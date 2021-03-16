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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX 3060’ın kripto para kazma kilidini kaldıran sürücü ortaya çıktı, Nvidia’dan açıklama geldi

    GPU devinin geçtiğimiz haftalarda yaptığı duyuru oyuncu cephesinde oldukça olumlu karşılanmıştı. Son gelişme ekran kartı stok sıkıntısının çözülmesini bekleyen kullanıcıların canını sıktı.
    16 Mart 2021, 14:46 (11 sa.)
    4,3b
    10
    25
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    10

    RTX 3060’ın kripto para kazma kilidini kaldıran sürücü ortaya çıktı, Nvidia’dan açıklama geldi
    Tam Boyutta Gör

    Nvidia geçtiğimiz haftalarda yaptığı duyuruyla RTX 3060’ın madencilere yönelik kısıtlamayla geleceğini duyurmuştu.

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    ''Donanım tabanlı madenci kısıtı''

    Son ortaya çıkan 470.05 sürücüsü Nvidia’dan yetkililerin GPU-vBIOS-sürücü üçlemesi arasında doğrulamaya dayalı olduğunu açıkladığı kripto para kazma limitini kaldırıyor.

    RTX 3060’ın tam  performansta Ethereum kazmasını sağlayan sürücüye dair açıklama gecikmedi. Firma kendi iç testlerinde kullandığını belirttiği sürücü için yalnızca bazı konfigürasyonlarda çalıştığının altını çizmiş.

    Ayrıca Bkz. "RX 6700 XT, RX 5700 XT’den %25 daha az kazıyor"

    Yalnızca bir monitöre bağlı kartların riser kartı gibi bir aracı olmaksızın doğrudan anakarta bağlı olduğu durumda kripto para kısıtını kaldıran sürücü aynı zamanda bazı modellerle uyumlu. Hali hazırda kaldırılan sürücünün çeşitli üreticilerin kartlarıyla çalıştığı doğrulanmış.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-confirms-it-accidentally-released-a-driver-without-rtx-3060-ethereum-hash-rate-limitier
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

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    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    S smalsrol (Volkan Küçük) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen mav1li
    yahu hocam Mesut'un populist videolar çektiğini ne zaman anlayacaksın ? Gerçekten dobra dobra eleştiren birisini arıyorsan Linus Tech izlemelisin, adam Nvidia bu olayı ilk acıkladıgı gün yeme bizi Nvidia bunun çalışmayacağını ikimiz de biliyoruz diye uzun uzun anlattığı bir video çekti.
    yahu hocam Mesut'un populist videolar çektiğini ne zaman anlayacaksın ? Gerçekten dobra dobra eleştiren birisini arıyorsan Linus Tech izlemelisin, adam Nvidia b...
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    1 Yanıt Yanıtla +37
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    mav1li (Selim ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu haberi mesut çevik okusun ve milletle dalga geçer gibi video çektiği için özür dilesin.
    2 Yanıt Yanıtla +33
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    A alptaskiran 8 sa. ( Mesaj Silindi ) mav1li
    Mesut çeviği çoğu dh okuyucusu bile tınlamıyo artık boşver biz onu böyle kabul ettik
    Yanıtla +22
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    ghost43 (Sinan Bey) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Helal olsun
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    H34RTL3SS (yakup yakupoğlu) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yanlış tutuyorsunuz.
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    V Virinom (Süleyman Kenar) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Haberi okuyunca Mesut Çevik geldi. Bakalım kendisini daha ne kadar komik duruma düşürecek.
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    ibo-wan 8 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    GTX1080 kartımı 3-4 ay önce 1800tl'ye zar zor sattım, şimdiki fiyatlara bakıyorum insanlar kafayı sıyırmış.

    Temiz su veya gıda kıtlığı gelse yemin ederim 1 ay geçmeden millet birbirini sokakta vurmaya başlar... İnsan gerçekten en korkunç yaratık...
    Yanıtla +15
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    L lterlemez 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kazı yapmayacak olan son kullanıcı gene bulamayacak demektir, kartı. Hiçbir anlamı yok yani, bu açıklamanın.
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    mav1li (Selim ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu haberi mesut çevik okusun ve milletle dalga geçer gibi video çektiği için özür dilesin.
    2 Yanıt Yanıtla +33
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    S smalsrol (Volkan Küçük) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) mav1li
    yahu hocam Mesut'un populist videolar çektiğini ne zaman anlayacaksın ? Gerçekten dobra dobra eleştiren birisini arıyorsan Linus Tech izlemelisin, adam Nvidia bu olayı ilk acıkladıgı gün yeme bizi Nvidia bunun çalışmayacağını ikimiz de biliyoruz diye uzun uzun anlattığı bir video çekti.
    1 Yanıt Yanıtla +37
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    A alptaskiran 8 sa. ( Mesaj Silindi ) mav1li
    Mesut çeviği çoğu dh okuyucusu bile tınlamıyo artık boşver biz onu böyle kabul ettik
    Yanıtla +22
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    O onatba (onat coşkun) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amac oyun oynamadiginiz zamanlarda mining yapmaniza imkan tanimak boylece kartin maliyetini azaltmak olabilir mi?
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    K kurtulus35 (kurtuluş topal) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kırıldıysa 3 5 3060 alak değerlenir burası.
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    K kurtulus35 (kurtuluş topal) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yaşasın madenciler dermişim😂
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    madronzema (Mahmut K.) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zaten fahiş fiyata satışa çıkmış kart minning yapsa ne olur yapmasa ne olur oyuncular alamadı netice de karaborsaci ve minning yapılır yeaa diyen adamlar aldı.
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    nvidia ampere, kripto para ve
    5 etiket daha gpu mining rtx 3060 mining rtx 3060 kripto para kazma kısıtı nvidia mining Donanım
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