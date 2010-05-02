Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Medya Oynatıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI MT-V900: Dokunmatik ekranlı taşınabilir medya oynatıcı

MSI MT-V900: Dokunmatik ekranlı taşınabilir medya oynatıcı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,1b
1
Medya Oynatıcılar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

MSI, taşınabilir medya oynatıcısı MT-V900'ü duyurdu. MSI, MT-V900'de kullanıcılara 4.3 inç boyutlu 800x480 çözünürlüğe sahip dokunmatik ekran sunuyor. Rockchip RK2808 işlemciye sahip olan taşınabilir medya oynatıcı, 8 GB dahili hafızaya ve MicroSD kart girişine sahip. HDMI çıkışı sayesinde LCD TV'lere bağlanabilen MT-V900, MTK(H.264), AVI, RMVB, MPG, DAT, VOB, FLV, MOV, MP4 gibi video formatlarını ve MP3, WMA, FLAC, OGG, WAV, AAC, APE gibi ses dosyalarını destekliyor. Video ve ses formatları dışında TXT, JPG, BMP, GIF, PNG gibi dosya formatlarıyla da uyumlu olan MSI MT-V900 kullanıcılara kapsamlı multimedya deneyimi sunuyor.

MSI firmasının duyurduğu dokunmatik ekranlı taşınabilir medya oynatıcısı MT-V900'ün piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz açıklama yapılmadı


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim