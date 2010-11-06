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MSI, 3D destekli dizüstü bilgisayarlarına CX620 modelini de ekledi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Üç boyutlu görüntü teknolojilerine olan ilgisi artarak devam eden MSI, 3D destekli dizüstü bilgisayarlarına yeni bir model daha ekledi. Firma cephesinde gelen bilgilere göre Classic serisi altında sunulan CX620 modeli 3D desteği ile güncellendi. 120Hz destekli yeni ekranı ve kutu içeriğine eklenen iki adet 3D gözlük ile kullanıcılarına üçüncü boyutun kapılarını aralayan dizüstü bilgisayar, Intel platformunu temel alıyor ve tercihe bağlı olarak Core i3 veya Core i5 işlemcilerle konfigüre edilebiliyor.

8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan 3D destekli MSI CX620, ekran kartı olarak AMD'nin DirectX 11 destekli Mobility Radeon HD 5470 1GB modelini kullanıyor. 320GB, 500GB ve 640GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunulan dizüstü bilgisayarda optik sürücü olarak DVD yazıcıya yer verildiğini görüyoruz. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, çok formatlı kart okuyucus ve WiFi, Bluetooth 2.1 ve 1.3MP internet kamerası gibi detaylara yer verilen CX620, 6 hücreli pilden güç alıyor.

GPU Boost ve ECO Engine gibi MSI'ın yeni dizüstü bilgisayarlarında görmeye alışık olmduğumuz performans ve tasarruf odaklı teknolojileri de bünyesinde barındıran CX620'ye işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium eşlik ediyor.

MSI tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen 3D destekli CX620 modeli için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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kerokeso 8 yıl
Benim book'un ekran kartı. Büyük ihtimalle nette gezinme ve video dışında 3d işe yaramaz. Oyun açmaz. Ben de encoding işleminde kullanıyorum zaten notebook'u. i7 720 qm, 5470, 4 gb ram. Ekran kartı 5640 vs. olsaydı da oyun oynasaydım keşke.
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krams 8 yıl
haklısın. ben de yapılabildiğini bilmiyorum... bilen yok mu?
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mteke 9 yıl
Mobility Radeon HD 5470 Ekran Kartları ile 3D yapılabiliyor muydu?
3D diyince aklım hep nvidia'nın çözümlerine gidiyor.
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