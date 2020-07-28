Mitsubishi, Avrupa'da yeni model satışa sunmayacak

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Önümüzdeki iki yıl içerisinde maliyetleri yüzde 20 oranında azaltmayı hedefleyen Mitsubishi, bu adımı gerçekleştirmek için Avrupa pazarını gözden çıkarmış gibi görünüyor.

Gelen haberlere göre Japon üreticinin maliyetleri düşürmek için izleyeceği stratejilerden biri Avrupa’da yeni bir model satışa sunmamak olacak. Şirket, kaynaklarını Güneydoğu Asya’daki pazar payını genişletmeye odaklayacak. Mitsubishi’nin söz konusu pazardaki payının yüzde 10 civarında olduğunu, Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarındaki payının ise yüzde 1’in üzerine çıkamadığını düşünürsek bunun şirket için mantıklı bir adım olduğunu düşünebiliriz.

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Şirket, halihazırda satışta olan modellerini Avrupa pazarında sunmaya devam edecek fakat yeni nesil Mitsubishi L200, Outlander SUV ve Mirage gibi modellerin Avrupa versiyonu tanıtılmayacak. Şimdiki modellerin giderek sertleşen emisyon kurallarını karşılamayacağını düşündüğümüzde, Mitsubishi’nin gelecekte Avrupa’dan tamamen çekilmeyi düşündüğü sonucu ortaya çıkıyor.

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Mitsubishi CEO’su Takao Kato, konuyla ilgili açıklamasında “Stratejimizi çok yönlü genişlemeden çıkarıp seçim ve konsantrasyonla değiştireceğiz. İlk olarak, yapısal reformumuzu tamamlayacağız ve ardından rekabet alanlarımızı güçlendireceğiz. Sonuç olarak bu orta vadeli dönemi kesinlikle kar edebilecek bir kurumsal yapı inşa etmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Mitsubishi’nin Avrupa ile ilgili bu kararından Türkiye’nin etkilenip etkilenmeyeceği henüz bilinmiyor. Mitsubishi L200, son yıllarda rakiplerini ciddi bir farkla geride bırakarak Türkiye’de sınıfının lideri olmayı başarıyor. Fakat L200’ün gittikçe katılaşan emisyon normlarına ayak uyduramayacağını ve şirketin Türkiye pazarındaki en güçlü kozunun bu model olduğunu düşündüğümüzde, durum pek de iç açıcı görünmüyor.

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