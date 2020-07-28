Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mitsubishi, Avrupa'da yeni model satışa sunmayacak

    Yeni stratejisi kapsamında tüm pazarlarda genişlemek yerine güçlü olduğu pazara odaklanmayı tercih eden Mitsubishi, üreteceği yeni nesil modelleri Avrupa pazarında satmayacak.
    2 sa.
    1,9b
    27
    11
    Otomobi...
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Mitsubishi, Avrupa'da yeni model satışa sunmayacak
    Tam Boyutta Gör

    Önümüzdeki iki yıl içerisinde maliyetleri yüzde 20 oranında azaltmayı hedefleyen Mitsubishi, bu adımı gerçekleştirmek için Avrupa pazarını gözden çıkarmış gibi görünüyor.

    Gelen haberlere göre Japon üreticinin maliyetleri düşürmek için izleyeceği stratejilerden biri Avrupa’da yeni bir model satışa sunmamak olacak. Şirket, kaynaklarını Güneydoğu Asya’daki pazar payını genişletmeye odaklayacak. Mitsubishi’nin söz konusu pazardaki payının yüzde 10 civarında olduğunu, Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarındaki payının ise yüzde 1’in üzerine çıkamadığını düşünürsek bunun şirket için mantıklı bir adım olduğunu düşünebiliriz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Macera tutkunları için tasarlanan Mitsubishi L200 Crawler Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Şirket, halihazırda satışta olan modellerini Avrupa pazarında sunmaya devam edecek fakat yeni nesil Mitsubishi L200, Outlander SUV ve Mirage gibi modellerin Avrupa versiyonu tanıtılmayacak. Şimdiki modellerin giderek sertleşen emisyon kurallarını karşılamayacağını düşündüğümüzde, Mitsubishi’nin gelecekte Avrupa’dan tamamen çekilmeyi düşündüğü sonucu ortaya çıkıyor.

    Ayrıca Bkz. "BMW onayladı: Yeni nesil 5 Serisi tamamen elektrikli versiyonla gelecek"

    Mitsubishi CEO’su Takao Kato, konuyla ilgili açıklamasında “Stratejimizi çok yönlü genişlemeden çıkarıp seçim ve konsantrasyonla değiştireceğiz. İlk olarak, yapısal reformumuzu tamamlayacağız ve ardından rekabet alanlarımızı güçlendireceğiz. Sonuç olarak bu orta vadeli dönemi kesinlikle kar edebilecek bir kurumsal yapı inşa etmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

    Mitsubishi’nin Avrupa ile ilgili bu kararından Türkiye’nin etkilenip etkilenmeyeceği henüz bilinmiyor. Mitsubishi L200, son yıllarda rakiplerini ciddi bir farkla geride bırakarak Türkiye’de sınıfının lideri olmayı başarıyor. Fakat L200’ün gittikçe katılaşan emisyon normlarına ayak uyduramayacağını ve şirketin Türkiye pazarındaki en güçlü kozunun bu model olduğunu düşündüğümüzde, durum pek de iç açıcı görünmüyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Ambarad (Oğuz ) 2 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    Zaten markanın imajını yerle bir ettiler binek otomobillerden vazgeçerek. Bu markayı biz Lancer'la, Subaru rekabetiyle sevdik. Yolu yol değil. Anlamadığım şey; bunun çözümü bu muydu? Tamam Avrupa markalarıyla iş yapmak istemiyorsun. Japonsun, gururlusun. E git Toyota'yla, Mazda'yla bir şeyler yap, maliyeti düşür. Seni sen yapan otomobillerden elini ayağını çekmek niye? Hala bir Lancer sahibi olmak hayalimdir. Deli gibi seviyorum bu markayı. Ayıp be Mitsubishi.
    Zaten markanın imajını yerle bir ettiler binek otomobillerden vazgeçerek. Bu markayı biz Lancer'la, Subaru rekabetiyle sevdik. Yolu yol değil. Anlamadığım şey; ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    ozibaba98 (Oğuzcan Oğuz) 1 sa.
    Bir grupla birleşmeden mitsubishinin işi oldukça zor. Outlander phev ile avrupada hibrit suvun lideriydiler geçtiğimiz 10 yılda. Nissan navarayı bile emisyon normlarıdan dolayı avrupadan çekmişken L200 gibi bir liderin 2022 de gelecek olan yeni modelini bir umut Türkiye de görebiliriz umarım. Ayrıca şuan alınan karar yeni modellerin 2022 ye kadar avrupaya gönderilmemesi ardından umarım temelli çekilme kararı gelmez
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CapriceClassic 1 sa.
    Biz neredeyiz önemli olan o. Avrupa mı orta doğu mu?
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Storm Raider (Oğuzhan Pehlivanlı) 1 sa. CapriceClassic
    Avrupayız muhtemelen zaten çok satmıyorlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fhrstw 1 sa. CapriceClassic
    Bedel ödenecekse Avrupa, Teşvik kapitülasyon vs olacaksa ortadoğu ülkesiyiz.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yener/vw (yasar yener) 1 sa.
    Sadece Ortadoğu'ya satsalar yeter
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Logan Howlett (CHR ATL) 1 sa. yeni yorumcu
    Lancer ve evoyu bitirdi Suzuki misali oldu bence toptan kapatsın gitsin
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WaylandIZMIR 1 sa.
    Aman tanrım nasıl olabilir bu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nemesis-Prime 2 sa.
    Emisyon değerlerini düşürmek için hibrit motor yapabilirlerdi veya daha düşük hacimli turbo benzinli motorlara geçerek karbon ayak izini düşürebilirlerdi.



