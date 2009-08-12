MSI Big Bang P55; Hydra yongası ile ATi ve Nvidia aynı anakartta buluşuyor!

Intel'in yüksek satış rakamlarına ulaşması beklenen Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileri, anakart üreticileri arasındaki rekabeti de kızıştıracak. Zira LGA1156 formunda olan Nehalem tabanlı yeni nesil işlemciler için kullanıcıların P55 yonga setli yeni bir anakart satın alması gerekecek. Bloomfield kod adlı Core i7 işlemcileri için hazırlanan X58 yonga setli çözümlere kıyasla çok daha ucuz olacak P55 yonga setli yeni anakartların marka ve modeline göre 100$ civarı başlangıç fiyatıyla kullanıma sunulmaları bekleniyor. İlk defa Mart ayında Almanya'da düzenlenen CeBIT 2009 fuarı ile gün ışığına çıkan P55 anakartlar için üreticiler son hazırlıklarını yapıyorlar. Eylül ayı ile birlikte farklı özelliklere sahip onlarca yeni modelin satışa sunulması beklenirken, anakart üreticileri özelleştirilmiş detaylar ile kendi çözümlerini ön plana çıkarmaya çalışacaklar. Gün ışığına çıkan P55 anakartlar arasında en yenilikçi çözüm MSI'dan geldi ve firma Lucid Hydra yongasını kullanan "Big Bang" P55 modelini gösterdi.



Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

Bazı analistler 2012 yılında sistemlerin yarısında çoklu ekran kartı kullanımını öngörüyor. Lucid Hydra teknolojisi bu projeksiyona ciddi katkı sağlayabilir.

Big Bang yani Büyük Patlama olarak isimlendirilen P55 yonga setli anakart, yatırımcıları arasında Intel'in de yer aldığı Lucid firmasının Hydra yongasını kullanıyor. MSI Big Bang P55'in detaylarına geçmeden önce Lucid Hydra yongasını hatırlamakta fayda var. Yongada sistem çözümü (SoC) olarak tasarlanan Lucid Hydra gerçek zamanlı ve dağıtımlı işlem motoru olarak tanımlanıyor. Grafik işlem birimleri arasındaki veri trafiğini kontrol etme esasına dayanan Lucid Hydra teknolojisi ile iki veya daha fazla PCIe x16 slotuna sahip anakartlarda üretici, marka ve model fark etmeksizin farklı ekran kartları paralel olarak çalışabilecek yani kullanıcıların ATi Radeon HD 4890 ve GeForce GTX 285'i aynı sistemde, birlikte kullanılabilmeleri mümkün olacak. SLI veya Crossfire X teknolojilerine bağlı kalmadan farklı ekran kartı kombinasyonlarına olanak tanıyan Lucid Hydra teknolojisinin doğrusal ölçeklemede de iddialı olan, çoklu ekran kartı kurulumlarına yaşanan performans kayıplarının söz konusu olmayacağı belirtiliyor.

Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

MSI'ın "Big Bang" kod adını taşıyan P55 yonga setli yeni anakartında, PCIe x16 slotlarıyla doğrudan bağlantı halind olan Lucid Hydra yongası yukarıda da belirttiğimiz gibi kullanılacak ekran kartları arasında veri trafiğini kontrol etmek ve iş yükü dağılımı yapmakla yükümlü. Yapılan açıklamalara göre Lucid Hydra yongasının kullanıldığı bir anakartta aynı ekran kartının ikicisi ile %100 hatta uç bir örnek olsa da dört ekran kartıyla %400'e varan (en iyi senaryo için) performans artışı elde edilebileceği belirtiliyor. Her ne kadar son kullanıcılara yönelik detaylı test sonuçları henüz yayınlanmış olmasa da yatırımcıları arasında Intel'in de yer aldığı Lucid Hydra teknolojisinin özellikle Larrabee (Intel'in harici ekran kartı projesi) ile yaygınlaşacağı ve grafik endüstrisinde yeni bir dönemin kapısını aralayacağı konuşuluyor. ELSA'nın profesyonel grafik uygulamaları için geliştirdiği platform kartı sonrasında Lucid Hydra yongalı ikinci çözüm olan MSI "Big Bang" P55 diğer detaylarıyla da dikkat çekmeyi başarıyor.

Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

P55 yonga setli yeni anakartlarıyla hemen her fiyat segmentinde yer almayı planlayan MSI, giriş seviyesi için P55-CD53, orta segmente yönelik olarak P55-GD80 ve yüksek performans segmenti için Nvidia NF200 yongasını da üzerinde barındıran G9P55-DC modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Kod adı "Big Bang" olan yeni prototip ise tasarım özellikleri itibariyle P55-GD80 modelini temel alıyor. LGA1156 formundaki Core i5/Core i7 işlemcileriyle uyumlu olan ve dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek desteği sunan yeni anakart Siyah renkli baskılı devresi, özel soğutucusu ve OC Genie gibi hız aşırtmacılara yönelik detaylarıyla da öne çıkmayı başarıyor. Üç adet PCIe x16 slotuna ek olarak iki adet PCI ve iki adet te PCIe x1 slotu ile donatılan "Big Bang" P55, çift Gigabit Ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Lucid Hydra yongalı ilk P55 anakart olması kuvvetle muhtemel gözüken yeni çözümün ne zaman lanse edileceği ise merak konusu.

http://www.iopanel.net/forum/thread31404.html