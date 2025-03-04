İzleyiciyi ekran başına kilitleyen en sürükleyici filmler

- Soluksuz İzleyeceğiniz En Sürükleyici Filmler
- 1️⃣ Gizli Teşkilat (North by Northwest)
- 2️⃣ Mad Max: Fury Road
- 3️⃣ Yedi (Se7en)
- 4️⃣ Başlangıç (Inception)
- 5️⃣ Zor Ölüm (Die Hard)
- 6️⃣ Geçmişi Olmayan Adam (The Bourne Identity)
- 7️⃣ Oyun (The Game)
- 8️⃣ Testere (Saw)
- 9️⃣ Baskın (The Raid: Redemption)
- 🔟 John Wick 4 (John Wick: Chapter 4)
- 11) Edge of Tomorrow
- 12) Falling Down
- 13) 1917
- 14) Uncut Gems
- 15) Marslı (The Martian)
- Yorumlar
Dikkat aralığının epey düştüğü günümüzde izleyiciyi ekran başında tutmak, soluksuz izleyeceği bir maceraya ortak etmek hiç olmadığı kadar zorlaşmış durumda. Ancak sinema tarihinde öyle filmler var ki daha ilk dakikadan itibaren izleyiciyi içine çekerek, soluksuz izleyecekleri bir macera sunuyor. Kimisi bunu aksiyonun bir an bile düşmediği yüksek bir temposuyla yaparken, bazıları da bunu sürekli bir sonraki adımı merak ettiğiniz ilgi çekici bir gizem yaratarak yapıyor.
Soluksuz İzleyeceğiniz En Sürükleyici Filmler
Bu listemizde, her şeyden öte sürükleyicilikleriyle akıllarda yer etmiş filmleri derledik. İşte ekrandan bir an bile gözünüzü ayırmak istemeyeceğiniz en sürükleyici filmler:
1️⃣ Gizli Teşkilat (North by Northwest)
- Yapım yılı: 1959
- Yönetmen: Alfred Hitchcock
- Oyuncular: Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason
- IMDb Puanı: 8.3
- Tür: Macera, Drama
Popüler Mad Max serisinin yıllar sonra gelen bu devam filmi, daha ilk dakikadan itibaren izleyicileri çılgınca bir kovalamacının içine atıyor ve sonraki iki saat boyunca ayağını gazdan bir an bile çekmiyor. Kum, yağ, barut ve kanın iç içe geçtiği bu unutulmaz macera, sinema tarihinin en unutulmaz, en sürükleyici deneyimlerinden biri olarak oldukça özel bir yerde duruyor.
2️⃣ Mad Max: Fury Road
- Yapım yılı: 2015
- Yönetmen: George Miller
- Oyuncular: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Zoe Kravitz
- IMDb Puanı: 8.1
- Tür: Aksiyon, Macera
Popüler Mad Max serisinin yıllar sonra gelen bu devam filmi, daha ilk dakikadan itibaren izleyicileri çılgınca bir kovalamacının içine atıyor ve sonraki iki saat boyunca ayağını gazdan bir an bile çekmiyor. Kum, yağ, barut ve kanın iç içe geçtiği bu unutulmaz macera, sinema tarihinin en unutulmaz, en sürükleyici deneyimlerinden biri olarak oldukça özel bir yerde duruyor.
3️⃣ Yedi (Se7en)
- Yapım yılı: 1995
- Yönetmen: David Fincher
- Oyuncular: Morgan Freeman, Brad Pitt, Gwyneth Paltrow
- IMDb Puanı: 8.6
- Tür: Polisiye, Drama
Sinema tarihinin en unutulmaz filmleri arasında yer alan Se7en, yedi ölümcül günahtan esinlenerek cinayetler işleyen seri katili yakalayama çalışan iki polis dedektifine odaklanıyor. Son derece zeki bir seri katille karşı karşıya olduklarını fark eden polisler, kısa süre sonra kendilerini de bu cinayetler dizisinin tam ortasında buluyorlar.
