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    Motorola Edge 70 Max tanıtıldı: Snapdragon 8 Gen 5 ve 7.100 mAh batarya

    Motorola, yeni üst seviye akıllı telefonu Edge 70 Max'ı tanıttı. Edge 70 serisinin en güçlü modeli olarak konumlandırılan cihaz, amiral gemisi donanımı ve dev bataryasıyla dikkatleri çekiyor.

    Motorola Edge 70 Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Motorola, Hindistan pazarında yeni premium akıllı telefonu Edge 70 Max modelini resmi olarak tanıttı. Edge 70 serisinin en güçlü modeli olarak konumlandırılan cihaz, amiral gemisi donanımı, yapay zeka destekli özellikleri ve Motorola'nın bugüne kadar bir akıllı telefonda kullandığı en büyük bataryayla dikkat çekiyor.

    Motorola Edge 70 Max neler sunuyor?

    Motorola Edge 70 Max, 6,8 inç büyüklüğünde Quad HD+ çözünürlüğe sahip Extreme AMOLED LTPO ekranla geliyor. Adaptif 144 Hz yenileme hızı sunan ekran, 360 Hz dokunmatik örnekleme hızını desteklerken 7.000 nit seviyesine ulaşabilen tepe parlaklığıyla öne çıkıyor. Gorilla Glass 7i ile korunan panel, Dolby Vision ve HDR10+ teknolojilerine de destek veriyor.

    Motorola Edge 70 Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Cihaz gücünü Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alıyor. İşlemciye 12 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 4.1 depolama alanı eşlik ediyor. Yoğun kullanımda sıcaklığı kontrol altında tutmak için cihazda 5.500 mm² buhar odası ve toplam 29.550 mm² termal soğutma alanına sahip gelişmiş bir soğutma sistemi kullanılıyor.

    Edge 70 Max'in en dikkat çeken özelliği ise 7.100 mAh kapasiteli dördüncü nesil silikon-karbon bataryası. Motorola, bu yüksek kapasiteye rağmen telefonun yalnızca 8,29 mm kalınlığında olduğunu belirtiyor. Batarya tarafında 90 W TurboPower kablolu hızlı şarj, 25 W Qi2 manyetik kablosuz şarj ve MagSafe aksesuar desteği sunulurken, 5 W ters kablolu şarj özelliği de cihazda yer alıyor.

    Kamera tarafında optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50 megapiksel Sony LYTIA-710 ana sensör bulunuyor. Buna makro çekim desteği sunan 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfie ve görüntülü görüşmeler için 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

    Motorola Edge 70 Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Yazılım tarafında Android 16 tabanlı Hello UX arayüzüyle gelen telefon için Motorola, 3 büyük Android sürüm güncellemesi ve 5 yıl güvenlik güncellemesi sözü veriyor. 

    Bağlantı ve dayanıklılık tarafında da iddialı olan Edge 70 Max, Wi-Fi 7, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler, Snapdragon Sound teknolojisi, MIL-STD-810H askeri dayanıklılık sertifikası ile IP66, IP68 ve IP69 su ve toz dayanıklılığı sertifikalarını bünyesinde barındırıyor.

    Motorola Edge 70 Max fiyatı

    Motorola Edge 70 Max'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip modeli Hindistan'da 54.999 rupi (570 dolar), 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 59.999 rupi (625 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Yakın zamanda ülkemizde yeniden pazara giriş yapan Motorola'nın yeni modelinin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.

    Motorola Edge 70 Max özellikleri

    • Ekran: 6.82 inç, 1440 x 3168 piksel, 144Hz, HDR10+, 7000 nit, LTPO AMOLED
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5 
    • Bellek: 8 GB, 12 GB RAM
    • Depolama: 256 GB
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.8, 1/1.56" (ana kamera) + 8 MP, f/2.2, 119˚, 1/4.0 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 32 MP, f/2.2
    • Batarya: 7100 mAh, 90 W kablolu, 25 W kablosuz şarj
    • Yazılım: Android 16
    • Boyut ve ağırlık: 164 x 77 x 8.3 mm, 221 gr
    • Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC
    • Diğer: Stereo hoparlörler, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), IP66/IP68/IP69 su ve toza dayanıklılık
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    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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    XanthiN 1 saat önce

    Aman dikkat

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