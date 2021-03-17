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    Mobil RTX 3050 Ti 4 GB sızdı

    Nvidia Ampere ailesini mobil kanatta giriş seviyesine sunmaya hazırlanıyor. İlk dizüstülerden OpenCL sonuçları gelmeye başladı. Modelin bellek kapasitesi belli oldu.
    17 Mart 2021, 19:00 (2 sa.)
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    8
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    3

    Yeşil ekibin Ampere kartları stoklarda bulunmamasına karşın yeni modeller arka arkaya gelmeye devam ediyor. Mobil RTX 3050 Ti ufukta görüldü.

    RTX 3050 Ti 4 GB

    Geekbench’in veritabanına düşen Samsung 760XDA dizüstüsünde Core i7-11800H ile birlikte çalışan RTX 3050 Ti’ın OpenCL sonucu gün yüzüne çıktı. OpenCL testi kartların oyun performansını tam olarak yansıtmasa da fikir verebilir.

    Mobil RTX 3050 Ti 4 GB sızdı
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    Ayrıca Bkz. "RTX 3060’ın kripto para kazma kilidini kaldıran sürücü ortaya çıktı, Nvidia’dan açıklama geldi"

    Teste göre 20 SM içerisinde 2560 işlem birimi taşıyan yonga 4 GB kapasiteli 128-bit GDDR6 belleklerle kombine edilmiş. 60479 puanlık skoruyla mobil RTX 3050 4 GB’a kıyasla %15 hızlı olan kart RTX 2060 Max-Q’nun da ufak bir farkla önünde konumlanmış.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3050-ti-laptop-gpu-to-get-2560-cuda-cores-4gb-memory-according-to-geekbench-leak
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    gun 5 saat önce

    çok güzel keşke ucuz olsada yaygınlaşsa belki uzun vadede bardak fiyatını çıkarır ama bakımı arızası filan olmaması gerek

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 2 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 2 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 2 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    A Asehan (Asehan Korkut) 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sonunda almak için miningcilerle uğraşmayacağımız bir cihaz
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    ARISLCK 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    4 GB ne canını yediğim 720p ekranı var diye mi öyle yapmışlar acaba ?
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    unshaken1511 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Miningciler dadanmaz buna
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    D Deleted User 673 (deleted deleted) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Umarım 3hdmi 3dp olanı çıkar da 6 ekranlı borsa pcmdeki leş 5500xtyi değiştiririm.
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    M Morichannn (Akın Özer) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    4 GB ne!?
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    Mr. Jingles 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir zahmet GTX 1080 Ti performansı verir artık.
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    napolyon94 44 dk. ( Mesaj Silindi ) Mr. Jingles
    hahaha, 1650 super ile düz 1660 arasında bir performansı olacak. 1060-1070 arasıda diyebilirsin. 3060 bile 1080'den biraz güçlü. 1080ti hala fark atıyor.
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    M Muğlalı-_991877 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Dadaş iyi de hangi aletler (laptoplar) gullanacak belli mi
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