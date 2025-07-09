MSI Sword Gaming dizüstü bilgisayarda sepette 4.000 TL indirim!

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MSI SWORD 17 HX B14VFKG-052XTR Dizüstü Bilgisayar, Core I7-14700HX, 17.0 FHD+ 165Hz, 16GB RAM, RTX4060 GDDR6 8GB, 1TB SSD, DOS
MSI SWORD 17 HX B14VFKG-052XTR Özellikleri
- Ekran: 17.0 FHD+ 165Hz IPS (LED)
- İşlemci: Intel Core i7 14700HX
- Ekran Kartı: RTX4060 GDDR6 8GB
- RAM: 16GB RAM 5600 MHz DDR5
- Depolama: 1 TB SSD NVMe M.2 (PCIe 4.0)
- Pil: 65.0 Wh 4 Hücreli
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normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre