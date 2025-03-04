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    İzleyiciyi ekran başına kilitleyen en sürükleyici filmler

    Soluksuz izleyeceğiniz aksiyon filmlerinden, içinde kaybolup gideceğiniz gizem dolu yapımlara, izleyecileri ekran başına kilitleyen en sürükleyici filmler!               

    Dikkat aralığının epey düştüğü günümüzde izleyiciyi ekran başında tutmak, soluksuz izleyeceği bir maceraya ortak etmek hiç olmadığı kadar zorlaşmış durumda. Ancak sinema tarihinde öyle filmler var ki daha ilk dakikadan itibaren izleyiciyi içine çekerek, soluksuz izleyecekleri bir macera sunuyor. Kimisi bunu aksiyonun bir an bile düşmediği yüksek bir temposuyla yaparken, bazıları da bunu sürekli bir sonraki adımı merak ettiğiniz ilgi çekici bir gizem yaratarak yapıyor. 

    Soluksuz İzleyeceğiniz En Sürükleyici Filmler

    Bu listemizde, her şeyden öte sürükleyicilikleriyle akıllarda yer etmiş filmleri derledik. İşte ekrandan bir an bile gözünüzü ayırmak istemeyeceğiniz en sürükleyici filmler:

    1️⃣ Gizli Teşkilat (North by Northwest)

    North by Northwest Tam Boyutta Gör
    Söz konusu sürükleyici filmlerse, tüm listeyi Alfred Hitchcock filmleriyle doldurabiliriz. Ancak başka filmleri de ön plana çıkarmak adına, listedeki Hitchcock filmlerini tek bir yapımla sınırlı tuttuk. O da tabii ki North by Northwest oldu.
    • Yapım yılı: 1959
    • Yönetmen: Alfred Hitchcock
    • Oyuncular: Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason
    • IMDb Puanı: 8.3
    • Tür: Macera, Drama

    Popüler Mad Max serisinin yıllar sonra gelen bu devam filmi, daha ilk dakikadan itibaren izleyicileri çılgınca bir kovalamacının içine atıyor ve sonraki iki saat boyunca ayağını gazdan bir an bile çekmiyor. Kum, yağ, barut ve kanın iç içe geçtiği bu unutulmaz macera, sinema tarihinin en unutulmaz, en sürükleyici deneyimlerinden biri olarak oldukça özel bir yerde duruyor.

    2️⃣ Mad Max: Fury Road

    Mad Max: Fury Road Tam Boyutta Gör
    Mad Max: Fury Road bu listedeki en iyi film değil belki ama iş sürükleyiciliğe gelince, Fury Road'un eline su dökebilecek bir film bulmak zor.
    • Yapım yılı: 2015
    • Yönetmen: George Miller
    • Oyuncular: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Zoe Kravitz
    • IMDb Puanı: 8.1
    • Tür: Aksiyon, Macera

    Popüler Mad Max serisinin yıllar sonra gelen bu devam filmi, daha ilk dakikadan itibaren izleyicileri çılgınca bir kovalamacının içine atıyor ve sonraki iki saat boyunca ayağını gazdan bir an bile çekmiyor. Kum, yağ, barut ve kanın iç içe geçtiği bu unutulmaz macera, sinema tarihinin en unutulmaz, en sürükleyici deneyimlerinden biri olarak oldukça özel bir yerde duruyor.

    3️⃣ Yedi (Se7en)

    Se7en Tam Boyutta Gör
    Mad Max: Fury Road aksiyonun bir an bile düşmediği temposuyla izleyicileri ekran başına kilitlerken, Se7en bunu bir adım sonrasını sürekli merak ettiğiniz ilgi çekici bir gizem yaratarak yapıyor.
    • Yapım yılı: 1995
    • Yönetmen: David Fincher
    • Oyuncular: Morgan Freeman, Brad Pitt, Gwyneth Paltrow
    • IMDb Puanı: 8.6
    • Tür: Polisiye, Drama

    Sinema tarihinin en unutulmaz filmleri arasında yer alan Se7en, yedi ölümcül günahtan esinlenerek cinayetler işleyen seri katili yakalayama çalışan iki polis dedektifine odaklanıyor. Son derece zeki bir seri katille karşı karşıya olduklarını fark eden polisler, kısa süre sonra kendilerini de bu cinayetler dizisinin tam ortasında buluyorlar.

