Mozilla: Firefox'un pazar payı %30'a dayandı

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Mozilla Vakfı, internet tarayıcısı Firefox'un pazar payını ve kullanım yaygınlığını içeren internet raporunu yayınladı. Mozilla Vakfı tarafından ilk defa derlenen ve ilk çeyrek sonuçlarını içeren rapora göre Firefox, tüm dünyada 350 milyondan fazla kullanıcı tarafından tercih ediliyor ve toplamda pazar payı %30'a dayanmış durumda. Adaptasyon oranı açısından sırasıyla %80 ve %39.2'lik paya sahip olan Antarktika ve Avrupa, Mozilla'nın en popüler olduğu kıtalar olarak dikkat çekerken, onları %31.4'lük pazar payı ile Güney Amerika'nın takip ettiği belirtiliyor.

Afrika'da %29.7 pazar payına sahip olan Firefox, Okyanusya, Asya ve Kuzey Amerika'da ise sırasıyla %28.7, %26.6 ve %26 pazar payına ulaşmış durumda. Raporunda ilk defa Firefox 3.6 ile lanse edilen Personas isimli yeni temaların kullanım yaygınlığına da değinen Mozilla'ya göre, Güney Amerika adaptasyon hızı açısından %20 ile en önde yer alırken, diğer bölgelerde bu oranın en az %15 olduğu ve Firefox 3.6+ kullanıcılarının tarayıcılarını kişiselleştirdikleri ifade edildi. Dileyen kullanıcılar Mozilla Vakfı tarafından hazırlanan raporun tamamına buradan erişebilirler.