MSI, AMD işlemcili yeni netbook modeli Wind12 U230'u Amerika'da satışa sundu

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MSI ilk defa Kasım ayında duyurduğu AMD tabanlı yeni netbook modeli Wind12 U230'un Amerika satışına başladı. 1366 x piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç ekrana sahip netbook modelinde, tercihe bağlı olarak Athlon Neo MV-40 veya Athlon X2 L335 işlemcileri alınabiliyor. 2GB bellek kapasitesine sahip olan ve biri 250GB diğeri ise 320GB kapasiteli iki farklı disk seçeneği ile sunulan sistemde, ekran kartı olaraksa hem DirectX 10.1 hem de yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunan Radeon HD 3200 IGP'si kullanılıyor ve bu sayede aynı segmentteki benzer pek çok modelden farklı olarak çoklu ortam yetenekleriyle öne çıkmayı başaran MSI Wind12 U230'a ihtiyaç duyduğu gücü ise 6 hücreli sağlıyor.

1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası ve çok formatlı kart okuyucusu gibi detaylara da yer verilen MSI Wind12 U230'a işletim sistemi olarak Windows 7 Home Preimum eşlik ediyor. Bir yıllık garanti ile satışa sunulacak yeni sistemlerden Wind12 U230-033US (Neo MV-40/250GB HDD) 430 dolar, U230-040US (X2 L335/320GB HDD) modeli ise 480 dolar seviyesinden satışa sunuluyor.