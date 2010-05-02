MSI MT-V900: Dokunmatik ekranlı taşınabilir medya oynatıcı

MSI, taşınabilir medya oynatıcısı MT-V900'ü duyurdu. MSI, MT-V900'de kullanıcılara 4.3 inç boyutlu 800x480 çözünürlüğe sahip dokunmatik ekran sunuyor. Rockchip RK2808 işlemciye sahip olan taşınabilir medya oynatıcı, 8 GB dahili hafızaya ve MicroSD kart girişine sahip. HDMI çıkışı sayesinde LCD TV'lere bağlanabilen MT-V900, MTK(H.264), AVI, RMVB, MPG, DAT, VOB, FLV, MOV, MP4 gibi video formatlarını ve MP3, WMA, FLAC, OGG, WAV, AAC, APE gibi ses dosyalarını destekliyor. Video ve ses formatları dışında TXT, JPG, BMP, GIF, PNG gibi dosya formatlarıyla da uyumlu olan MSI MT-V900 kullanıcılara kapsamlı multimedya deneyimi sunuyor.

MSI firmasının duyurduğu dokunmatik ekranlı taşınabilir medya oynatıcısı MT-V900'ün piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz açıklama yapılmadı