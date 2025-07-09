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    MSI Sword Gaming dizüstü bilgisayarda sepette 4.000 TL indirim!

    Amazon Prime Day kapsamında indirimli olarak satılan MSI Sword gaming laptopta şimdi de ek 4.000 TL indirim kampanyası başladı. Oldukça avantajlı fiyata satılan laptopun linki burada.

    MSI Sword Gaming dizüstü bilgisayarda sepette 4.000 TL indirim! Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Day indirimleri devam ediyor. Prime Day indirimleri kapsamında 58.888 TL'lik fiyatı ile son ayların en düşük fiyatına inen MSI SWORD 17 HX B14VFKG-052XTR dizüstü bilgisayarda şimdi de sepette tüm indirimlere ek 4.000 TL indirim fırsatı başladı.

    Sepette 4.000 TL indirim kampanyası ile MSI Sword dizüstü bilgisayarı 54.888 TL'ye satın alabilirsiniz. İndirim sepette otomatik olarak uygulanıyor. Kampanya ilk 50 kişi ile sınırlı!

    Ürünü sepete eklemek için: 👇🏻

    MSI SWORD 17 HX B14VFKG-052XTR Dizüstü Bilgisayar, Core I7-14700HX, 17.0 FHD+ 165Hz, 16GB RAM, RTX4060 GDDR6 8GB, 1TB SSD, DOS

    MSI SWORD 17 HX B14VFKG-052XTR Özellikleri

    • Ekran: 17.0 FHD+ 165Hz IPS (LED)
    • İşlemci: Intel Core i7 14700HX
    • Ekran Kartı: RTX4060 GDDR6 8GB
    • RAM: 16GB RAM 5600 MHz DDR5
    • Depolama: 1 TB SSD NVMe M.2 (PCIe 4.0)
    • Pil: 65.0 Wh 4 Hücreli

    Bunun gibi büyük fırsatları anında yakalamak için DH Sıcak Fırsatlar Forumumuzu ve DH Sıcak Fırsatlar indirim kanallarımızı takip edebilirsiniz.

    📢 DH Sıcak Fırsatlar Forumu:  https://forum.donanimhaber.com/forumid_193/tt.htm
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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

    S
    sonsabah 10 saat önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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