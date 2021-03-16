RTX 3060’ın kripto para kazma kilidini kaldıran sürücü ortaya çıktı, Nvidia’dan açıklama geldi

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Nvidia geçtiğimiz haftalarda yaptığı duyuruyla RTX 3060’ın madencilere yönelik kısıtlamayla geleceğini duyurmuştu.

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Son ortaya çıkan 470.05 sürücüsü Nvidia’dan yetkililerin GPU-vBIOS-sürücü üçlemesi arasında doğrulamaya dayalı olduğunu açıkladığı kripto para kazma limitini kaldırıyor.

RTX 3060’ın tam performansta Ethereum kazmasını sağlayan sürücüye dair açıklama gecikmedi. Firma kendi iç testlerinde kullandığını belirttiği sürücü için yalnızca bazı konfigürasyonlarda çalıştığının altını çizmiş.

Ayrıca Bkz. "RX 6700 XT, RX 5700 XT’den %25 daha az kazıyor"

Yalnızca bir monitöre bağlı kartların riser kartı gibi bir aracı olmaksızın doğrudan anakarta bağlı olduğu durumda kripto para kısıtını kaldıran sürücü aynı zamanda bazı modellerle uyumlu. Hali hazırda kaldırılan sürücünün çeşitli üreticilerin kartlarıyla çalıştığı doğrulanmış.

https://videocardz.com/newz/nvidia-confirms-it-accidentally-released-a-driver-without-rtx-3060-ethereum-hash-rate-limitier

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