Mobil RTX 3050 Ti 4 GB sızdı

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Yeşil ekibin Ampere kartları stoklarda bulunmamasına karşın yeni modeller arka arkaya gelmeye devam ediyor. Mobil RTX 3050 Ti ufukta görüldü.

RTX 3050 Ti 4 GB

Geekbench’in veritabanına düşen Samsung 760XDA dizüstüsünde Core i7-11800H ile birlikte çalışan RTX 3050 Ti’ın OpenCL sonucu gün yüzüne çıktı. OpenCL testi kartların oyun performansını tam olarak yansıtmasa da fikir verebilir.

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Teste göre 20 SM içerisinde 2560 işlem birimi taşıyan yonga 4 GB kapasiteli 128-bit GDDR6 belleklerle kombine edilmiş. 60479 puanlık skoruyla mobil RTX 3050 4 GB’a kıyasla %15 hızlı olan kart RTX 2060 Max-Q’nun da ufak bir farkla önünde konumlanmış.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3050-ti-laptop-gpu-to-get-2560-cuda-cores-4gb-memory-according-to-geekbench-leak

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