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MSI, AMD işlemcili yeni netbook modeli Wind12 U230'u Amerika'da satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI, AMD işlemcili yeni netbook modeli Wind12 U230'u Amerika'da satışa sundu
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MSI ilk defa Kasım ayında duyurduğu AMD tabanlı yeni netbook modeli Wind12 U230'un Amerika satışına başladı. 1366 x piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç ekrana sahip netbook modelinde, tercihe bağlı olarak Athlon Neo MV-40 veya Athlon X2 L335 işlemcileri alınabiliyor. 2GB bellek kapasitesine sahip olan ve biri 250GB diğeri ise 320GB kapasiteli iki farklı disk seçeneği ile sunulan sistemde, ekran kartı olaraksa hem DirectX 10.1 hem de yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunan Radeon HD 3200 IGP'si kullanılıyor ve bu sayede aynı segmentteki benzer pek çok modelden farklı olarak çoklu ortam yetenekleriyle öne çıkmayı başaran MSI Wind12 U230'a ihtiyaç duyduğu gücü ise 6 hücreli sağlıyor.

1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası ve çok formatlı kart okuyucusu gibi detaylara da yer verilen MSI Wind12 U230'a işletim sistemi olarak Windows 7 Home Preimum eşlik ediyor. Bir yıllık garanti ile satışa sunulacak yeni sistemlerden Wind12 U230-033US (Neo MV-40/250GB HDD) 430 dolar, U230-040US (X2 L335/320GB HDD) modeli ise 480 dolar seviyesinden satışa sunuluyor.


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DH Misafiri 9 yıl
amerikada yeni model netbook çıkmış ama daha türkiye gelmedi türkiye ne zaman amerikanda yeni netbook var türkiye ne zaman gelcek?cevap bekliyorum.
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prescott2400 9 yıl
hd3200 tek başına muhteşem bir donanım. sempron işlemci ile birlikte kullanılsa dahi blue ray video oynata biliyor. ve sadece 1w güç tüketiyor. oynattığı güncel oyunlarda (cod mw,grid,vb.) cabası. amd bu yongayı kullanmakta çok geç kaldı. oyun özürlü atom mimarisinin sonunu ancak bu yongayı kullanan netbuklar getirir.
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lvlono 9 yıl
Acer Ferarri One'dan daha iyi bir işlemcisi var. L335 x2 512 Kb cache, 1600Mhz ve 18Watt TDP si var. Atom 2 D510 ile kıyaslandığında hangi işlemci daha performanslıdır bilmem ama Çift çekrdek olan netbooklar çok daha uzun vadeli kullanılacaklardır...
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TsG 9 yıl
AMD'nin güç olayını çözmesi lazım, şu Fusion'lar nerde kaldı bu arada?...
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BarGoS 9 yıl
acer ferrari netbook aldı arkadaşım amd x2 li hd 3200 lü süper . tabi atom kadar 7-8 saat pil ömürü yok ama yinede ince ve hafif.
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Public_Enemy 9 yıl
Atom ile karşılaştırıldığında, AMD tabanlı netbookların pil ömrü nasıl acaba? bu yönde bir inceleme gören bilen var mı?
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tanak 9 yıl
evet bir an evvel amd li netbooklar gelsin. atom yuzunden netbook almadım daha.
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Lethian 9 yıl
Netbooklarda beş para etmez ekran kartlı Atom platformlarından usanmıştık. Bir an önce ülkemizde görmeyi bekliyoruz.
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