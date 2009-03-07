MSI, Classic serisi yeni dizüstü bilgisayarlarını satışa sunuyor

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Almanya'nın Hannover kentinde devam etmekte olan CeBIT 2009 fuarının en hareketli standlarından birisine sahip olan MSI, dizüstü bilgisayar dünyasına Classic serisi dahilinde hazırladığı üç yeni modelini daha dahil etmeye hazırlanıyor. CeBIT fuarını takiben pazara sunulması beklenen yeni modellerden CR400 modeli 14", CX600 modeli 16" ve CX700 modeli de 17.3" ekrana sahip olarak geliyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Classic serisi dahilinde hazırlanan yeni dizüstü bilgisayar, boyutlarına göre sırasıyla 2.2Kg, 2.5Kg ve 3Kg ağırlığında. ECO adı verilen güç yönetim teknolojisiyle kullanıcılarına ön tanımlı farklı kullanım modu sunran dizüstü bilgisayarlarda hangi işlemcilerin kullanıldığı yönünde henüz net bir açıklama yapılmasa da Intel platformunun öne çıktığını belirtebiliriz.

Açıklanan detaylara göre, CR400 modelinde DirectX 10 destekli entegre grafik çözümlerinden GeForce 8200MG yer alırken, CX600 ve X700 modellerinde ise AMD-ATi'nin 512MB dahili bellek kapasitesine sahip Radeon HD 4330 modelinin kullanılacağı bildirildi. Dahili DVD yazıcısına sahip sistemlerin çoklu kart okuyucusu ve 1.3MP kamera gibi ekstra detaylara da sahip olacağının altı çizilirken, sistemlerin önümüzdeki haftalarda satışa sunulacağı belirtildi ancak fiyatlar hakkında şimdilik herhangi bir açıklama yapılmadı.