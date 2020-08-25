Spotify'da 2020 yazının en çok dinlenen yerli ve yabancı şarkıları açıklandı

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Spotify, 2020 yazında en çok dinlenen şarkıları açıkladı. 1 Haziran – 15 Ağustos tarihleri arasındaki verilere göre Türkiye’de en çok dinlenen şarkı Oğuzhan Koç’un “Kendime Sardım” şarkısı oldu. Dünya genelinde en çok dinlenen şarkı ise DaBaby’nin Roddy Ricch ile birlikte seslendirdiği “ROCKSTAR” şarkısı oldu.

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Türkiye’de yazın en çok dinlenen 20 şarkısı arasında SAINt JHN’un “Roses - Imanbek Remix” adlı şarkısı listedeki tek yabancı şarkı oldu. Yazın en çok dinlenen podcast’i ise Serdar Kuzuloğlu tarafından yayınlanan “Zihnimin Kıvrımları” oldu.

Türkiye’de 2020 yazında en çok dinlenen şarkılar: (1 Haziran ile 15 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki verilere dayanmaktadır):

1. Kendime Sardım - Oğuzhan Koç

2. Bi Sonraki Hayatımda Gel - Ezhel, Murda

3. Her Mevsim Yazım - Zeynep Bastık

4. Siyah - Patron, Sagopa Kajmer

5. Unutulacak Dünler - Gazapizm

6. Aykız- Remix - Ben Büdü, Reynmen

7. Made In Turkey - Ezhel, Murda

8. Nimet - Didomido, Eglo G

9. Roses - Imanbek Remix - Imanbek, SAINt JHN

10. Sağı Solu Kes - Gazapizm

11. Kafamda kentsel dönüşümler - İkiye On Kala

12. Cennetten Çiçek - Zehra

13. AYA - Ezhel, Murda

14. NAPIYON LAN - Murda, SFB

15. Kalmam - Ebru Yaşar

16. Kazılı Kuyum - Yüzyüzeyken Konuşuruz

17. ALEV ALEV - Ati242, Zen-G

18. Yağmurlar - Anıl Piyancı, Perdenin Ardındakiler

19. Uslanmıyor Bu - Zeynep Bastık

20. Salına Salına - Velet

Türkiye’de 2020 yazında en çok dinlenen podcast yayınları (1 Haziran ile 15 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki verilere dayanmaktadır)

1. Zihnimin Kıvrımları

2. O Tarz Mı?

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3. umarim annem dinlemez

4. Merdiven Altı Terapi

5. Fularsız Entellik

6. Psikolog Beyhan BUDAK

7. yesimbayraktar

8. Nasıl Olunur

9. Gülünecek Bir Şey Göremiyorum

10. Soru Cevap

Dünya genelinde 2020 yazında en çok dinlenen şarkılar (1 Haziran ile 15 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki verilere dayanmaktadır)

1. “ROCKSTAR” - DaBaby featuring Roddy Ricch

2. “Blinding Lights” - The Weeknd

3. “Roses - Imanbek Remix” - SAINt JHN

4. “Savage Love (Laxed - Siren Beat)” - Jason Derulo and Jawsh 685

5. “Watermelon Sugar” by Harry Styles

6. “death bed (coffee for your head)” - Powfu, beabadoobee

7. “Rain On Me” - Lady Gaga featuring Ariana Grande

8. “Toosie Slide”- Drake

9. “Breaking Me” - Topic, A7S

10. “Dance Monkey” - Tones And I

11. “ily (i love you baby)” - Surf Mesa featuring Emilee

12. “Don’t Start Now” - Dua Lipa

13. “Party Girl” - StaySolidRocky

14. “Blueberry Faygo”- Lil Mosey

15. “Break My Heart” - Dua Lipa

16. “Stuck with U” - Ariana Grande featuring Justin Bieber

17. “Someone You Loved” - Lewis Capaldi

18. “MAMACITA” - Black Eyed Peas, J. Rey Soul, Ozuna

19. “La Jeepta - Remix” - Anuel AA, Brray, Juanka, Myke Towers, Nio Garcia

20. “The Box” - Roddy Ricch

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