    4️⃣ Başlangıç (Inception)

    Inception Tam Boyutta Gör
    Memento, The Dark Knight, The Prestige... Christopher Nolan'ın etkileyici filmografisinden pek çok film bu listede yer alabilir aslında. Ancak söz konusu sürükleyicilik olduğunda, Inception bu etkileyici filmografide bile ayrı bir yerde duruyor.
    • Yapım yılı: 2010
    • Yönetmen: Christopher Nolan
    • Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Ken Watanabe, Tom Hardy, Cillian Murphy, Marion Cotillard
    • IMDb Puanı: 8.8
    • Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu

    5️⃣ Zor Ölüm (Die Hard)

    Zor Ölüm (Die Hard) Tam Boyutta Gör
    Die Hard serisinin ilk üç filminin üçü de bu listede olabilir aslında. Ancak ilk film seri için özel bir yere sahip olduğu için bu listede ona yer verdik.
    • Yapım yılı: 1988
    • Yönetmen: John McTiernan
    • Oyuncular: Bruce Willis, Alan Rickman, Bonnie Bedelia
    • IMDb Puanı: 8.2
    • Tür: Aksiyon, Gerilim

    New York'ta sıradan bir polis olan John McClane, iş için Los Angeles'a taşınmış olan eşini ziyaret etmek için Los Angeles'a gitmeye karar verir. Eşinin çalıştığı binada düzenlenen partiye katılan John, burada eşiyle arayı düzeltme niyetindedir. Ancak tam o sırada silahlı bir grup binayı basıp John hariç herkesi esir alınca, John kendisini yeniden görev başında bulur. Bir grup suçlunun dev bir soygun yapmasının önündeki tek engel, John McClane'dir.

    6️⃣ Geçmişi Olmayan Adam (The Bourne Identity)

    The Bourne Identity Tam Boyutta Gör
    Matt Damon'ın başrolünü üstlendiği Jason Bourne serisi devam filmlerinde daha çok aksiyon tarafına kaymış olsa da özellikle 2002 yapımı ilk filminde izleyicileri gizem dolu bir maceraya ortak ediyordu.
    • Yapım yılı: 2002
    • Yönetmen: Doug Liman
    • Oyuncular: Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox
    • IMDb Puanı: 7.8
    • Tür: Politik Gerilim

    Bir balıkçı teknesinin denizin ortasında esrarengiz bir adam bulmasıyla başlayan film, geçmişini ya da kim olduğunu hatırlamayan bir adama odaklanıyor. Kim olduğunu bulmak için yapbozun parçalarını tek tek bulması gereken adam, kısa süre sonra geçmişine dair çarpıcı gerçeklerle yüz yüze geliyor.

    7️⃣ Oyun (The Game)

    The Game Tam Boyutta Gör
    David Fincher'ın imzasını taşıyan The Game, izleyicileir neyin gerçek neyin yalan olduğunu sürekli sorguladıkları, nefes kesen bir hikâyeye ortak ediyor.
    • Yapım yılı: 1997
    • Yönetmen: David Fincher
    • Oyuncular: Michael Douglas, Deborah Kara Unger, Sean Penn, James Rebhorn
    • IMDb Puanı: 7.7
    • Tür: Gerilim, Gizem

    Son derece zengin ama bir o kadar da yalnız bir bankacı olan Nicholas Van Orton, 48. yaş gününü tek başına sakin bir şekilde geçirmek üzeredir. Ancak kardeşinden doğum günü hediyesi olarak ilginç bir kart alınca, kartta vaat edilen gizemli oyuna bir şans vermeye karar verir. Bu karar, öngöremeyeceği bir olaylar zinciri başlatacaktır.

