içlerinde iyiyse bir Sagopa iyidir bence.
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    tobepeople 5 sa. TITAN
    Aynen katılıyorum üzerine de ekliyorum : Yabancılarında çoğu çöp; yani bir 90'lardaki yabancı parçalara bak, bir de bunlara!
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    2385 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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