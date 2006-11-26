Monster T2 REX T72W1502 Dizüstü bilgisayar video inceleme

Yeni bir video incelemede yine performansa yönelik bir dizüstü bilgisayar ile birlikteyiz. İlk olarak geçtiğimiz sene dizüstü bilgisayarlarını inceleme fırsatı bulduğumuz Monster, performansa yönelik ve diğer markalara göre nispeten daha uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlarıyla dikkat çeken bir marka.

Video inceleme konumuz olan Monster T2 REX T72W1502, Intel'in yeni nesil çift çekirdekli işlemcisilerinden Core 2 Duo T7200, 512MB belleği bulunan Nvidia Go 7600 ekran kartı, 15,4" yatayda uzun TFT ekran ve tümleşik (Mini PCI yuvasına takılı) karasal dijital yayınları almaya uygun TV kartıyla performans ve fonksiyonellik arayan kullanıcılara hitap eden bir ürün.

Donanımsal özellikleri oldukça gelişmiş olan dizüstü bilgisayarla günümüz oyunlarını kabul edilebilir garfik detayları ile akıcı bir şekilde oynamak mümkün. Dizüstü bilgisayarın beraberinde dijital karasal yayınları almaya uygun bir TV kartının geliyor olması ise ayrı bir artı. Ülkemizde test yayınlarına başlanmış olan dijital karasal yayın sayesinde taşınabilir cihazlarla yolculuk halinde dahi uydu kalitesinde TV yayını izlemek mümkün.

Ürün hakkında eleştirilecek yönler ise her performansa yönelik dizüstü bilgisayarda olduğu gibi ağırlık ve düşük batarya süresi. Ne yazık ki performansa yönelik donanımların güç ve soğutma ihtiyaçlarını hafif, küçük bir dizüstünde çözümleyip bunu uygun bir fiyatla satışa sunmak şu an için çok uzak görünüyor. Ürünle beraber gelen TV kartının, ülkemizdeki dijital karasal yayın testlerini almak için gerekli ayarları, hazır olarak sunuluyor olsaydı daha iyi olurdu. Ayrıca işletim sisteminin standart seçenekte Linux olması ve Windows XP Home Edition için ek 89+KDV ödemesinin gerekiyor olması da dikkatimizi çeken detaylar arasında.

Model :

Monster T2 REX T72W1502

Teknik Özellikler :

İşlemci : Intel Core 2 Duo T7200 (2 x 2.0 GHz, 4 MB Cache, 667 Mhz FSB, 64 bit)

Ekran : 15.4" WIDE XGA TFT (1280x800 piksel)

Bellek : 1 GB DDR2 RAM (en fazla 2GB)

Sabit Disk Kapsitesi: 100GB 7200RPM

Ekran Kartı : Nvidia Geforce Go 7600 512MB

Genişleme Yuvaları : 1 x IEEE1394, 4x USB 2.0, S-Video Tv-Out, 1 x Infrared Port, 1 x PCMCIA Express Card Slot, Line in / Mic in Jack, RJ-11 ve RJ-45 çıkış, 2. monitör bağlantı çıkışı, Speaker / Kulaklık çıkışı

Kablosuz bağlantı yetenekleri : Wi-Fi 802.11b/g ve Bluetooth V2.0+EDR (seçime bağlı)

Optik Sürücü : Çift katman DVD yazıcı

Ses: Stereo hoparlörler + High Definition Audio + Mikrofon girişi + Kulaklık / Hoparlör çıkışı

İşletim Sistemi : Linux (XP Home: 89 $ + KDV)

Ebatlar : 355 x 262 x 27 to 39mm

Pil ve Pil Ömrü : Li-Ion 6 hücreli, kablosuz erişim ve internet uygulamaları ile 2,5 saat

Klavye : Q Turkçe 85 Tuş

Ek özellikler : 1.3MP çözünürlüğe sahip entegre dijital kamera

Aksesuarlar : Deri Taşıma Çantası

Ağırlık : 2,7 Kg

Satış Fiyatı :

1699$+KDV

http://www.focusbilgisayar.com/asp/show_stock.asp?product=T72W1502