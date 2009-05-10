Monster, Performans Canavarı Dizüstü video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Monster'ın GTX280M Ekran kartlı, QX9300'lü ve 256GB SSD'li dizüstüsü test masamızda!
Monster, giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlar üretiyor olsa da daha çok ismine yaraşır performans canavarı modelleriyle tanınıyor.
Bu videomuzda Monster'ın Mobile GTX280 ekran kartlı, QX9300 işlemcili, 256GB SSD'li, 17.1" 1920x1200 piksel LCD ekranlı yeni canavarını inceliyoruz.
http://www.fokusbilgisayar.com/asp/listgroup.asp?group=UPM411 Paylaş Tweetle
Allah aşkına yapmayın,etmeyin.Korkunç bir rakam bu!!!!
Zaten dx11 bi kaç ay sonra kullanılmaya başlayacak.Böyle bir cihaza bu parayı bayılsam,herhalde ömür boyu pişmanlıktan kıvranırdım...
asus W90VP-UZ003K 2,53 GHz, 640 Go, 5,7 Kg, Intel® Core™ 2 Duo, T9400, 6144 Mo, 18,4", 2 x ATI® Radeon Mobility HD4870 Crossfire, Windows® Vista Edition Familiale Premium 64 bits
2299 euro
yada
MacBook Pro 17" C2D 2,66GHz 2,66 GHz, 320 Go, 2,99 Kg, Intel® Core™ 2 Duo, 4096 Mo, 17", nVidia® GeForce™ 9600M GT, Mac OS X v10.5 Leopard
2489 euro fiyatlara bunu mu onumu tercih ederler bilemiyorum ama isten anlayan kimse lenovo yu tercih etmez.
alan alır arkadaşlar "o paraya şu alınır bu alınır" diyorsunuzda ferrari alanlar bilmiyormu aynı paraya 100 tane şahin alınabildiğini?
arkadasımın ne gusel acıklamıs ıste aynen katılıyorum
Diyoruz ki , 9000 TL monster'a verene kadar , 3000TL'ye bile daha iyisi alınabilir kolaylıkla , bir üstteki mesajımda da vurguladım bunu