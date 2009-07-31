Mozilla başarısını kutluyor; Firefox 1 milyar defadan fazla indirildi

1.0 sürüm numaralı versiyonu 9 Kasım 2004'te yayımlanan açık kaynak internet gezgini Firefox, 5. yaş günü öncesinde kutlamalara erken başladı zira Mozilla Vakfı yaptığı açıklamayla Internet Explorer'ın en büyük rakibi olarak gösterilen internet gezgininin, 1 milyar defadan fazla indirildiğini açıkladı. Geçtiğimiz sene yayımlanan 3. sürümü (Firefox 3) ile sadece 24 saat içerisinde 8.002.530 defa indirilerek Guinness rekorlar kitabına girmeyi başaran gezgin, yeni bir başarıya daha imza atarak 1 milyar indirme barajını geçmeyi başardı.

Mozilla Vakfı tarafından 1 milyar defadan fazla indirilmenin şerefine Firefox için yeni bir internet sitesi de hazırlandı: www.onebillionplusyou.com

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