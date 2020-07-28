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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BMW onayladı: Yeni nesil 5 Serisi tamamen elektrikli versiyonla gelecek

    Şirketin önümüzdeki 10 yıllık planları hakkında açıklamalarda bulunan BMW AG CEO'su Oliver Zipse, CO2 emisyonlarını düşürme hedefi kapsamında 5 Serisi ve X1 modellerinin de elektrikleneceğini açıkladı
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    BMW onayladı: Yeni nesil 5 Serisi tamamen elektrikli versiyonla gelecek
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    2020 BMW 5 Serisi

    Otomotiv sektöründe elektriğe geçiş süreci hızlı bir biçimde devam ederken, BMW de bu konudaki atılımlarını sürdürüyor. Alman üretici, yeni nesil 5 Serisi ve X1 modellerinin tamamen elektrikli versiyonlarının geleceğini onayladı.

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    Yeni nesil 5 Serisi ve X1 modelleri, tamamen elektrikli versiyonlar dahil 4 farklı motor seçeneğiyle üretilecek. Diğer motor seçenekleri hafif hibrit, benzin ve dizel olacak. Yani bu demek oluyor ki her iki araç da 2022 model 7 Serisi’nin izinden gidecek. Zira lüks sedanın bahsi geçen 4 motor seçeneğiyle üretilecek ilk BMW olduğunu biliyoruz.

    Alman üretici, elektrikli BMW 5 Serisi ve X1 modelleriyle ilgili bir tarih ya da teknik detay paylaşmadı. Fakat BMW’nin söz konusu modellerde kısa süre önce tanıtılan iX3’tekine benzer bir sistem kullanabileceği düşünülüyor. Yeni nesil eDrive teknolojisine sahip olan ve 460 kilometre menzil sunan iX3’te 80 kWh’lık batarya ve arka aks üzerine yerleştirilmiş 282 beygirlik elektrik motoru bulunuyor.

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    BMW, 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarını model başına en az yüzde 30 düşürmeyi planlıyor. Bavyeralı marka bu plan kapsamında tamamen elektrikli versiyonların yanı sıra 2023 yılına kadar 25 hibrit model tanıtacak. Şirket önümüzdeki 10 yıl içinde 7 milyondan fazla elektrikli model satmayı ve bunların 3’te 2’sinin tamamen elektrikli araçlar olmasını hedefliyor.

    BMW’nin daha kısa vadeli planlarına bakacak olursak, 2021 yılının sonuna gelindiğinde şirketin tamamen elektrikli modellerinin sayısı 5’ten az olmayacak. Yeni bataryalı i3, iX3, i4, iNext ve Mini Cooper SE, grubun önde gelen modelleri olacak.  



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Murat.Ak (Murat Ak) 5 sa.
    Yiğenim geçen sene Almanya'ya gitmişti, bir tanıdığın yaşadığı kasabaya uğramışlar bana anlattı. Yaşayan Türk çift kasabada ki fabrikada işçiler. Bahçeli bir evleri varmış, hatta kendilerine göre her şeylerini yetiştiriyorlar. Resimlerini de gördüm çok güzel. Mersedes arabaları falan var. Sonra kasabayı dolaştırıyım diye gezmeye çıkarmışlar. En son burada zenginlerin olduğu yere götürüyüm demiş. İşte Zengin hayatı, villalar koca koca, porche lar süper arabalar falan filan. EEE demiş bir sürü ev var bu şekilde kim ki bunlar fabrikanın sahipleri mi? Yooo fabrikanda çalışan mühendisler diye cevap vermişler.
    Yiğenim geçen sene Almanya'ya gitmişti, bir tanıdığın yaşadığı kasabaya uğramışlar bana anlattı. Yaşayan Türk çift kasabada ki fabrikada işçiler. Bahçeli bir ev...
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    CrrystaL (Adnan Tuna) 5 sa. en beğenilen
    Euro 8 tl olmuş yıl sonu 9 bile olabilir kimsenin umrunda değil bu haberler
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    rochendol 2 sa.
    Şu başlıkları düzgün atın artık lütfen. Başlık ile içeriğin neredeyse alakası yok. Başlığa bakınca sanki elektrikli hariç hiçbir seçenek sunulmayacak gibi.
    Doğru başlık: ''BMW onayladı: Yeni nesil 5 serisi tamamen elektrikli versiyonla da gelecek.''
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    Ben sero 3 sa. yeni yorumcu
    Alamancıları ilgilendiren haber.



    Akrabam İngiltere de yaşıyordu vatanım vatanım diye türkü bile söylüyordu. Adam 20 yıl yaşadı geldi yeter dedi artık burada yaşayacam. Adam iş yaptı komple iflas etti. Sonra tekrar ingiltereye gitti 7 sene önce. Memlekete geldim dün baktım oda gelmiş. Adamın altında g20 var ayrıca İstanbul da 3 ev almış. Şimdi memlekette ev yaptıracakmış. 5 sene sonra karı koca emekli olup dünya turu yaparlar artık.



    Düşünün kısa zaman önce batıyorsun. Sonra bizim burada 40 senede yapamayacağımızı 5 senede hemde kolayca yapıyor.



    Şimdi ben bu adamı gördükten sonra kimse bana vatan edebiyat muhabbeti yapmasın. Vatan sevgisinden türkü söğleyen akrabam bile pes etmişse...



    Şimdi bu araba hakkında birşey konuşmak için en az 800 900k cepte olmalı. Alamayacağım araba için boş yapmak istemiyorum. Egeayı elektrikli yapsınlar onu konuşalım. Hiç olmazsa 5 sene içerisinde alma ihtimalimiz olur o da şimdilik.
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    MaDMaxiBo 3 sa.
    ben de komple elektrikli olacak artık 5 serisi benzin dizel üretilmeyecek sandım iyi olurdu
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    Kaiser75 (Freddie Krueger) 4 sa.
    Almanya bizim TOGG'u görsün hele zırıl zırıl ağlayacak
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    deoks 4 sa.
    Dizel torkçularının gözü yaşlı.
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    CrrystaL (Adnan Tuna) 5 sa. en beğenilen
    Euro 8 tl olmuş yıl sonu 9 bile olabilir kimsenin umrunda değil bu haberler
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    fhrstw 3 sa. CrrystaL
    Kardeşim alamancılar da uğruyor bu siteye biz fakiriz diye Alamancılar da fakir değil adamlar Euro kazanıyor :) şak diye alıyor. Tabi Dünya lideri bir şansölyeleri yok bu burukluk da onlara yeter.
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    Murat.Ak (Murat Ak) 5 sa.
    Yiğenim geçen sene Almanya'ya gitmişti, bir tanıdığın yaşadığı kasabaya uğramışlar bana anlattı. Yaşayan Türk çift kasabada ki fabrikada işçiler. Bahçeli bir evleri varmış, hatta kendilerine göre her şeylerini yetiştiriyorlar. Resimlerini de gördüm çok güzel. Mersedes arabaları falan var. Sonra kasabayı dolaştırıyım diye gezmeye çıkarmışlar. En son burada zenginlerin olduğu yere götürüyüm demiş. İşte Zengin hayatı, villalar koca koca, porche lar süper arabalar falan filan. EEE demiş bir sürü ev var bu şekilde kim ki bunlar fabrikanın sahipleri mi? Yooo fabrikanda çalışan mühendisler diye cevap vermişler.
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