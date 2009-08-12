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MSI Big Bang P55; Hydra yongası ile ATi ve Nvidia aynı anakartta buluşuyor!

Eylül ayında başlayacak P55 rekabetinde MSI, ATi ve Nvidia ekran kartlarını aynı platformda çalıştırabilen "Big Bang" P55 modeliyle iddialı geliyor.
9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in yüksek satış rakamlarına ulaşması beklenen Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileri, anakart üreticileri arasındaki rekabeti de kızıştıracak. Zira LGA1156 formunda olan Nehalem tabanlı yeni nesil işlemciler için kullanıcıların P55 yonga setli yeni bir anakart satın alması gerekecek. Bloomfield kod adlı Core i7 işlemcileri için hazırlanan X58 yonga setli çözümlere kıyasla çok daha ucuz olacak P55 yonga setli yeni anakartların marka ve modeline göre 100$ civarı başlangıç fiyatıyla kullanıma sunulmaları bekleniyor. İlk defa Mart ayında Almanya'da düzenlenen CeBIT 2009 fuarı ile gün ışığına çıkan P55 anakartlar için üreticiler son hazırlıklarını yapıyorlar. Eylül ayı ile birlikte farklı özelliklere sahip onlarca yeni modelin satışa sunulması beklenirken, anakart üreticileri özelleştirilmiş detaylar ile kendi çözümlerini ön plana çıkarmaya çalışacaklar. Gün ışığına çıkan P55 anakartlar arasında en yenilikçi çözüm MSI'dan geldi ve firma Lucid Hydra yongasını kullanan "Big Bang" P55 modelini gösterdi.


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Bazı analistler 2012 yılında sistemlerin yarısında çoklu ekran kartı kullanımını öngörüyor. Lucid Hydra teknolojisi bu projeksiyona ciddi katkı sağlayabilir.

Big Bang yani Büyük Patlama olarak isimlendirilen P55 yonga setli anakart, yatırımcıları arasında Intel'in de yer aldığı Lucid firmasının Hydra yongasını kullanıyor. MSI Big Bang P55'in detaylarına geçmeden önce Lucid Hydra yongasını hatırlamakta fayda var. Yongada sistem çözümü (SoC) olarak tasarlanan Lucid Hydra gerçek zamanlı ve dağıtımlı işlem motoru olarak tanımlanıyor. Grafik işlem birimleri arasındaki veri trafiğini kontrol etme esasına dayanan Lucid Hydra teknolojisi ile iki veya daha fazla PCIe x16 slotuna sahip anakartlarda üretici, marka ve model fark etmeksizin farklı ekran kartları paralel olarak çalışabilecek yani kullanıcıların ATi Radeon HD 4890 ve GeForce GTX 285'i aynı sistemde, birlikte kullanılabilmeleri mümkün olacak. SLI veya Crossfire X teknolojilerine bağlı kalmadan farklı ekran kartı kombinasyonlarına olanak tanıyan Lucid Hydra teknolojisinin doğrusal ölçeklemede de iddialı olan, çoklu ekran kartı kurulumlarına yaşanan performans kayıplarının söz konusu olmayacağı belirtiliyor.

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MSI'ın "Big Bang" kod adını taşıyan P55 yonga setli yeni anakartında, PCIe x16 slotlarıyla doğrudan bağlantı halind olan Lucid Hydra yongası yukarıda da belirttiğimiz gibi kullanılacak ekran kartları arasında veri trafiğini kontrol etmek ve iş yükü dağılımı yapmakla yükümlü. Yapılan açıklamalara göre Lucid Hydra yongasının kullanıldığı bir anakartta aynı ekran kartının ikicisi ile %100 hatta uç bir örnek olsa da dört ekran kartıyla %400'e varan (en iyi senaryo için) performans artışı elde edilebileceği belirtiliyor. Her ne kadar son kullanıcılara yönelik detaylı test sonuçları henüz yayınlanmış olmasa da yatırımcıları arasında Intel'in de yer aldığı Lucid Hydra teknolojisinin özellikle Larrabee (Intel'in harici ekran kartı projesi) ile yaygınlaşacağı ve grafik endüstrisinde yeni bir dönemin kapısını aralayacağı konuşuluyor. ELSA'nın profesyonel grafik uygulamaları için geliştirdiği platform kartı sonrasında Lucid Hydra yongalı ikinci çözüm olan MSI "Big Bang" P55 diğer detaylarıyla da dikkat çekmeyi başarıyor.

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P55 yonga setli yeni anakartlarıyla hemen her fiyat segmentinde yer almayı planlayan MSI, giriş seviyesi için P55-CD53, orta segmente yönelik olarak P55-GD80 ve yüksek performans segmenti için Nvidia NF200 yongasını da üzerinde barındıran G9P55-DC modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Kod adı "Big Bang" olan yeni prototip ise tasarım özellikleri itibariyle P55-GD80 modelini temel alıyor. LGA1156 formundaki Core i5/Core i7 işlemcileriyle uyumlu olan ve dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek desteği sunan yeni anakart Siyah renkli baskılı devresi, özel soğutucusu ve OC Genie gibi hız aşırtmacılara yönelik detaylarıyla da öne çıkmayı başarıyor. Üç adet PCIe x16 slotuna ek olarak iki adet PCI ve iki adet te PCIe x1 slotu ile donatılan "Big Bang" P55, çift Gigabit Ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Lucid Hydra yongalı ilk P55 anakart olması kuvvetle muhtemel gözüken yeni çözümün ne zaman lanse edileceği ise merak konusu.


