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Mozilla başarısını kutluyor; Firefox 1 milyar defadan fazla indirildi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
25,7b
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142
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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1.0 sürüm numaralı versiyonu 9 Kasım 2004'te yayımlanan açık kaynak internet gezgini Firefox, 5. yaş günü öncesinde kutlamalara erken başladı zira Mozilla Vakfı yaptığı açıklamayla Internet Explorer'ın en büyük rakibi olarak gösterilen internet gezgininin, 1 milyar defadan fazla indirildiğini açıkladı. Geçtiğimiz sene yayımlanan 3. sürümü (Firefox 3) ile sadece 24 saat içerisinde 8.002.530 defa indirilerek Guinness rekorlar kitabına girmeyi başaran gezgin, yeni bir başarıya daha imza atarak 1 milyar indirme barajını geçmeyi başardı.

Mozilla Vakfı tarafından 1 milyar defadan fazla indirilmenin şerefine Firefox için yeni bir internet sitesi de hazırlandı: www.onebillionplusyou.com

Mozilla başarısını kutluyor; Firefox 1 milyar defadan fazla indirildi
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EneRGy. 9 yıl
Safari deneyen olmadı mı? firefox dan daha iyi oldugunu düşünüyorum.
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Arranger. 9 yıl
Chrome kullanıyorum. Eksikleri var ama Mozilla'dan daha hızlı.
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ardent_boy 9 yıl

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Mr. Crowley 9 yıl
Fazla ram kullanıyor ve zaman zaman çökme problemleri yaşatıyor olsada iyi bir tarayıcı. Özellikle eklentileri bu tarayıcının fazla kullanılmasını sağılıyor diyebilirim.
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XRacer 9 yıl
Firefox hakkındaki eksiklikleri (RAM kullanımı,çökme vs.) ve nedenlerini burada yazdım umarım yardımcı olur.
Mesajı kopyala yapıştır da yapabilirdim ama üşendim

forum.donanimhaber.com/...
Özellikle de 3 bölümü alayım:

Bir de RAM kullanımı yüksek denmiş ama Firefox'un yüksek RAM kullanımının sebebi internet sayfalarını RAM'e aktarması.Bu yüzden bir siteyi ilk ziyaret ettiğimizde yavaş giriyor ama sonraları çok hızlı açılıyor.
Vista ve Windows 7'de bu özellik zaten işletim sistemi tarafından yapıldığı için RAM kullanımı diğer tarayıcılardan fazla olmuyor.
Çökme açısından şunu rahatlıkla söyleyebilirim,Flash player kaynaklı oluyor çoğu zaman.
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.::2010DH::. 9 yıl
Bir kaç eksiği dışında bende hayet memmunum.En büyük sorun kilitlenmeler !
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sertacaygun 10 yıl
Interne Explorer'ımı seviyorum :))).
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Rosenrot 10 yıl
3 yılı aşkın bir süredir opera kullanıcısı olarak, artık firefox 3.5 adblocker ve mouse gesture eklentileri hayatımı yaşıyorum.
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Aktif Çamur 10 yıl
firefox ve operada iyidir ama İE nin yanında yedekte beklemek için
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melih_polat 10 yıl
OPERA forever

firefox şu an yüklü pc'de ama alışamadım ona
bence operanın kullanımı çok kolay
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Commander 10 yıl
Kesinlikle
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ProgreSsive aTTacK 10 yıl
En çok kullandığım tarayıcı. Sanırım her zamanda öyle kalacak. O 1 milyarda payım çok. Her format attığım pcye bir firefox kurarım :)
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Beyaz Rus 10 yıl
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devcitybg 10 yıl
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tartismasiz en iyisi
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eneshatipoglu 10 yıl
fırefoxun hızına kalıtesıne dıcegım yok ama testlerde ozellıkle son baktıgım testlerde google chromeun fırefoxu baya bı ezdıgını ve operanında fırefoxun onunde yer aldgını gordum her zmankı gıbı.merak edıp chrome u yukledım gercektende cok hızlı acıyor sayfaları fırefoxtan bıle ama ıste bıde mozılla gıbı full surum cıkarsa daha ıyı olucak ama tek eskıgı bazen beta oldugunda galıba sayfalarda sapıtması
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
Çok uzun süredir kullanıyorum. Geliştirilmeye devam ettiği sürece de kullanmaya devam edeceğim.
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DDx 10 yıl



opera da kullandım firefox ta ama firefox daha kullanışlı geldi bana
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husNUKE 10 yıl
ben tarayıcıdan çok şey beklemiyorum, kolay kullanımı olsun yeter, bu nedenle chrome tercih ediyorum. Firefox ie'den bin iyi ama bazı sayfalar ie ile aynı şekilde gösterilemiyor ve anlamsız şekilde göçebiliyor.
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