4️⃣ Başlangıç (Inception)
- Yapım yılı: 2010
- Yönetmen: Christopher Nolan
- Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Ken Watanabe, Tom Hardy, Cillian Murphy, Marion Cotillard
- IMDb Puanı: 8.8
- Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu
5️⃣ Zor Ölüm (Die Hard)
- Yapım yılı: 1988
- Yönetmen: John McTiernan
- Oyuncular: Bruce Willis, Alan Rickman, Bonnie Bedelia
- IMDb Puanı: 8.2
- Tür: Aksiyon, Gerilim
New York'ta sıradan bir polis olan John McClane, iş için Los Angeles'a taşınmış olan eşini ziyaret etmek için Los Angeles'a gitmeye karar verir. Eşinin çalıştığı binada düzenlenen partiye katılan John, burada eşiyle arayı düzeltme niyetindedir. Ancak tam o sırada silahlı bir grup binayı basıp John hariç herkesi esir alınca, John kendisini yeniden görev başında bulur. Bir grup suçlunun dev bir soygun yapmasının önündeki tek engel, John McClane'dir.
6️⃣ Geçmişi Olmayan Adam (The Bourne Identity)
- Yapım yılı: 2002
- Yönetmen: Doug Liman
- Oyuncular: Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox
- IMDb Puanı: 7.8
- Tür: Politik Gerilim
Bir balıkçı teknesinin denizin ortasında esrarengiz bir adam bulmasıyla başlayan film, geçmişini ya da kim olduğunu hatırlamayan bir adama odaklanıyor. Kim olduğunu bulmak için yapbozun parçalarını tek tek bulması gereken adam, kısa süre sonra geçmişine dair çarpıcı gerçeklerle yüz yüze geliyor.
7️⃣ Oyun (The Game)
- Yapım yılı: 1997
- Yönetmen: David Fincher
- Oyuncular: Michael Douglas, Deborah Kara Unger, Sean Penn, James Rebhorn
- IMDb Puanı: 7.7
- Tür: Gerilim, Gizem
Son derece zengin ama bir o kadar da yalnız bir bankacı olan Nicholas Van Orton, 48. yaş gününü tek başına sakin bir şekilde geçirmek üzeredir. Ancak kardeşinden doğum günü hediyesi olarak ilginç bir kart alınca, kartta vaat edilen gizemli oyuna bir şans vermeye karar verir. Bu karar, öngöremeyeceği bir olaylar zinciri başlatacaktır.
8️⃣ Testere (Saw)
- Yapım yılı: 2004
- Yönetmen: James Wan
- Oyuncular: Cary Elwes, Leigh Whannell, Danny Glover
- IMDb Puanı: 7.6
- Tür: Korku, Gerilim
Sonradan 11 filmlik koca bir franchise'a dönüşen Saw serisi bugün daha çok işkence pornosu gibi görülüyor olsa da 2004 yılında çıkan ilk filmi bundan daha fazlasıydı. Sonradan Hollywood'un aranan isimlerinden birine dönüşen James Wan'ın yönettiği film, izleyicileri bulmacalarla dolu ölümcül bir oyuna ortak ederken, soluksuz izlenen bir gerilim sunuyordu.
9️⃣ Baskın (The Raid: Redemption)
- Yapım yılı: 2011
- Yönetmen: Gareth Edwards
- Oyuncular: Iko Uwais, Ananda George, Ray Sahetapy
- IMDb Puanı: 7.6
- Tür: Aksiyon, Dövüş
Endonezya'da bir özel harekat (SWAT) timi, acımasız bir suç patronunun karargahı olan büyük bir binaya baskın düzenliyor. Ancak suçlular bu baskını önceden fark edince, polisler kendilerini ölümcül bir tuzağın içinde buluyor. Gizli yürütülen bu operasyondan teşkilatın haberin olmadığı için, tuzağa düşen polislerin bu cehennemden kendi çabalarıyla çıkmaları gerekiyor.
🔟 John Wick 4 (John Wick: Chapter 4)
- Yapım yılı: 2023
- Yönetmen: Chad Stahelski
- Oyuncular: Keanue Reeves, Ian McShane, Laurence Fishburne, Lance Reddick
- IMDb Puanı:
- Tür: Aksiyon
John Wick: Chapter 4, ölçülü ya da ayakları yere basan bir film değil kesinlikle. Aksine her konuda serinin önceki filmlerinin üstüne çıkmaya çalışan, bunu yaparken de abartıdan kaçmayan bir aksiyon şöleni. Yönetmen Chad Stahelski öncülüğündeki yapım ekibin çatışma sahnelerinden araba kovalamacalarına, dövüş koreografilerinden kurgu ritmine her konuda ustalıklarını segilediği John Wick 4, özellikle aksiyona doymak isteyenlerin kaçırmaması gereken bir film.
