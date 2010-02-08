Motorola'dan DEVOUR için Megan Fox'lu reklam filmi

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Akıllı telefon pazarında bir süredir sıkıntı yaşayan Motorola, Android platformuyla birlikte yeniden tırmanışa geçti. DROID modelinin elde ettiği yüksek satış başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Motorola, benzer bir tasarım anlayışıyla hazırladığı DEVOUR modelini de önümüzdeki haftalarda kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 3.1-inç büyüklüğünde ve 320 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana ve fiziksel QWERTY klavyeye sahip olan Motorola DEVOUR, Android 1.6 işletim sistemini kullanıyor ve gelişmiş sosyal ağ desteği ile birlikte geliyor.

DROID modelinden sonra DEVOUR ile de yüksek satış başarısı yakalamak isteyen Motorola, Amerika'da en çok izlenen TV programlarından biri olan SuperBowl'daki reklam çalışması için Transformers filmleriyle tanınan güzel yıldız Megan Fox'u tercih etti. Ülke çapında milyonlarca kişi tarafından izlenen Megan Fox'lu DEVOUR reklamının telefon satışlarına nasıl bir katkı sağlayacağını şimdiden kestirmek zor olsa da sadece Facebook'ta 5.6 milyon hayranı bulunan Megan Fox, Motorola DEVOUR'un gündeme kalmasını sağlayacak gibi görünüyor.

İşte Motorola DEVOUR için hazılanan Megan Fox'lu reklam filmi;

Video, Youtube üzerinden yayınlanmaktadır.