    8️⃣ Testere (Saw)

    Testere (Saw) Tam Boyutta Gör
    The Game gibi ilk Testere filmi de izleyicileri bilmecelerle dolu bir gizemin içine atıyor. Ancak bu kez oynanan oyun çok daha kanlı oluyor.
    • Yapım yılı: 2004
    • Yönetmen: James Wan
    • Oyuncular: Cary Elwes, Leigh Whannell, Danny Glover
    • IMDb Puanı: 7.6
    • Tür: Korku, Gerilim

    Sonradan 11 filmlik koca bir franchise'a dönüşen Saw serisi bugün daha çok işkence pornosu gibi görülüyor olsa da 2004 yılında çıkan ilk filmi bundan daha fazlasıydı. Sonradan Hollywood'un aranan isimlerinden birine dönüşen James Wan'ın yönettiği film, izleyicileri bulmacalarla dolu ölümcül bir oyuna ortak ederken, soluksuz izlenen bir gerilim sunuyordu.

    9️⃣ Baskın (The Raid: Redemption)

    Baskın (The Raid) Tam Boyutta Gör
    Endonezya yapımı bir aksiyon filmi olan The Raid, gerek nefes kesen dövüş sahneleri, gerekse hiç düşmeyen aksiyon dozuyla sürükleyici film denince akla gelen ilk yapımlardan biri oluyor.
    • Yapım yılı: 2011
    • Yönetmen: Gareth Edwards
    • Oyuncular: Iko Uwais, Ananda George, Ray Sahetapy
    • IMDb Puanı: 7.6
    • Tür: Aksiyon, Dövüş

    Endonezya'da bir özel harekat (SWAT) timi, acımasız bir suç patronunun karargahı olan büyük bir binaya baskın düzenliyor. Ancak suçlular bu baskını önceden fark edince, polisler kendilerini ölümcül bir tuzağın içinde buluyor. Gizli yürütülen bu operasyondan teşkilatın haberin olmadığı için, tuzağa düşen polislerin bu cehennemden kendi çabalarıyla çıkmaları gerekiyor.

    🔟 John Wick 4 (John Wick: Chapter 4)

    John Wick: Chapter 4 Tam Boyutta Gör
    Die Hard serisinde olduğu gibi John Wick'te de bu serinin tüm filmlerini bu listeye alabiliriz aslında. Ancak söz konusu sürükleyicilik olduğunda ön plana çıkan bir film var ki o da serinin son halkası olan John Wick: Chapter 4.
    • Yapım yılı: 2023
    • Yönetmen: Chad Stahelski
    • Oyuncular: Keanue Reeves, Ian McShane, Laurence Fishburne, Lance Reddick
    • IMDb Puanı
    • Tür: Aksiyon

    John Wick: Chapter 4, ölçülü ya da ayakları yere basan bir film değil kesinlikle. Aksine her konuda serinin önceki filmlerinin üstüne çıkmaya çalışan, bunu yaparken de abartıdan kaçmayan bir aksiyon şöleni. Yönetmen Chad Stahelski öncülüğündeki yapım ekibin çatışma sahnelerinden araba kovalamacalarına, dövüş koreografilerinden kurgu ritmine her konuda ustalıklarını segilediği John Wick 4, özellikle aksiyona doymak isteyenlerin kaçırmaması gereken bir film.

    11) Edge of Tomorrow

    Edge of Tomorrow Tam Boyutta Gör
    Tom Cruise'ün başrolünü üstlendiği bilim-kurgu filmi Edge of Tomorrow, ilgi çekici zaman yolculuğu konusunda miekaniği ve bunu etrafına kurduğu eğlenceli hikâyeyle, izleyicilere keyifli bir deneyim vaadediyor.
    • Yapım yılı: 2014
    • Yönetmen: Doug Liman
    • Oyuncular: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton
    • IMDb Puanı: 7.9
    • Tür: Bilim Kurgu

    Yakın bir gelecekte uzaylı bir ırk Dünya'yı istila etmiştir. Dünya ülkeleri tüm güçlerini bir araya toplayıp direnişe geçmiş olsa bu kurnaz düşmanı bir türlü alt edememektir. Bu umutsuz savaşta cepheye sürülen bir asker, zorla götürüldüğü cephede daha ilk günden ölür. Ama ölürken o uzaylı ırkının kanıyla temas etmesi, ona zamanda geri gitme kabiliyeti kazandırır. Gönülsüz kahramanımızın eline kazara geçen bu güç, tüm savaşın dengesini değiştirme potansiyeline sahiptir.

