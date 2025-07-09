MSI Sword Gaming dizüstü bilgisayarda sepette 4.000 TL indirim!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Day indirimleri devam ediyor. Prime Day indirimleri kapsamında 58.888 TL'lik fiyatı ile son ayların en düşük fiyatına inen MSI SWORD 17 HX B14VFKG-052XTR dizüstü bilgisayarda şimdi de sepette tüm indirimlere ek 4.000 TL indirim fırsatı başladı.

Sepette 4.000 TL indirim kampanyası ile MSI Sword dizüstü bilgisayarı 54.888 TL'ye satın alabilirsiniz. İndirim sepette otomatik olarak uygulanıyor. Kampanya ilk 50 kişi ile sınırlı!

Ürünü sepete eklemek için: 👇🏻

MSI SWORD 17 HX B14VFKG-052XTR Dizüstü Bilgisayar, Core I7-14700HX, 17.0 FHD+ 165Hz, 16GB RAM, RTX4060 GDDR6 8GB, 1TB SSD, DOS

MSI SWORD 17 HX B14VFKG-052XTR Özellikleri

Ekran : 17.0 FHD+ 165Hz IPS (LED)

: 17.0 FHD+ 165Hz IPS (LED) İşlemci : Intel Core i7 14700HX

: Intel Core i7 14700HX Ekran Kartı : RTX4060 GDDR6 8GB

: RTX4060 GDDR6 8GB RAM : 16GB RAM 5600 MHz DDR5

: 16GB RAM 5600 MHz DDR5 Depolama : 1 TB SSD NVMe M.2 (PCIe 4.0)

: 1 TB SSD NVMe M.2 (PCIe 4.0) Pil: 65.0 Wh 4 Hücreli

Amazon Prime Day indirimine giren dizüstü bilgisayarlar 10 sa. önce eklendi

Bunun gibi büyük fırsatları anında yakalamak için DH Sıcak Fırsatlar Forumumuzu ve DH Sıcak Fırsatlar indirim kanallarımızı takip edebilirsiniz.

📢 DH Sıcak Fırsatlar Forumu: https://forum.donanimhaber.com/forumid_193/tt.htm

📢 DH Sıcak Fırsatlar Telegram İndirim Kanalı: https://t.me/dhsicak_firsatlar

📢 DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp İndirim Kanalı: https://tinyurl.com/DH-WhatsApp

DH - Teknoloji Haberleri Video DONANIM HABER ELEKTRONIK YAYINCILIK LTD. STI News Ücretsiz 106,2 MB

DH - Teknoloji Haberleri Forum DONANIM HABER ELEKTRONİK YAY.LTD.ŞTİ. Haberler ve Dergiler Ücretsiz

Huawei AppGallery'den İndir

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

MSI Sword Gaming dizüstü bilgisayarda sepette 4.000 TL indirim!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: