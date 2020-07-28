BMW onayladı: Yeni nesil 5 Serisi tamamen elektrikli versiyonla gelecek

2020 BMW 5 Serisi
Otomotiv sektöründe elektriğe geçiş süreci hızlı bir biçimde devam ederken, BMW de bu konudaki atılımlarını sürdürüyor. Alman üretici, yeni nesil 5 Serisi ve X1 modellerinin tamamen elektrikli versiyonlarının geleceğini onayladı.İlginizi Çekebilir Volvo XC40'ın tamamen elektrikli versiyonu bu yıl bitmeden tanıtılacak
Yeni nesil 5 Serisi ve X1 modelleri, tamamen elektrikli versiyonlar dahil 4 farklı motor seçeneğiyle üretilecek. Diğer motor seçenekleri hafif hibrit, benzin ve dizel olacak. Yani bu demek oluyor ki her iki araç da 2022 model 7 Serisi’nin izinden gidecek. Zira lüks sedanın bahsi geçen 4 motor seçeneğiyle üretilecek ilk BMW olduğunu biliyoruz.
Alman üretici, elektrikli BMW 5 Serisi ve X1 modelleriyle ilgili bir tarih ya da teknik detay paylaşmadı. Fakat BMW’nin söz konusu modellerde kısa süre önce tanıtılan iX3’tekine benzer bir sistem kullanabileceği düşünülüyor. Yeni nesil eDrive teknolojisine sahip olan ve 460 kilometre menzil sunan iX3’te 80 kWh’lık batarya ve arka aks üzerine yerleştirilmiş 282 beygirlik elektrik motoru bulunuyor.
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BMW, 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarını model başına en az yüzde 30 düşürmeyi planlıyor. Bavyeralı marka bu plan kapsamında tamamen elektrikli versiyonların yanı sıra 2023 yılına kadar 25 hibrit model tanıtacak. Şirket önümüzdeki 10 yıl içinde 7 milyondan fazla elektrikli model satmayı ve bunların 3’te 2’sinin tamamen elektrikli araçlar olmasını hedefliyor.
BMW’nin daha kısa vadeli planlarına bakacak olursak, 2021 yılının sonuna gelindiğinde şirketin tamamen elektrikli modellerinin sayısı 5’ten az olmayacak. Yeni bataryalı i3, iX3, i4, iNext ve Mini Cooper SE, grubun önde gelen modelleri olacak.
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Doğru başlık: ''BMW onayladı: Yeni nesil 5 serisi tamamen elektrikli versiyonla da gelecek.''
Akrabam İngiltere de yaşıyordu vatanım vatanım diye türkü bile söylüyordu. Adam 20 yıl yaşadı geldi yeter dedi artık burada yaşayacam. Adam iş yaptı komple iflas etti. Sonra tekrar ingiltereye gitti 7 sene önce. Memlekete geldim dün baktım oda gelmiş. Adamın altında g20 var ayrıca İstanbul da 3 ev almış. Şimdi memlekette ev yaptıracakmış. 5 sene sonra karı koca emekli olup dünya turu yaparlar artık.
Düşünün kısa zaman önce batıyorsun. Sonra bizim burada 40 senede yapamayacağımızı 5 senede hemde kolayca yapıyor.
Şimdi ben bu adamı gördükten sonra kimse bana vatan edebiyat muhabbeti yapmasın. Vatan sevgisinden türkü söğleyen akrabam bile pes etmişse...
Şimdi bu araba hakkında birşey konuşmak için en az 800 900k cepte olmalı. Alamayacağım araba için boş yapmak istemiyorum. Egeayı elektrikli yapsınlar onu konuşalım. Hiç olmazsa 5 sene içerisinde alma ihtimalimiz olur o da şimdilik.