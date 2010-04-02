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Mozilla: Firefox'un pazar payı %30'a dayandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mozilla: Firefox'un pazar payı %30'a dayandı
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Mozilla Vakfı, internet tarayıcısı Firefox'un pazar payını ve kullanım yaygınlığını içeren internet raporunu yayınladı. Mozilla Vakfı tarafından ilk defa derlenen ve ilk çeyrek sonuçlarını içeren rapora göre Firefox, tüm dünyada 350 milyondan fazla kullanıcı tarafından tercih ediliyor ve toplamda pazar payı %30'a dayanmış durumda. Adaptasyon oranı açısından sırasıyla %80 ve %39.2'lik paya sahip olan Antarktika ve Avrupa, Mozilla'nın en popüler olduğu kıtalar olarak dikkat çekerken, onları %31.4'lük pazar payı ile Güney Amerika'nın takip ettiği belirtiliyor.

Afrika'da %29.7 pazar payına sahip olan Firefox, Okyanusya, Asya ve Kuzey Amerika'da ise sırasıyla %28.7, %26.6 ve %26 pazar payına ulaşmış durumda. Raporunda ilk defa Firefox 3.6 ile lanse edilen Personas isimli yeni temaların kullanım yaygınlığına da değinen Mozilla'ya göre, Güney Amerika adaptasyon hızı açısından %20 ile en önde yer alırken, diğer bölgelerde bu oranın en az %15 olduğu ve Firefox 3.6+ kullanıcılarının tarayıcılarını kişiselleştirdikleri ifade edildi. Dileyen kullanıcılar Mozilla Vakfı tarafından hazırlanan raporun tamamına buradan erişebilirler.


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Takao 9 yıl
4-5 senedir firefox kullanıyorum son 1 ayda chrome la operayı denedim. Chrome güzel olabilirde eklenti yokki arkadaş! reklam engelleyen eklentisi var reklamların hepsini çıkartıyor sonra yok ediyor napıyım öyle eklentiyi
. Operayı firefoxtan önce kullanmış olsam belki hiç bırakmazdımda firefox işte
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aspolat 9 yıl
beğeniyorum taktir ediyorum seviyorum ama birde ilk açılışı hızlı olsa yeme yanında yat
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PhantomX 9 yıl
Firefox eskiden iyiydi. Chrome şu an en hızlı, testler de kanıtlıyor bunu, o yüzden chrome'a geçtim.
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Guest-6CB3B4454 9 yıl
Operanın kendi ülkesi Norveç'te bile %5.61 oranında kullanılmakta


Türkiye'nin istatistikleri:

IE: %81.13
FF: %14.47
Chrome: %3.24
Opera: %0.82
Safari: %0.27
Diğer: %0.07

Yani bu listedeki üçü düzgün tarayıcılar,
Sıralarsak kaliteye göre:
1-Opera
2-Chrome
3-Firefox

tabii ki chrome'de firefox kadar eklenti yok fakat google'ın desteğiyle(nasıl firefox googleın desteğiyle büyüdüyse) geçecektir, kaldı ki firefox ve operadaki eklentilerin kopyasını yapıyorlar(operadaki eklenti derken kendi halinde gelenleri kast ettim, nasıl firefox speed dial'ı, tab browsing'i, ve sayamadığım bir çok özellikliği "aldığı" gibi)
Google bir dev yarattı ve şuan onu yok etmeye çalışıyor :)

Bu arada

Opera her geçen yıl kullanım yüzdesini arttırmış...
En hızlı yükseliş chromeye ait.
Firefox IE hariç en çok kullanılan tarayıcı

Ayrıca, opera kullandığımda

Outlook'a ihtiyacım yok, kendi mail olayı var :)
Mirc vs. ye ihtiyacım yok gayet basit bir arayüzü olan kendi IRC programı var
Notlar yok
Operada kendi atadığın tuşlar ile "w opera" yazıp wikipedia'da opera konusuna bakabiliyorsun ya da "g donanımhaber" yazıp googleda donanımhabere kendimizde ekliyebiliyoruz tabii ki mesela "s dh" yazıp ek$isözlükteki dh konusuna bakabiliyorum


Eklentiler ile tarayıcıyı yavaşlatmaktansa, zırt pırt eklentileri güncellemektense opera kullanmayı tercih ederim.
Şimdiye kadar tek hoşuma giden özelliği firefoxun "autopager" eklentisi oldu diğerleri aşırı gereksiz yokluğunu hissetmiyorum.o eklenti de zaten çalışmıyor Dhde konu dışına basınca 2. sayfaya gidiyor direk

bir ara operanın desteklemediği siteler için firefox kullanırdım, son 1 aydır operanın desteklemediği hiç site görmedim(bilinenler hariç, wave vs. yani) artık ihtiyacım olduğunda başka bir tarayıcıya safari kullanıyorum firefoxtan hızlı açıyor sayfaları ayrıca operadaki gibi sade, tek kötü yanı arayüz ve linke tıklayınca IEdeki gibi yeni pencerede(tab değil bildiğin pencere) açılması

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DH Misafiri 9 yıl
firefox un çıkabileceğin nokta bu kadardır bence daha çıkamaz yakında düşmeye başlar chrome opera gelişirken firefox yerinde sayıyor eğer açık kaynak kodlu olmasa zaten bitmişti frefox ama yakında onu buda kurtaramayacak gibi geliyor bana.
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koxp94 9 yıl
ben de uzun zamandır Firefox kullanıyordum, opera 10.50 kullanana kadar.
firefoxta indirdiğim hiçbirini indirmeme gerek kalmadı çünkü içinde vardı bunlar
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Mr.Spears 9 yıl
firefox 3.7 nin deneme sürümünde facebook daki ve diğer sitelerdeki takılmalar gitmiş ve ram kullanımıda azalmış eskisine göre.deneme sürümüne göre güzel bence
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omkkio 9 yıl
Şu anda Google Chrome kullanıyorum. İlk kez Firefox'u denediğimde çok heyeceanlanmış arkasından yaşadığım deneyim ile onca zamandır İE kullandığım için kendimi salak gibi hissetmiştim. Chrome aynı heyecanı yaşattı diyebilirim. Firefox'a göre neredeyle 2 kat hızlı. (kullanıcı deneyimidir, kronometre tutup ölçmedim). Firefox ise ilk çıktığı günki kıvraklığını kaybetti sanki. Chrome'a devam vesselam. Mobil tarafta ise Opera'yı tek geçerim.
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infidel 9 yıl
Yıllardan beri FF kullanıyorum, bugüne kadar hiç şikayetim olmadı. Çok memnunum. Özellikle eklentileri benim için çok önemli.
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fatihcanery 9 yıl
ben firefox hastasıydım artık soğudum,son zamanlar çok takılıyor donuyor ,bazende çözüküyor.Operayı sevdim,firefox a göre daha kaliteli
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Christopher Moltisanti 9 yıl
fatihcanery

ben firefox hastasıydım artık soğudum,son zamanlar çok takılıyor donuyor ,bazende çözüküyor.Operayı sevdim,firefox a göre daha kaliteli


doğru yolu bulmuşsun..

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