11) Edge of Tomorrow
- Yapım yılı: 2014
- Yönetmen: Doug Liman
- Oyuncular: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton
- IMDb Puanı: 7.9
- Tür: Bilim Kurgu
Yakın bir gelecekte uzaylı bir ırk Dünya'yı istila etmiştir. Dünya ülkeleri tüm güçlerini bir araya toplayıp direnişe geçmiş olsa bu kurnaz düşmanı bir türlü alt edememektir. Bu umutsuz savaşta cepheye sürülen bir asker, zorla götürüldüğü cephede daha ilk günden ölür. Ama ölürken o uzaylı ırkının kanıyla temas etmesi, ona zamanda geri gitme kabiliyeti kazandırır. Gönülsüz kahramanımızın eline kazara geçen bu güç, tüm savaşın dengesini değiştirme potansiyeline sahiptir.
12) Falling Down
- Yapım yılı: 1993
- Yönetmen: Joel Schumacher
- Oyuncular: Michael Douglas, Robert Duvall, Barbara Hershey
- IMDb Puanı: 7.6
- Tür: Drama, Suç
D-Fens, içinden yaşadığı düzenden, çevresindeki toplumdan şikayetçi olan sıradan bir adamdır. Bir gün işinden çıkıp evine giderken trafiğe takılması, içinde biriken öfkenin açığa çıkmasına sebep olur. Talihsiz bir günde peşi sıra gelen aksilikler, bazen sıradan bir adamı terör saçan bir psikopata dönüştürmek için yeterli olur. Falling Down buradan hareketle yola çıkarak, izleyicileri dozajı giderek artan bir karmaşanın ortasına atıyor.
13) 1917
- Yapım yılı: 2019
- Yönetmen: Sam Mendes
- Oyuncular: George Mackay, Dean-Charles Chapman, Colin Firth
- IMDb Puanı: 8.2
- Tür: Savaş, Macera
Cephede tehlikeli bir göreve gönderilen iki genç askeri takip eden film, kameranın bir an bile bu iki gencin peşini bırakmadığı etkileyici kurgusuyla, izleyicilere soluksuz izleyecekleri bir savaş filmi sunuyor. Oscar Ödülleri'nde En İyi Film adaylığı alan 1917, üç Oscar ödülünün de sahibi olmuştu.
14) Uncut Gems
- Yapım yılı: 2019
- Yönetmen: Safdie Kardeşler
- Oyuncular: Adam Sandler, Julia Fox, Idina Menzel
- IMDb Puanı: 7.4
- Tür: Drama, Gerilim
Adam Sandler'ın hayat verdiği Howard Ratner, kendi hırsları ve dalavereleri yüzünden gitgide daha büyük bir çukurun içine doğru çekilirken, Safdie Kardeşler'in muhteşem yönetimi ve kurgusu izleyicileri de o kaotik atmosferin içine çekiyor. Öyle ki Uncut Gems'in bir an bile rahat vermeyen kaotik temposu, bazı izleyicilere biraz fazla bile gelebilir.
15) Marslı (The Martian)
- Yapım yılı: 2015
- Yönetmen: Ridley Scott
- Oyuncular: Matt Damon, Jessica Chastain, Chiwetel Ejiofor, Jeff Daniels
- IMDb Puanı: 8
- Tür: Bilim Kurgu, Uzay
Mars'taki insanlı bir görev sırasında işler ters gidince Astronot Mark Whatney Kızıl Gezegen'de bir başına mahsur kalıyor. Ekibi tarafından geride bırakılan Mark'ın hayatta kalabilmesi için, tüm bilgisini ve becerisini devreye sokması gerekiyor. Bir kurtarma görevi kendisine ulaşana kadar hayatta kalması gereken Mark'ın Kızıl Gezegen'de verdiği mücadele, soluksuz izlenecek bir filme dönüşüyor.
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