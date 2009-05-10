Monster, Performans Canavarı Dizüstü video inceleme

Monster'ın GTX280M Ekran kartlı, QX9300'lü ve 256GB SSD'li dizüstüsü test masamızda!

Monster, giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlar üretiyor olsa da daha çok ismine yaraşır performans canavarı modelleriyle tanınıyor.

Bu videomuzda Monster'ın Mobile GTX280 ekran kartlı, QX9300 işlemcili, 256GB SSD'li, 17.1" 1920x1200 piksel LCD ekranlı yeni canavarını inceliyoruz.

http://www.fokusbilgisayar.com/asp/listgroup.asp?group=UPM411