    Aslında özellikle pick-up modelleri ile ülkemizde sıkça kullanılan bir markadır Mitsubishi. Binek otomobil çeşitlerinin azaltılması da bence iyi bir adım olmamıştı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    lojistisyen 2 sa.
    Sorun değil
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    brkprlk35 (Burak Parlak) 2 sa.
    Binek otomobiller markaları birleşe birleşe tek el olma yolunda ilerliyorlar. Birleşen gruplar motorları paylaşıyor, platformları paylaşıyor haliyle yatırım maaliyetleri oldukça düşüyor. Bunlarla yarışmak artık zorlaşıyor..
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ambarad (Oğuz ) 2 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    Zaten markanın imajını yerle bir ettiler binek otomobillerden vazgeçerek. Bu markayı biz Lancer'la, Subaru rekabetiyle sevdik. Yolu yol değil. Anlamadığım şey; bunun çözümü bu muydu? Tamam Avrupa markalarıyla iş yapmak istemiyorsun. Japonsun, gururlusun. E git Toyota'yla, Mazda'yla bir şeyler yap, maliyeti düşür. Seni sen yapan otomobillerden elini ayağını çekmek niye? Hala bir Lancer sahibi olmak hayalimdir. Deli gibi seviyorum bu markayı. Ayıp be Mitsubishi.
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 13 dk. Monster Aryond oyuncu monitörü satışa çıkıyor 43 dk. TSMC üretim bantları için devler birbiriyle yarışıyor 1 sa. Mercedes'ten yepyeni bir model geliyor: T-Serisi 1 sa. Dijital Mecralar Komisyonu'nun görevleri ve yetkileri açıklandı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Mitsubishi, Avrupa'da yeni model satışa sunmayacak Sonraki Köpeklerin, Kovid-19 hastalığını yüksek doğruluk oranıyla koklayabildiği tespit edildi 3 sa. İçinden kablosuz kulaklık çıkan telefonlar yakında 4 sa. Microsoft, hidrojen pilleri kullanarak sunucularını 48 saat aralıksız çalıştırdı 5 sa. Forbes, 2020'nin en değerli markalarını açıkladı 5 sa. LG Velvet 4G duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 6 sa. BMW onayladı: Yeni nesil 5 Serisi tamamen elektrikli versiyonla gelecek 6 sa. Öğrenciler için indirimli fizy aboneliği başladı 7 sa. Intel Core i9-10850K’yı detaylandırdı 7 sa. Hindistan, Çin menşeili 275 uygulamaya yasak getirmeyi planlıyor 7 sa. Big Navi için bellek iddiaları: HBM mi GDDR6 mı? 8 sa. Telegram en büyük güncellemelerinden birisini aldı 17 sa. Netflix'ten ikinci bir Witcher dizisi geliyor: İşte detaylar 19 sa. Nolan'ın yeni filmi Tenet, Amerika'dan önce Türkiye'de vizyona giriyor 19 sa. Quick Charge 5 ile 100W üzeri şarj mümkün oluyor 21 sa. Asus ROG Phone 3 gizli bir 160Hz moduna sahip 22 sa. PS Plus Ağustos 2020 oyunları açıklandı 22 sa. iOS 14 sürümündeki Instagram açığı kapatılıyor 23 sa. Vodafone'dan yerli girişimlere 1 milyon TL'lik destek 1 gün Evden çalışanların verimliliğini ölçen yazılım: AntiZAN 1 gün Razer Cynosa V2 oyuncu klavyesi tanıtıldı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız