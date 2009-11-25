MSI, AMD tabanlı X-Slim X430 modelini detaylandırdı

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Önde gelen donanım üreticilerinden Tayvan merkezli MSI, AMD'nin Congo kod adlı ikinci jenerason ultra-ince platformunu temel alan X-Slim X430 modelini detaylandırdı. Firmanın yeni dizüstü bilgisayar AMD'nin çift çekirdekli Athlon Neo X2 işlemcisinden güç alıyor ve ATi Mobility Radeon HD 3200 entegre grafik yongasıyla geliyor. DirectX 10.1 desteği sunan entegre grafik işlemcisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunabilen X-Slim X430, daha uzun pil ömrü için yeni nesil MSI notebook'larda gördüğümüz ECO Engine teknolojisini de beraberinde getiriyor.

1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 14-inç ekrana sahip olan, 1-inç kalınlığındaki ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarda 2GB bellek kullanıldığı ve tercihe bağlı olarak 320GB veya 500GB kapasiteli sabit diskler ile alınabileeği belirtildi. Opsiyonel olarak harici DVD sürücününde sunulacağı X430''un diğer özellikleri arasında 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, Gigabit Ethernet,WiFi, çok formatlı kart okuyucusu ve 4/8 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium'un eşlik ettiği 1.5Kg ağırlığındaki dizüstü bilgisayarın fiyatı ve satış tarihi ise açıklanmadı.