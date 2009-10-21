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Mitsubishi 27-inç boyutundaki yeni monitörünü kullanıma sunuyor.

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mitsubishi 27-inç boyutundaki yeni monitörünü kullanıma sunuyor.
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Arka arkaya duyurduğu yeni monitörlerle son dönemin öne çıkan isimlerinden birisi olan Mitsubishi, 27-inç boyutundaki yeni monitörünü kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın Diamondcrysta serisi altında hazırladığı RDT271WLM (BK) kod adlı yeni monitör, TN panel kullanıyor ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor.

Tepki süresi 5ms, parlaklık seviyesi 400cd/m2 ve karşıtlık oranı 1,000:1 olarak açıklanan yeni monitörde görüntü ara birimi olarak D-Sub, DVI ve HDMI bağlantılarına yer veriliyor. Her biri 2 Watt gücünde iki adet entegre hoparlör ile birlikte kullaklık kullanımı için 3.5mm konnektörüne sahip olan monitörün güç tüketim değeri ise 53W.

Mitsubishi'nin 27 Kasım'da ilk olarak Japonya'da kullanıma sunacağı 27-inç boyutundaki yeni monitörün fiyatı ise 440$ civarında olacak.


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vernoncougar 10 yıl
26 ınch monıtorlerın cozunurlugu 1900X1200 dur genelde ama bu 27 ınch olmasına ragmen hala 22 ınch monıtorler sevıyesınde gezıyor.
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sedoman34 10 yıl
ben yine aynı şeyi söyleyecegim , 20 inch ten sonra veya piyasada 23 inch e max 300 tl ler seviyesine dvi lı 1920*1080 çöz de erişilebiliyorsa yeterlidir. tn panel olduktan sonra daha ileri boyutlara boşuna adı monitör diye boşu boşuna 1000 tl para ödemek çok gerekli degil.

al 32 inch fullhd tv yi 1000 tl ye (sık sık bu rakmlara kampanyalar dan) bagla hdmi dan ekran kartına geç karşısına hemde 2.5 mt den. ister tv ister pc üstelik 1.5 watt lık hoparlörlere de gebe kalma.

bu moitörler yakında 32 tv lerle kafa kafaya gelecek bu şekilde , 23 tü 24 tü 27 di derken. 20 yi ufak bulup 23 yapanlar seneye 32 çıkar. monitör fiyatlandırmasına bakarsak 32 inch full hd tvlerden çok daha yukarda olur daha şimdiden 27 monitörle 32 tv eşit gibiyse malum. o zaman adama sormazlarmı yahu neden gittin 27 ye 1000 tl verdin 32 tv de aynı fiyat diye.


ah ah nerde benim multisync larım. iyiki memlekete gelmiyor bu markaların uçuk fiyatlı ürünleri.yoksa hepimiz kuru ekmege muhtaç olurduk bunlara para ayırmaktan. adamlar 20 inch i 1000 tl ye satıyorlar nerdeyse şekil a da.

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albani 10 yıl
Sanırım ilk yorum bende geliyor!
Mitsu nun Monitörlerinin ne olduğunu anlamak için;önce fiyatına bakacaksınız özellikle 26"-30" panellerde;
Fiyatı $ 3/5bin gibiyse OK+
Ama yukarıdaki gibiyse hikaye!!
Kısaca bildiğiniz "TN" Monitör,adının
Mitsu olması bu durumda hiçmi hiç önemli değildir!
Selamlar
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