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Monster T2 REX T72W1502 Dizüstü bilgisayar video inceleme

13 yıl
53,3b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Yeni bir video incelemede yine performansa yönelik bir dizüstü bilgisayar ile birlikteyiz. İlk olarak geçtiğimiz sene dizüstü bilgisayarlarını inceleme fırsatı bulduğumuz Monster, performansa yönelik ve diğer markalara göre nispeten daha uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlarıyla dikkat çeken bir marka.

Video inceleme konumuz olan Monster T2 REX T72W1502, Intel'in yeni nesil çift çekirdekli işlemcisilerinden Core 2 Duo T7200, 512MB belleği bulunan Nvidia Go 7600 ekran kartı, 15,4" yatayda uzun TFT ekran ve tümleşik (Mini PCI yuvasına takılı) karasal dijital yayınları almaya uygun TV kartıyla performans ve fonksiyonellik arayan kullanıcılara hitap eden bir ürün.

Donanımsal özellikleri oldukça gelişmiş olan dizüstü bilgisayarla günümüz oyunlarını kabul edilebilir garfik detayları ile akıcı bir şekilde oynamak mümkün. Dizüstü bilgisayarın beraberinde dijital karasal yayınları almaya uygun bir TV kartının geliyor olması ise ayrı bir artı. Ülkemizde test yayınlarına başlanmış olan dijital karasal yayın sayesinde taşınabilir cihazlarla yolculuk halinde dahi uydu kalitesinde TV yayını izlemek mümkün.

Ürün hakkında eleştirilecek yönler ise her performansa yönelik dizüstü bilgisayarda olduğu gibi ağırlık ve düşük batarya süresi. Ne yazık ki performansa yönelik donanımların güç ve soğutma ihtiyaçlarını hafif, küçük bir dizüstünde çözümleyip bunu uygun bir fiyatla satışa sunmak şu an için çok uzak görünüyor. Ürünle beraber gelen TV kartının, ülkemizdeki dijital karasal yayın testlerini almak için gerekli ayarları, hazır olarak sunuluyor olsaydı daha iyi olurdu. Ayrıca işletim sisteminin standart seçenekte Linux olması ve Windows XP Home Edition için ek 89+KDV ödemesinin gerekiyor olması da dikkatimizi çeken detaylar arasında.

Model :

  • Monster T2 REX T72W1502

Teknik Özellikler :

  • İşlemci : Intel Core 2 Duo T7200 (2 x 2.0 GHz, 4 MB Cache, 667 Mhz FSB, 64 bit)
  • Ekran : 15.4" WIDE XGA TFT (1280x800 piksel)
  • Bellek : 1 GB DDR2 RAM (en fazla 2GB)
  • Sabit Disk Kapsitesi: 100GB 7200RPM
  • Ekran Kartı : Nvidia Geforce Go 7600 512MB
  • Genişleme Yuvaları : 1 x IEEE1394, 4x USB 2.0, S-Video Tv-Out, 1 x Infrared Port, 1 x PCMCIA Express Card Slot, Line in / Mic in Jack, RJ-11 ve RJ-45 çıkış, 2. monitör bağlantı çıkışı, Speaker / Kulaklık çıkışı
  • Kablosuz bağlantı yetenekleri : Wi-Fi 802.11b/g ve Bluetooth V2.0+EDR (seçime bağlı)
  • Optik Sürücü : Çift katman DVD yazıcı
  • Ses: Stereo hoparlörler + High Definition Audio + Mikrofon girişi + Kulaklık / Hoparlör çıkışı
  • İşletim Sistemi : Linux (XP Home: 89 $ + KDV)
  • Ebatlar : 355 x 262 x 27 to 39mm
  • Pil ve Pil Ömrü : Li-Ion 6 hücreli, kablosuz erişim ve internet uygulamaları ile 2,5 saat
  • Klavye : Q Turkçe 85 Tuş
  • Ek özellikler : 1.3MP çözünürlüğe sahip entegre dijital kamera
  • Aksesuarlar : Deri Taşıma Çantası
  • Ağırlık : 2,7 Kg

Satış Fiyatı :

  • 1699$+KDV

http://www.focusbilgisayar.com/asp/show_stock.asp?product=T72W1502
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aLLyC 13 yıl
Urun Fena degil. Ancak Bu yapilan video urun tanitimi olabilir ancak. Inceleme Kelimesi bu video biraz uzak kalmis durumda.

Incelemek bir urunu test etmek o urun hakkinda yorumlar yapmak gibi seyler icerir. Bu video da ise sadece urun ozelliklleri sunuluyor. Islemcisi nasildir? Scorelari nelerdir ? Ekran kalitesi nedir? hatta 1GB ram in hangi frekans da oldugu bile soylenmemis.

Biz bu urun tanitimini okuyarak ve resimlere bakarakta algiliyoruz. Daha Guzel bir inceleme bekliyordum.
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salla_gitsin 13 yıl
toshiba a100-847 ile karşılaştırırsak özellikleri iyi 100$+kdv fark var ama özellikler daha fazla para eder

ben toshiba almayı düşünüuyordum ama şu anda onu alamıyorum bu ürünü görünce düşündüm ama monster nasıl bi marka etrafımda pek kullanan yok servisi nasıl, monsterın forumda kendi topici var ama çok karmaşık ve uzun kısıtlı sürem olduğundan okuma imkanım yok

monster hakkında biraz bilgi verirmisiniz?
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