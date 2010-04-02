Mozilla: Firefox'un pazar payı %30'a dayandı

Mozilla Vakfı, internet tarayıcısı Firefox'un pazar payını ve kullanım yaygınlığını içeren internet raporunu yayınladı. Mozilla Vakfı tarafından ilk defa derlenen ve ilk çeyrek sonuçlarını içeren rapora göre Firefox, tüm dünyada 350 milyondan fazla kullanıcı tarafından tercih ediliyor ve toplamda pazar payı %30'a dayanmış durumda. Adaptasyon oranı açısından sırasıyla %80 ve %39.2'lik paya sahip olan Antarktika ve Avrupa, Mozilla'nın en popüler olduğu kıtalar olarak dikkat çekerken, onları %31.4'lük pazar payı ile Güney Amerika'nın takip ettiği belirtiliyor.
Afrika'da %29.7 pazar payına sahip olan Firefox, Okyanusya, Asya ve Kuzey Amerika'da ise sırasıyla %28.7, %26.6 ve %26 pazar payına ulaşmış durumda. Raporunda ilk defa Firefox 3.6 ile lanse edilen Personas isimli yeni temaların kullanım yaygınlığına da değinen Mozilla'ya göre, Güney Amerika adaptasyon hızı açısından %20 ile en önde yer alırken, diğer bölgelerde bu oranın en az %15 olduğu ve Firefox 3.6+ kullanıcılarının tarayıcılarını kişiselleştirdikleri ifade edildi. Dileyen kullanıcılar Mozilla Vakfı tarafından hazırlanan raporun tamamına buradan erişebilirler.
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Türkiye'nin istatistikleri:
IE: %81.13
FF: %14.47
Chrome: %3.24
Opera: %0.82
Safari: %0.27
Diğer: %0.07
Yani bu listedeki üçü düzgün tarayıcılar,
Sıralarsak kaliteye göre:
1-Opera
2-Chrome
3-Firefox
tabii ki chrome'de firefox kadar eklenti yok fakat google'ın desteğiyle(nasıl firefox googleın desteğiyle büyüdüyse) geçecektir, kaldı ki firefox ve operadaki eklentilerin kopyasını yapıyorlar(operadaki eklenti derken kendi halinde gelenleri kast ettim, nasıl firefox speed dial'ı, tab browsing'i, ve sayamadığım bir çok özellikliği "aldığı" gibi)
Google bir dev yarattı ve şuan onu yok etmeye çalışıyor :)
Bu arada
Opera her geçen yıl kullanım yüzdesini arttırmış...
En hızlı yükseliş chromeye ait.
Firefox IE hariç en çok kullanılan tarayıcı
Ayrıca, opera kullandığımda
Outlook'a ihtiyacım yok, kendi mail olayı var :)
Mirc vs. ye ihtiyacım yok gayet basit bir arayüzü olan kendi IRC programı var
Notlar yok
Operada kendi atadığın tuşlar ile "w opera" yazıp wikipedia'da opera konusuna bakabiliyorsun ya da "g donanımhaber" yazıp googleda donanımhabere kendimizde ekliyebiliyoruz tabii ki mesela "s dh" yazıp ek$isözlükteki dh konusuna bakabiliyorum
Eklentiler ile tarayıcıyı yavaşlatmaktansa, zırt pırt eklentileri güncellemektense opera kullanmayı tercih ederim.
Şimdiye kadar tek hoşuma giden özelliği firefoxun "autopager" eklentisi oldu diğerleri aşırı gereksiz yokluğunu hissetmiyorum.o eklenti de zaten çalışmıyor Dhde konu dışına basınca 2. sayfaya gidiyor direk
bir ara operanın desteklemediği siteler için firefox kullanırdım, son 1 aydır operanın desteklemediği hiç site görmedim(bilinenler hariç, wave vs. yani) artık ihtiyacım olduğunda başka bir tarayıcıya safari kullanıyorum firefoxtan hızlı açıyor sayfaları ayrıca operadaki gibi sade, tek kötü yanı arayüz ve linke tıklayınca IEdeki gibi yeni pencerede(tab değil bildiğin pencere) açılması
firefoxta indirdiğim hiçbirini indirmeme gerek kalmadı çünkü içinde vardı bunlar
doğru yolu bulmuşsun..
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