Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI, AMD tabanlı X-Slim X430 modelini detaylandırdı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,6b
1
5
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

MSI, AMD tabanlı X-Slim X430 modelini detaylandırdı
Tam Boyutta Gör

Önde gelen donanım üreticilerinden Tayvan merkezli MSI, AMD'nin Congo kod adlı ikinci jenerason ultra-ince platformunu temel alan X-Slim X430 modelini detaylandırdı. Firmanın yeni dizüstü bilgisayar AMD'nin çift çekirdekli Athlon Neo X2 işlemcisinden güç alıyor ve ATi Mobility Radeon HD 3200 entegre grafik yongasıyla geliyor. DirectX 10.1 desteği sunan entegre grafik işlemcisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunabilen X-Slim X430, daha uzun pil ömrü için yeni nesil MSI notebook'larda gördüğümüz ECO Engine teknolojisini de beraberinde getiriyor.

1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 14-inç ekrana sahip olan, 1-inç kalınlığındaki ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarda 2GB bellek kullanıldığı ve tercihe bağlı olarak 320GB veya 500GB kapasiteli sabit diskler ile alınabileeği belirtildi. Opsiyonel olarak harici DVD sürücününde sunulacağı X430''un diğer özellikleri arasında 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, Gigabit Ethernet,WiFi, çok formatlı kart okuyucusu ve 4/8 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium'un eşlik ettiği 1.5Kg ağırlığındaki dizüstü bilgisayarın fiyatı ve satış tarihi ise açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TaNeO 10 yıl
Artık sistem kurma için bile gerekmiyor ki. Benim açımdan düşünecek olursak cd nin olmaması + olarak düşünüyorum agırlıktan kurtulmuş usb den sistem kurmak daha kolay ve sorunsuzken neden cd çizildimi bilmem ne bi ton endişeyle boguşayım ki :)
Güzel bir alet olmuş gibi fiyatıda uçuk olamassa düşünülebilecek bişey aslında...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 10 yıl
ceyceytim;

Bu konuda katılıyorum. İşletim sisteminin bile USB bellekler vasıtasıyla kurulduğu bir devirde, hem pil ömrüne düşman, hem de taşınabilirliğe düşman olan optik okuyuculara gerek kalmadı. Biraz araştırma ile gereken tüm işleri USB belleklerden halledebilmek mümkün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
editortr 10 yıl
internet çıktıktan sonra ne ethernet oldugu için artık sistem kurmak dışında dvd-rom kullanılmıyor eskisi kadar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
comanchee 10 yıl
incelik adına dvd-rw nin harici yapılması bir eksiklik.insanının eline herşey usb bellekle veya hafiza kartlarıyla gelmiyor ki.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl ViewSonic FuHzion VX2268WM video inceleme 10 yıl Call Of Duty: Modern Warfare 2 İnceleme Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim