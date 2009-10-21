Mitsubishi 27-inç boyutundaki yeni monitörünü kullanıma sunuyor.

Tam Boyutta Gör

Arka arkaya duyurduğu yeni monitörlerle son dönemin öne çıkan isimlerinden birisi olan Mitsubishi, 27-inç boyutundaki yeni monitörünü kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın Diamondcrysta serisi altında hazırladığı RDT271WLM (BK) kod adlı yeni monitör, TN panel kullanıyor ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor.

Tepki süresi 5ms, parlaklık seviyesi 400cd/m2 ve karşıtlık oranı 1,000:1 olarak açıklanan yeni monitörde görüntü ara birimi olarak D-Sub, DVI ve HDMI bağlantılarına yer veriliyor. Her biri 2 Watt gücünde iki adet entegre hoparlör ile birlikte kullaklık kullanımı için 3.5mm konnektörüne sahip olan monitörün güç tüketim değeri ise 53W.

Mitsubishi'nin 27 Kasım'da ilk olarak Japonya'da kullanıma sunacağı 27-inç boyutundaki yeni monitörün fiyatı ise 440$ civarında olacak.