    12) Falling Down

    Falling Down Tam Boyutta Gör
    Michael Douglas'ın başrolünü üstlendiği Falling Down, 90'ların kült filmleri arasında yer alıyor.
    • Yapım yılı: 1993
    • Yönetmen: Joel Schumacher
    • Oyuncular: Michael Douglas, Robert Duvall, Barbara Hershey
    • IMDb Puanı: 7.6
    • Tür: Drama, Suç

    D-Fens, içinden yaşadığı düzenden, çevresindeki toplumdan şikayetçi olan sıradan bir adamdır. Bir gün işinden çıkıp evine giderken trafiğe takılması, içinde biriken öfkenin açığa çıkmasına sebep olur. Talihsiz bir günde peşi sıra gelen aksilikler, bazen sıradan bir adamı terör saçan bir psikopata dönüştürmek için yeterli olur. Falling Down buradan hareketle yola çıkarak, izleyicileri dozajı giderek artan bir karmaşanın ortasına atıyor.

    13) 1917

    1917 Tam Boyutta Gör
    I. Dünya Savaşı sırasında geçen bir savaş filmi olan 1917, baştan sona kesintisiz tek bir plan sekans (başka bir sahneye kesme yapılmayan tek bir çekim) gibi çekilmiş olmasıyla benzerlerinden ayrılıyor.
    • Yapım yılı: 2019
    • Yönetmen: Sam Mendes
    • Oyuncular: George Mackay, Dean-Charles Chapman, Colin Firth
    • IMDb Puanı: 8.2 
    • Tür: Savaş, Macera

    Cephede tehlikeli bir göreve gönderilen iki genç askeri takip eden film, kameranın bir an bile bu iki gencin peşini bırakmadığı etkileyici kurgusuyla, izleyicilere soluksuz izleyecekleri bir savaş filmi sunuyor. Oscar Ödülleri'nde En İyi Film adaylığı alan 1917, üç Oscar ödülünün de sahibi olmuştu.

    14) Uncut Gems

    Uncut Gems Tam Boyutta Gör
    ​​​​Bir Netflix orijinal yapımı olan Uncut Gems, New York'taki bir mücevher satıcısının kaotik hayatına odaklanıyor.
    • Yapım yılı: 2019
    • Yönetmen: Safdie Kardeşler
    • Oyuncular: Adam Sandler, Julia Fox, Idina Menzel
    • IMDb Puanı: 7.4
    • Tür: Drama, Gerilim

    Adam Sandler'ın hayat verdiği Howard Ratner, kendi hırsları ve dalavereleri yüzünden gitgide daha büyük bir çukurun içine doğru çekilirken, Safdie Kardeşler'in muhteşem yönetimi ve kurgusu izleyicileri de o kaotik atmosferin içine çekiyor. Öyle ki Uncut Gems'in bir an bile rahat vermeyen kaotik temposu, bazı izleyicilere biraz fazla bile gelebilir.

    15) Marslı (The Martian)

    The Martian Tam Boyutta Gör
    Usta yönetmen Ridley Scott'ın imzasını taşıyan The Martian, izleyicileri Kızıl Gezegen'de heyecan verici bir hayatta kalma mücadelesine ortak ediyor.
    • Yapım yılı: 2015
    • Yönetmen: Ridley Scott
    • Oyuncular: Matt Damon, Jessica Chastain, Chiwetel Ejiofor, Jeff Daniels
    • IMDb Puanı: 8
    • Tür: Bilim Kurgu, Uzay

    Mars'taki insanlı bir görev sırasında işler ters gidince Astronot Mark Whatney Kızıl Gezegen'de bir başına mahsur kalıyor. Ekibi tarafından geride bırakılan Mark'ın hayatta kalabilmesi için, tüm bilgisini ve becerisini devreye sokması gerekiyor. Bir kurtarma görevi kendisine ulaşana kadar hayatta kalması gereken Mark'ın Kızıl Gezegen'de verdiği mücadele, soluksuz izlenecek bir filme dönüşüyor.

    En İyi Sürükleyici Filmler Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 8961

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