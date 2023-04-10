Monster Pusat Business Pro Kablosuz Metal Klavye inceleme: İnce ve şık tasarım

Bu videomuzda Monster'ın Pusat Business Pro Kablosuz Metal klavyesine uakından bakıyoruz. daha çok tasarımcıların odak olduğu bu klavye tasarımıyla dikkat çekiyor.

İncelememize ürünün kutu içeriğiyle başlayalım. Kutunun içerisinden klavyenin kendisi, kullanım klavuzu ve şarj etmek için bir kablo çıkıyor. Kısaca ürünün kutusu da kendisi gibi sade. Tasarımdan başlamak gerekirse fark edebileceğiniz gibi ince ve şık bir yapısı var Pusat Business Pro Kablosuz Metal Klavye'nin. Alüminyum bir kasaya sahip olan Pusat Business Pro Kablosuz Metal Klavye'nin kasasında kaliteli bir malzeme olmasına rağmen 504 gram gibi hafif bir klavye bizleri karşılıyor. Aynı zamanda 13 mm kalınlığında olması da çantanıza rahatlıkla sığdırabilmenize ve taşımanıza olanak sağlıyor.

Açık gri ve siyah renklerine sahip olan klavye, birçok tasarımcının, mimarın, mühendisin ve yazılımcının minimal tasarımlı masaüstü düzenine de rahatlıkla uyum sağlayacak bir renk düzenine ve tasarıma sahip. Ama ben sade istemiyorum biraz renk katmak istiyorum derseniz de arka aydınlatmaları 7 farklı renk ile değiştirebileceğinizi de belirtelim. Bu sayede masaüstünüzde daha renkli bir klavyeye de sahip olabilirsiniz.

Ürün isminden de anlaşılacağı üzere kablosuz bir klavye. Kablosuz klavye dendiği zaman akla gelen ilk soruları hemen yanıtlayalım.

Yaklaşık 10 metrelik bir kullanım mesafesi sunuyor ve bu da masaüstü kullanım dışında, ev ortamında uzaktan bilgisayarınıza erişimi de rahatlıkla sağlıyor anlamına geliyor. Ürünün sevdiğimden yanlarından birisi de aynı anda iki cihaza birden bağlanabiliyor oluşu. Bağlandığı cihazlar arasındaki değişimi de klavyenin üzerindeki bir tuşla rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bu sayede de iki farklı cihazda tek klavyeyi aynı anda kullanabiliyorsunuz. Klavyenin Windows, macOS, iOS ve Android tabanlı işletim sistemleriyle uyumlu olduğunu da belirtmekte fayda var.

Elbette kablosuz bir klavyede kullanım süresi de bir hayli önemli. Daha önce Pusat Business Pro Kablosuz Mouse’da olduğu gibi bu klavyede de Akıllı Güç Yönetimi mevcut. Bu sayede de klavyeyi çok daha uzun kullanabiliyorsunuz.

Ürünün ışıkları açıkken 55 saat, kapalıyken 100 saatlik bir kullanım süresi var. Akıllı Güç Yönetimi sayesinde de aslında bu 100 saati son damlasına kadar kullanabiliyorsunuz. Çünkü siz ürünü kullanmadığınız durumlarda ürün kendini uykuya alıyor. Bu sayede de birçok üründe karşımıza çıkan, “kapatmayı unuttum” durumundan kurtuluyorsunuz. Son olarak klavyenin şarj konusunda 0’dan 100’e 9 saatte ulaştığını da söyleyelim. Şarj olurken kullanmaya devam edebilirsiniz ancak pil ömrünün kısalmaması için kullananızı çok da tavsiye etmiyorum.

Her şeyden bahsettik ama en önemli şeyden bahsetmedik. Klavyenin rahatlığı nasıl, tuşlara basış hissiyatı nasıl ve en önemlisi iş odaklı sesi nasıl?

Üründe beni en çok üzen nokta tamamen kişisel kullanımdan dolayı numpad tarafının da olması oldu. Bu tarz sade ve rahat taşınabilen bir klavyede numara tuşlarının olmamasını isterdim ve bu sayede daha küçük bir klavye bizleri karşılardı. Ancak dediğim gibi bu tamamen kişisel kullanımdan kaynaklı. Birçok kişi bu konuda bana katılmayacaktır. Bu arada klavyenin üzerinde 12 farklı fonksiyon tuşu olduğunu da belirtelim. Son olarak tuş diziliminde MacBooklar için kolaylık olması için MacBook tuşlarının isimleri de eşleniğinin üzerine ayrıca yazılmış. Bu tarz klavyelerde aslında beni en çok rahatsız eden durum tuşların birbirine yakınlığı ve basma hissiyatını tam verememesi.

Ancak bu klavyede bu tarz bir sorun yaşamadım hiç. Hem tuşların arası yeteri kadar açık hem de basma hissiyatını çok iyi bir şekilde veriyor. Hissiyatı iyi vermesinin yanı sıra güzel bir hissiyat verdiği için yazarken büyük keyif aldığımı söyleyebilirim. DonanımHaber’de video çekmenin yanı sıra vakit buldukça haber de yazıyorum hatta takipçilerimiz belki beni yazdığım oyun ve sinema haberlerinden de tanıyor olabilir. Bu yüzden klavye konusunda biraz hassasımdır. Hızlı yazmaya alıştığım için klavyenin elime dolanmaması ve hangi tuşun üzerinde olduğumu net bir şekilde hissettirmesi gerekiyor ki hızlıca yazabileyim. Bu klavyeyle de bunu net bir şekilde yapabildim.

Ses konusu da önemli bir durum çünkü hissiyatı güçlendiren detaylardan birisi. Ses benim gayet hoşuma gitti ve sessiz ortamlarda da kullanılabileceğini rahatlıkla söyleyebilirim.

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