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Monster, Performans Canavarı Dizüstü video inceleme

10 yıl
129b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Monster'ın GTX280M Ekran kartlı, QX9300'lü ve 256GB SSD'li dizüstüsü test masamızda!

Monster, giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlar üretiyor olsa da daha çok ismine yaraşır performans canavarı modelleriyle tanınıyor.

Bu videomuzda Monster'ın Mobile GTX280 ekran kartlı, QX9300 işlemcili, 256GB SSD'li, 17.1" 1920x1200 piksel LCD ekranlı yeni canavarını inceliyoruz.


http://www.fokusbilgisayar.com/asp/listgroup.asp?group=UPM411
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1 Avatar
GoldPunch 9 yıl
Bende bu modelin q9000 işlemcili model var geriye kalan donanımları ram hariç aynı kesinlikle memnunum.
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westblood 9 yıl
güzel inceleme teşekkürler
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Mnr980 9 yıl
harika bir makina
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GoldPunch 9 yıl
bu incelediğiniz modelin tam adı nedir?
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adnan1905 9 yıl
8-9000 tl'lik bir notebook!??!?!?
Allah aşkına yapmayın,etmeyin.Korkunç bir rakam bu!!!!
Zaten dx11 bi kaç ay sonra kullanılmaya başlayacak.Böyle bir cihaza bu parayı bayılsam,herhalde ömür boyu pişmanlıktan kıvranırdım...
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hardware wizard 9 yıl
deli bir makıne bu yaa laptop sevmezdim hiç hasta kaldımm ah para ahhh
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GurcellOnline 10 yıl
oyunun grafikleri 1920x1200 cozunurlukte ondan olsa gerek :D
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naturklich81 10 yıl
Yükleme süreleri çok hızlı ama FPS'ler biraz düşük değil mi? Ben gtx260 ile en yüksek ayarlarda 60, assasins creed'te 50-55 ortalama fps alıyorum.
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naturklich81 10 yıl
gerçekten mükemmel
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prince_de_lyon 10 yıl
valla bunun fiyatini tam bilemem ama eger 9 bin tl ise bunu satanlar veya alacak olanlar
asus W90VP-UZ003K 2,53 GHz, 640 Go, 5,7 Kg, Intel® Core™ 2 Duo, T9400, 6144 Mo, 18,4", 2 x ATI® Radeon Mobility HD4870 Crossfire, Windows® Vista Edition Familiale Premium 64 bits
2299 euro
yada
MacBook Pro 17" C2D 2,66GHz 2,66 GHz, 320 Go, 2,99 Kg, Intel® Core™ 2 Duo, 4096 Mo, 17", nVidia® GeForce™ 9600M GT, Mac OS X v10.5 Leopard
2489 euro fiyatlara bunu mu onumu tercih ederler bilemiyorum ama isten anlayan kimse lenovo yu tercih etmez.
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tezman 10 yıl
moffaka 11.05.2009 Saat: 22:49
alan alır arkadaşlar "o paraya şu alınır bu alınır" diyorsunuzda ferrari alanlar bilmiyormu aynı paraya 100 tane şahin alınabildiğini?
arkadasımın ne gusel acıklamıs ıste aynen katılıyorum
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Batuist 10 yıl
harika bir inceleme teşekkürler...
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moffaka 10 yıl
alan alır arkadaşlar "o paraya şu alınır bu alınır" diyorsunuzda ferrari alanlar bilmiyormu aynı paraya 100 tane şahin alınabildiğini?
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dr.dRe` 10 yıl

Orjinalden alıntı: moffaka

alan alır arkadaşlar "o paraya şu alınır bu alınır" diyorsunuzda ferrari alanlar bilmiyormu aynı paraya 100 tane şahin alınabildiğini?


Diyoruz ki , 9000 TL monster'a verene kadar , 3000TL'ye bile daha iyisi alınabilir kolaylıkla , bir üstteki mesajımda da vurguladım bunu
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