http://www.iopanel.net/forum/thread31404.html Yorum Yaz
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erolsipar 9 yıl
Vallah çok güzel ama inşallah X58'ede çıkarsalar yoksa anakart ve işlemci alıcaz onun için ve tabiki micro stuttering ortadan silinir çünkü bu teknolojiyle ekrana tam uygun fps sunuyor inşallah iyi olur. Hayirlisi bakalım benchmarklara!
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Reppealle 9 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: yc#1
İnşallah microsluttering derdini de ortadan kaldırır.
yeni duyuyorum öyle bir kelimeyi
slut=fahişe
microshuttering o.
---------------------------------------
:D :D :D :D :D Abicim bu ne yaa :D :D
Hiç güleceğim yoktu. Allahta sizi güldürsün.
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Dinçer 9 yıl
ve böylece ati ve nvidia kart satışlarını 2'ye katlayacak...
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MrPerFormance 9 yıl
Şu cümle dikkatimi çekti "LGA1156 formundaki Core i5/Core i7 işlemcileriyle uyumlu olan " i7 işlemcilerin 1156 pin versiyonlarıdamı gelicek. yoksa msı kendine özgü bir soket yapısı uygulayıp her iki işlemcininde kullanımına olanakmı sağlamış.
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elophidae 9 yıl
Bence güzel bir olay. Tasarlanan çip ekran kartının gücüne göre yükü paylaştıracak ve böylece yükü ortadan ikiye bölüp grafik gücünü zayıf olan kartın gücüyle sınırlamamış olacak. Peki birbirinin rakibi olan ATI ve NVIDIA bu duruma ne diyecek. Yani crossfire ve sli teknolojileri çöpe atılmış olacak. Yani o teknolojileri geliştirmek için yapılan yatırımlar verilen paralar boşa gidecek. PCi ex olan herhangi iki ya da daha çok ekran kartını yanyana takıp kullanabileceğiz. Bir nevi ram yetmediğinde yükselttiğimiz gibi oyunlardan istediğimiz başarımı alamadığımızda mesela 8800 gt nin yanına bir 2600 xt takıp oyunu daha yüksek ayarlarda oynayabileceğiz. Ne amd ne de ati buna razı olmaz gibime geliyor. Ekran kartına bir tasarım geliştirip bu teknolojiyi desteklemesine engel olurlar. Tabi bunlar benim düşüncem.
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xleaderx 9 yıl

MrPerFormance

Şu cümle dikkatimi çekti "LGA1156 formundaki Core i5/Core i7 işlemcileriyle uyumlu olan " i7 işlemcilerin 1156 pin versiyonlarıdamı gelicek. yoksa msı kendine özgü bir soket yapısı uygulayıp her iki işlemcininde kullanımına olanakmı sağlamış.


evet İntel ci7 lerde de 1156 pin versiyonlonları gelecek
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yekoo 9 yıl
farklı yapıdaki çift ekran kartı desteği w7 ile başladı zaten birde bu yonga oldumu sanırım ilerleyen zamanda hiç propblemsiz çift kartı kullanabileceğiz tahmini %90-95 perf alınacaktır ve sli yada crossfire ın ters etkileride hissedilmeyecektir...
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Kénan 9 yıl
MSI işini biliyor.
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sertacaygun 9 yıl
Hydra'yı tanıtırlarken hiç inandırıcı gelmemişti bana. 2050'de anca çıkar diye de düşünmüştüm... Şimdi de düşündüğüm tek şey : Vay canına.
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peaceonearth 9 yıl
doğru yolda olmasına doğru yolda ama firmaların ne zaman destek verecekleri önemli bu projede ve ya nereye kadar desteklerler ;) PC_TeKNiSYeN kardeşim
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St Batuhan 9 yıl
bunun geliştigini ve kullanılabilir oldugunu görmek inanılmaz derecede güzel bir gelisme zira acıklamalara baglı kalırsak ve gerceklesirse hem verim artıcak hem düsünün ati kart alıp yanına düsük seviyeli bir nvidia kart aldıgınızda physx destekli oyunlarda cok rahat ediceksiniz bu da nvidia ın biraz daha tekelcilikten ayrılmaya tesvik edilmesi olur. Ayrıca bu verime göre cidden cok büyük basarı kazancı olucak ve bence bunun nedeni hydra motorunun sadece ekran kartlarına yönelik olup dahili kontrol sunması ve özel arastırmalar-gelistirmeler sonucu cıkması. Ayrıca bence Lucid her ay düzenli olarak sürücü fixleri yayınlıycak ve bu sayede uyum sorunu gidericek [Özel yükleyici olabilir mesela nvidia ve ati icin bu sayede her 2 sürücüde kurulabilir durumda tutulur]
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PC_TeKNiSYeN 9 yıl
MSI doğru yolda.
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abdullahors84 9 yıl
Senelerdir atinin farklı modellerini kullandım. Yazılımsal olarak bazen büyük sorunlar verdi. Bazen çözümler sundu ancak atinin yazılım konusunda zayıf olduğu ortada ve Nvidia ile böyle bir sistem kurduğunda bu sorunları ortadan kaldırmadan ne yapmayı düşünüyorlar. Ben sadece ilk ekran kartım olan 9600 XT de hiç sorun yaşamadım. Sonraki versiyonlarda hep sırun çıkardı. ama hala ati kulanıyorum.
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DarkSidesOfMe 9 yıl
çok önceleri konuşulmuştu hayata geçmiş demek
asus tan beklerdim ama msi bir adım öne geçmiş[>:]
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@nano@ 9 yıl
driver işi ne olacak daha iki firmada(ati,nvidia) hazır değil buna kendi kartlarına adam akıllı driver yapmıyorlar ki... ama hydra nın driver ı çıkarda catalyst veya nvidia kontrol paneli yüklemeye gerek kalmazsa o ayrı bi mevzu
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